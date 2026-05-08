Пройдите по аллеям и скрытым уголкам музея-заповедника. Отыщите детали и восстановите былые события, разгадывая задания.
Правда ли над родом Юсуповых висело страшное проклятие? Кто хотел дуэли Николая с мужем его возлюбленной? Все задания — в мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится только телефон или планшет.
Описание квеста
Вы увидите:
- парадный дворец Юсуповых.
- французский парк с террасами и скульптурами.
- памятные колонны, Розовую беседку, фонтаны и старинные аллеи.
- храм-усыпальницу и церковь Архангела Михаила.
Вы узнаете:
- почему Юсуповых считали самым богатым родом империи.
- какое семейное проклятие передавалось из поколения в поколение.
- как в Архангельском появилась настоящая итальянская вилла.
- как жила русская аристократия накануне революции.
- почему муж в 19 веке мог взять фамилию жены.
- как одна любовная история привела к смертельной дуэли.
- кто на самом деле был виноват в гибели Николая Юсупова.
- где находится настоящая могила молодого князя.
Организационные детали
- Квест не привязан ко времени, его можно начать в любое время в часы работы музея-заповедника (открыт ежедневно с 10:00 до 21:00, вход и продажа билетов в кассах до 20:00).
- Дополнительно оплачиваются билеты в парк — 250 ₽.
- Квест-экскурсия проходит только по парку, заходить в павильоны не требуется. Будьте внимательны: если хотите зайти внутрь музейных пространств — каждое требует отдельного билета. Главный усадебный дом закрыт на реставрацию. Купить билеты можно заранее на сайте музея или уже на месте.
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.
- После предоплаты вы получите ссылку для полной оплаты и затем — доступ к квесту (один код — одно устройство).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство
|1350 ₽
|Квест в приложении: дополнительная ссылка если вас больше 2х
|675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Архангельском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Мария — ваша команда гидов в Красногорске
Провели экскурсии для 872 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино.
