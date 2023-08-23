Посещение Хаджохской теснины, экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки, а также маршрут по горным ущельям Мешоко, Руфабго и Гуамскому ущелью, сплав на рафтах по бурлящей горной реке Белой наполнят впечатлениями и обеспечат надолго заряд энергии!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное
14:00-15:00 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж.
Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)
9:00 Завтрак.
10:00 Посещение частного музея «Сад камней».
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка (по желанию).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми. Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18.00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты в объекты показа и конная прогулка оплачиваются отдельно.
Треккинг к скале «Парус». Каньонинг по ущелью Руфабго
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут.
Треккинг к скале «Парус», спуск Дюльфером к 7-му водопаду Руфабго.
Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Рафтинг по реке Белая. Скалодром "Копилка". Экстрим-парк "Мишоко" (по желанию)
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая.
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы. Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
14:00 Обед.
15:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением.
Высота вертикальной скалы 40-50 метров.
Мы применим альпинистское снаряжение и получим уроки спортивного мастерства при спуске методом «Дюльфер».
Здесь каждый раскроет свои скрытые возможности при помощи опытного специалиста — профессионального инструктора.
Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.
Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут — высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на главный Кавказский хребет.
Скала «Утюг» — 1850 м. над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.
Посещение диких необорудованных пещер, заезд на смотровую площадку туркомплекса «Горное настроение», где открывается великолепный вид на Лагонакское нагорье и трехтысячники Главного Кавказского хребта.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18.00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2-х, 3-хместное размещение
|53 400
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
Туркомплекс «Белая река Даховская»
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.
- спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
- отдельная лоджия со столом и скамейками;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда (подробнее в разделе «Важно знать» про трансфер)
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, прогулки по Адыгее
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодар/ Минеральные Воды и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатномонастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детскийпещера "Азишская" - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатномузей "Паноптикум" - 200 руб. музей "Сад камней" - 200 руб. конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб. рафтинг - от 1 500 руб. купание в бассейне на территории размещенияэкстрим-парк "Мишоко" (троллей Виа-феррата) - от 1 500 руб. посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный) Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Музей «Паноптикум» - 200 руб
- Музей «Сад камней» - 200 руб
- Конная прогулка 1 час - от 1 500 руб., 2-х часовая - от 2 000 руб
- Рафтинг - от 1 500 руб
- Купание в бассейне на территории размещения
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) - от 1 500 руб
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – треккинговая обувь!);
- налобный фонарик;
- рюкзак на 20-25 литров.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
- Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
с 10:00 до 13:00;
- Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью до 4 пассажиров, в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 5 000 руб.;
- 6 пассажиров – 6 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 500 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 7 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 1 500 руб.;
- 6 пассажиров – 2 000 руб.
В случае непредставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет. Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется. На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.
Какие документы нужны при заселении?
Расчетное время заселения - 14:00, выселения - 10:00.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Есть ли скидки в туре?
При размещении на турбазе Активация:
- 10% - детям до 14 лет;
- бесплатно - до 3-ти лет;
- 5% - для пенсионеров.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нас было трое: я, супруг и ребёнок 7 лет, и в восторге все трое😀!
Идеальная программа, отличное место проживания на базе Активация, впечатляющие достопримечательности и лучшие гиды!
Мы увезли домой 1000 фоток и ещё больше впечатлений.
Хотим новые горизонты открывать только с Большой страной!
Видно, что инструкторы стараются. Особо хочу поблагодарить нашего инструктора Александра. Он очень грамотный специалист.