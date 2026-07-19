Групповая
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Завтра в 21:00
12 авг в 21:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Наполниться энергией тайги и открыть топовые локации национального парка
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 3990 ₽ за человека
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день
Индивидуальная поездка на внедорожнике по топовым местам Красноярска. Погрузитесь в историю и красоту края, посетив знаковые локации за один день
Сегодня в 16:30
Завтра в 05:30
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборКрасноярская ГЭС, Столбы и панорама города
Открыть самые захватывающие панорамы и пейзажи на неформальной экскурсии по окрестностям Красноярска
13 авг в 17:30
14 авг в 09:30
от 17 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Красноярску на автомобиле
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеТреккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске
Увлекательное путешествие по Енисею на каяках и байдарках. Откройте Красноярск с воды, насладитесь природой и активным отдыхом в компании друзей и семьи
Начало: На острове Отдыха
Завтра в 14:30
12 авг в 14:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг к Манской петле
Погрузитесь в мир Сибири, исследуя Манскую петлю. Уникальные виды и кинематографические локации ждут вас на этом маршруте
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Всего в 50 км от Красноярска можно насладиться природой Сибири на искусственном «море», увидеть пещеры и скалы. Погрузитесь в эту красоту на парусной яхте
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 08:30
12 авг в 14:00
от 18 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Однодневное путешествие в сердце Красноярского края, где величественные скалы и тайга создают незабываемую атмосферу
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
Влюбиться в сибирские пейзажи и послушать их предания
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Заповедник «Столбы» - красивейшая природа окрестностей Красноярска
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от 7500 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Легендарные скалы Красноярских Столбов
Почувствовать силу природы, забраться на вершины тайги и узнать, кто такие столбисты
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
4999 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Красноярские Столбы - сердце Сибири
Ощутить магию мест, где небо сливается с землёй, а душа обретает новые силы
Начало: Около Красноярских Столбов
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
3430 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
Покорить Усть-манские скалы, прогуляться по набережной Дивногорска и узнать тайны Красноярской ГЭС
Начало: На Предмостной площади
13 авг в 07:30
19 авг в 07:00
от 11 800 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «пер. Медицинский»
Завтра в 17:30
12 авг в 17:30
от 7400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Красноярска по серпантину - к Дивным горам
Подняться на лучшие смотровые площадки, посетить Дивногорск и оценить Красноярскую ГЭС
Начало: Органный зал, оплата наличными
Сегодня в 13:00
12 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
Начало: Возле Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
4800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Красноярск под покровом ночи
Увидеть «визитные карточки» города в волшебном вечернем свете на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ощутить дух Столбов и связь с природой: фотопрогулка по местам силы Красноярска
Пройтись по лесу с посохом и босиком, помедитировать в гамаках и получить атмосферные кадры
Начало: В парке «Красноярские Столбы»
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 19 900 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленький большой мир: в Красноярские Столбы на полдня
Откройте для себя все главные локации Красноярских Столбов за полдня. Насладитесь свежим хвойным воздухом и панорамными видами, которые запомнятся надолго
Начало: В центре Красноярска
13 авг в 17:00
16 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия по вечернему Красноярску «Огни большого города»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: два раза в неделю по субботам
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 авг в 17:00
16 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 4999 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Побывать в самых знаковых и зрелищных местах енисейских городов и их окрестностей
22 авг в 10:30
27 авг в 10:30
от 13 496 ₽
16 870 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
Полюбоваться Енисеем с высоты, побывать на родине Астафьева и оценить мощь Красноярской ГЭС
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Индивидуальная экскурсия по Красноярску: важнейшие улицы, площади и панорамы с Караульной горы. Узнайте историю города за 3 часа
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 09:30
12 авг в 10:30
от 12 700 ₽ за всё до 3 чел.
Сам город очень красивый. В нем гармонично сочетаются рукотворные сооружения и природа. Мосты, набережная, речной вокзал, горнолыжные трассы, парки и аттракционы – все это есть в Красноярске. Богатства края – это реки, горы и леса. Благодаря дарам тайги появилось известное лакомство – сибирский мед с кедровыми орехами. Продукт можно купить в Красноярске или на выездных экскурсиях
Перед отдыхом удобно заранее составить список мест для обязательного посещения. Если дата поездки известна наверняка, можно забронировать экскурсионный тур заранее. На экскурсиях в Красноярске и турах по краю вы можете узнать об истории, традициях и достопримечательностях этой части Сибири. Гиды, в свою очередь, посоветуют, где купить местные лакомства и сувениры по удобной цене
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 19 июл 2026
Классная экскурсия! Отлично провели время. Наш гид Маруся рассказала столько всего интересного, подсказала места которые обязательно нужно посетить! Было очень комфортно. Спасибо огромное!
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Н
Дата посещения: 24 июл 2026
Отличная экскурсия!
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А
Дата посещения: 19 июл 2026
отличный гид Светлана, все понравилось !
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А
Дата посещения: 9 июл 2026
хороший маршрут, местами трудноват, но Элиас помогал, подбадривал. Отличный гид и специалист своего дела, всем советую)
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Л
Дата посещения: 8 июл 2026
Шикарная экскурсия! Андрей - это человек, с которым можно покорить любую вершину!
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С
Дата посещения: 2 июн 2026
Спасибо, Елена! Мы прекрасно провели время в компании с Вами. Очень содержательно и с любовью к своему городу и краю была проведена экскурсия. Удачи Вам и творческих успехов!
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К
Дата посещения: 14 мая 2026
Здравствуй, Красноярск! Это было интересное и познавательное путешествие в историю города. Спасибо Анатолию за рассказ, за любовь к своему краю. Мы тоже полюбили Красноярск, оценили мощь и величие сибирской природы.
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А
Дата посещения: 2 мая 2026
Лучшая прогулка по Столбам! ❤️
Хочу поблагодарить Александру за невероятное приключение на Красноярских Столбах! Прогулка получилась просто великолепной.
Александра — не просто
Хочу поблагодарить Александру за невероятное приключение на Красноярских Столбах! Прогулка получилась просто великолепной.
Александра — не просто
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Е
Дата посещения: 26 апр 2026
Заказывали экскурсию с экскурсоводом Александром по ночному Красноярску в апреле 2026 года.
Экскурсией очень довольны 😍.
Александр показал такие восхитительные виды ночного
Экскурсией очень довольны 😍.
Александр показал такие восхитительные виды ночного
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Т
Дата посещения: 20 мар 2026
Отлично! Получили большое удовольствие от экскурсии по вечернему Красноярску.
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Всего 6042 отзыва в Красноярске
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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску
Самые популярные экскурсии в Красноярске
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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2026
Сейчас в Красноярске можно забронировать 173 экскурсии от 850 до 28 650 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 6042 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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