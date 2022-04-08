Предлагаем посетить увлекательную экскурсию по самым живописным местам. Маршрут простой, но очень интересный. А еще, это самый быстрый способ познакомиться со знаменитым Красноярским заповедником «Столбы»!

Сначала в фан-парке «Бобровый лог» вы подниметесь на высоту 300 метров с помощью канатно-кресельной дороги и посетите смотровые площадки, чтобы полюбоваться видами на город. Затем совершите простой подъем на скалу Малый Такмак, откуда открывается завораживающая панорама Такмаковского района заповедника «Столбы», а после вас ждет невероятно красивый сиенитовый карьер.

Все, что потребуется от вас - хорошее настроение и фотоаппарат!