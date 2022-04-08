Такмак мне кум и сват

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии от 2х до 3х часов, в зависимости от скорости ходьбы.

ВНИМАНИЕ! На экскурсию Вы можете взять с собой небольшой перекус, ледянку (зимой).
Такмак мне кум и сват
Такмак мне кум и сват
Такмак мне кум и сват
Такмак мне кум и сват

Что вас ожидает 🤩

  • Фанпарк «Бобровый лог»
  • Скала Малый Такмак
  • Сиенитовый карьер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Предлагаем посетить увлекательную экскурсию по самым живописным местам. Маршрут простой, но очень интересный. А еще, это самый быстрый способ познакомиться со знаменитым Красноярским заповедником «Столбы»!

Сначала в фан-парке «Бобровый лог» вы подниметесь на высоту 300 метров с помощью канатно-кресельной дороги и посетите смотровые площадки, чтобы полюбоваться видами на город. Затем совершите простой подъем на скалу Малый Такмак, откуда открывается завораживающая панорама Такмаковского района заповедника «Столбы», а после вас ждет невероятно красивый сиенитовый карьер.

Все, что потребуется от вас - хорошее настроение и фотоаппарат!

Программа

  • Подъем по канатно-кресельной дороге
  • Подъем на скалу Малый Такмак
  • Фанпарк «Бобровый лог»
  • Сиенитовый карьер

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Билеты на канатно-кресельную дорогу: взрослый – 280 руб.
  • Детский – 170 руб
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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