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Красноярска, о которых мы не знали. С нами была гостья, которая сказала, что виды ночного Красноярска не хуже видов ночной Москвы.

Александр "подхватил" нас в обозначено нами месте и, по окончании экскурсии, высадил в удобном нам месте. По ходу экскурсии рассказал много интересных фактов о Красноярске.

Экскурсию но вечернему Красноярску и гида Александра однозначно рекомендуем жителями гостям города 🤗.