2 день

Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)

9:00 Завтрак.

10:00 Посещение частного музея «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка (по желанию).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18.00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.

Входные билеты в объекты показа и конная прогулка оплачиваются отдельно.