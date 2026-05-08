Мои заказы

Трагическая любовь Николая Юсупова: квест по Архангельскому (без гида)

Полюбоваться роскошной усадьбой недалеко от Красногорска и раскрыть тайны прошлого
Пройдите по аллеям и скрытым уголкам музея-заповедника. Отыщите детали и восстановите былые события, разгадывая задания.

Правда ли над родом Юсуповых висело страшное проклятие? Кто хотел дуэли Николая с мужем его возлюбленной? Все задания — в мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится только телефон или планшет.
Трагическая любовь Николая Юсупова: квест по Архангельскому (без гида)
Трагическая любовь Николая Юсупова: квест по Архангельскому (без гида)
Трагическая любовь Николая Юсупова: квест по Архангельскому (без гида)

Описание квеста

Вы увидите:

  • парадный дворец Юсуповых.
  • французский парк с террасами и скульптурами.
  • памятные колонны, Розовую беседку, фонтаны и старинные аллеи.
  • храм-усыпальницу и церковь Архангела Михаила.

Вы узнаете:

  • почему Юсуповых считали самым богатым родом империи.
  • какое семейное проклятие передавалось из поколения в поколение.
  • как в Архангельском появилась настоящая итальянская вилла.
  • как жила русская аристократия накануне революции.
  • почему муж в 19 веке мог взять фамилию жены.
  • как одна любовная история привела к смертельной дуэли.
  • кто на самом деле был виноват в гибели Николая Юсупова.
  • где находится настоящая могила молодого князя.

Организационные детали

  • Квест не привязан ко времени, его можно начать в любое время в часы работы музея-заповедника (открыт ежедневно с 10:00 до 21:00, вход и продажа билетов в кассах до 20:00).
  • Дополнительно оплачиваются билеты в парк — 250 ₽.
  • Квест-экскурсия проходит только по парку, заходить в павильоны не требуется. Будьте внимательны: если хотите зайти внутрь музейных пространств — каждое требует отдельного билета. Главный усадебный дом закрыт на реставрацию. Купить билеты можно заранее на сайте музея или уже на месте.
  • Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.
  • После предоплаты вы получите ссылку для полной оплаты и затем — доступ к квесту (один код — одно устройство).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Квест в приложении: одна ссылка на одно устройство1350 ₽
Квест в приложении: дополнительная ссылка если вас больше 2х675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Архангельском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Красногорске
Провели экскурсии для 872 туристов
Я историк-краевед, окончила Историко-архивный институт при РГГУ, создаю городские исторические квесты. Мои прогулки не про дома — они про людей. Это истории, которые разворачиваются на фоне города, как кино. В моей
читать дальшеуменьшить

команде работают суперведущие: — Елена — лингвист и гид, помогает читать город как книгу через судьбы его жителей и культуру. — Анастасия — экскурсовод, сотрудник музея космонавтики превращает каждую прогулку в приключение с играми и заданиями.

Похожие экскурсии на «Трагическая любовь Николая Юсупова: квест по Архангельскому (без гида)»

Мастер-класс в Красногорске «Арт-релакс»
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс в Красногорске «Арт-релакс»
В весёлой и доброй атмосфере сотворить картину, даже если вы никогда не рисовали раньше
Начало: В п. Новый
Расписание: в пятницу в 18:30
Сегодня в 18:30
15 мая в 18:30
2490 ₽ за человека
-10%
до 30 января
от 1350 ₽ за человека