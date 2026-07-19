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Экскурсии в Красноярске

Найдено 173 экскурсии в Красноярске, цены от 850 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
63 отзыва
Групповая
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Погрузитесь в атмосферу вечернего Красноярска! Вас ждут ночные огни, красивые мосты и набережные, а также увлекательные истории о прошлом и настоящем города
Начало: Около Театра оперы и балета
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 21:00
Завтра в 21:00
12 авг в 21:00
2000 ₽ за человека
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Пешая
4 часа
290 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Наполниться энергией тайги и открыть топовые локации национального парка
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 3990 ₽ за человека
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
261 отзыв
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Увидеть выдающуюся плотину среди гор, посетить Дивногорск и забраться на утёс Царь-Рыбы
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
Добро пожаловать в Красноярск
Пешая
2 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 3 чел.
По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день
На машине
6 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день
Индивидуальная поездка на внедорожнике по топовым местам Красноярска. Погрузитесь в историю и красоту края, посетив знаковые локации за один день
Сегодня в 16:30
Завтра в 05:30
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
На микроавтобусе
7 часов
177 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
Открыть самые захватывающие панорамы и пейзажи на неформальной экскурсии по окрестностям Красноярска
13 авг в 17:30
14 авг в 09:30
от 17 800 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
На машине
6 часов
248 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
На машине
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске
Сплавы и рафтинг
На байдарках
Прогулки на каяках
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 25 чел.
От маяка до Белых рос: сплав на каяках и байдарках в Красноярске
Увлекательное путешествие по Енисею на каяках и байдарках. Откройте Красноярск с воды, насладитесь природой и активным отдыхом в компании друзей и семьи
Начало: На острове Отдыха
Завтра в 14:30
12 авг в 14:30
1500 ₽ за человека
Треккинг к Манской петле
На машине
6 часов
104 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Треккинг к Манской петле
Погрузитесь в мир Сибири, исследуя Манскую петлю. Уникальные виды и кинематографические локации ждут вас на этом маршруте
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
На яхте
Круизы
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Всего в 50 км от Красноярска можно насладиться природой Сибири на искусственном «море», увидеть пещеры и скалы. Погрузитесь в эту красоту на парусной яхте
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
Завтра в 08:30
12 авг в 14:00
от 18 800 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомство с Красноярском
На машине
3 часа
240 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Узнайте, как Красноярск стал сердцем Сибири, посетив его знаковые места и погрузившись в историю. Откройте тайны города на индивидуальной экскурсии
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Пешая
6.5 часов
-
5%
148 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Однодневное путешествие в сердце Красноярского края, где величественные скалы и тайга создают незабываемую атмосферу
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
На машине
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Красноярские Столбы. Поход на самую высокую скалу - Такмак
Влюбиться в сибирские пейзажи и послушать их предания
Начало: По договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Заповедник «Столбы» - красивейшая природа окрестностей Красноярска
На машине
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Заповедник «Столбы» - красивейшая природа окрестностей Красноярска
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
от 7500 ₽ за всё до 2 чел.
Легендарные скалы Красноярских Столбов
Пешая
4 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Легендарные скалы Красноярских Столбов
Почувствовать силу природы, забраться на вершины тайги и узнать, кто такие столбисты
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
4999 ₽ за человека
Красноярские Столбы - сердце Сибири
Пешая
5 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Красноярские Столбы - сердце Сибири
Ощутить магию мест, где небо сливается с землёй, а душа обретает новые силы
Начало: Около Красноярских Столбов
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
3430 ₽ за человека
Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
На машине
Сплавы и рафтинг
6.5 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
Покорить Усть-манские скалы, прогуляться по набережной Дивногорска и узнать тайны Красноярской ГЭС
Начало: На Предмостной площади
13 авг в 07:30
19 авг в 07:00
от 11 800 ₽ за всё до 4 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Пешая
4 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «пер. Медицинский»
Завтра в 17:30
12 авг в 17:30
от 7400 ₽ за всё до 4 чел.
Из Красноярска по серпантину - к Дивным горам
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Красноярска по серпантину - к Дивным горам
Подняться на лучшие смотровые площадки, посетить Дивногорск и оценить Красноярскую ГЭС
Начало: Органный зал, оплата наличными
Сегодня в 13:00
12 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
На машине
5 часов
11 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Красноярское Дивногорье: самые популярные локации за 1 день
С насыщенным рассказом об истории и легендах этих мест
Начало: Возле Театра оперы и балета
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
4800 ₽ за человека
Красноярск под покровом ночи
На машине
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Красноярск под покровом ночи
Увидеть «визитные карточки» города в волшебном вечернем свете на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от 7000 ₽ за всё до 2 чел.
Ощутить дух Столбов и связь с природой: фотопрогулка по местам силы Красноярска
Пешая
5 часов
20 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Ощутить дух Столбов и связь с природой: фотопрогулка по местам силы Красноярска
Пройтись по лесу с посохом и босиком, помедитировать в гамаках и получить атмосферные кадры
Начало: В парке «Красноярские Столбы»
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 19 900 ₽ за всё до 5 чел.
Маленький большой мир: в Красноярские Столбы на полдня
Пешая
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маленький большой мир: в Красноярские Столбы на полдня
Откройте для себя все главные локации Красноярских Столбов за полдня. Насладитесь свежим хвойным воздухом и панорамными видами, которые запомнятся надолго
Начало: В центре Красноярска
13 авг в 17:00
16 авг в 14:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по вечернему Красноярску «Огни большого города»
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
179 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия по вечернему Красноярску «Огни большого города»
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: два раза в неделю по субботам
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
2000 ₽ за человека
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
203 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 авг в 17:00
16 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Пешая
4 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: Красноярские столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 авг в 11:00
от 4999 ₽ за человека
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
На машине
5.5 часов
-
20%
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Побывать в самых знаковых и зрелищных местах енисейских городов и их окрестностей
22 авг в 10:30
27 авг в 10:30
от 13 496 ₽16 870 ₽ за всё до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
На машине
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Красноярска - в город дивных гор
Полюбоваться Енисеем с высоты, побывать на родине Астафьева и оценить мощь Красноярской ГЭС
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Индивидуальная экскурсия по Красноярску: важнейшие улицы, площади и панорамы с Караульной горы. Узнайте историю города за 3 часа
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 09:30
12 авг в 10:30
от 12 700 ₽ за всё до 3 чел.

Что посмотреть в Красноярске на экскурсиях?

Сам город очень красивый. В нем гармонично сочетаются рукотворные сооружения и природа. Мосты, набережная, речной вокзал, горнолыжные трассы, парки и аттракционы – все это есть в Красноярске. Богатства края – это реки, горы и леса. Благодаря дарам тайги появилось известное лакомство – сибирский мед с кедровыми орехами. Продукт можно купить в Красноярске или на выездных экскурсиях

Местные экскурсоводы

Перед отдыхом удобно заранее составить список мест для обязательного посещения. Если дата поездки известна наверняка, можно забронировать экскурсионный тур заранее. На экскурсиях в Красноярске и турах по краю вы можете узнать об истории, традициях и достопримечательностях этой части Сибири. Гиды, в свою очередь, посоветуют, где купить местные лакомства и сувениры по удобной цене

Последние отзывы на экскурсии

Р
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Дата посещения: 19 июл 2026
Классная экскурсия! Отлично провели время. Наш гид Маруся рассказала столько всего интересного, подсказала места которые обязательно нужно посетить! Было очень комфортно. Спасибо огромное!
Классная экскурсия! Отлично провели время. Наш гид Маруся рассказала столько всего интересного, подсказала места которые обязательно
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Н
Добро пожаловать в Красноярск
Дата посещения: 24 июл 2026
Отличная экскурсия!
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А
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Дата посещения: 19 июл 2026
отличный гид Светлана, все понравилось !
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А
Восточное кольцо Красноярских Столбов: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Дата посещения: 9 июл 2026
хороший маршрут, местами трудноват, но Элиас помогал, подбадривал. Отличный гид и специалист своего дела, всем советую)
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Л
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Дата посещения: 8 июл 2026
Шикарная экскурсия! Андрей - это человек, с которым можно покорить любую вершину!
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С
Влюбиться в Красноярск за два часа
Дата посещения: 2 июн 2026
Спасибо, Елена! Мы прекрасно провели время в компании с Вами. Очень содержательно и с любовью к своему городу и краю была проведена экскурсия. Удачи Вам и творческих успехов!
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К
Здравствуй, Красноярск
Дата посещения: 14 мая 2026
Здравствуй, Красноярск! Это было интересное и познавательное путешествие в историю города. Спасибо Анатолию за рассказ, за любовь к своему краю. Мы тоже полюбили Красноярск, оценили мощь и величие сибирской природы.
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А
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Дата посещения: 2 мая 2026
Лучшая прогулка по Столбам! ❤️

Хочу поблагодарить Александру за невероятное приключение на Красноярских Столбах! Прогулка получилась просто великолепной.

Александра — не просто
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гид, а настоящий друг на маршруте: общительная, веселая и с потрясающей энергетикой. Она создала такую атмосферу, что время пролетело незаметно. Мы получили море эмоций, классных историй и, что особенно круто, кайфовые фото на память.

Эта поездка стала для меня по-настоящему незабываемой. Огромное спасибо за позитив и любовь к своему делу! Всем-всем очень рекомендую прогулки с Александрой — не пожалеете!

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Е
Знакомство с Енисейской Сибирью
Дата посещения: 26 апр 2026
Заказывали экскурсию с экскурсоводом Александром по ночному Красноярску в апреле 2026 года.
Экскурсией очень довольны 😍.
Александр показал такие восхитительные виды ночного
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Красноярска, о которых мы не знали. С нами была гостья, которая сказала, что виды ночного Красноярска не хуже видов ночной Москвы.
Александр "подхватил" нас в обозначено нами месте и, по окончании экскурсии, высадил в удобном нам месте. По ходу экскурсии рассказал много интересных фактов о Красноярске.
Экскурсию но вечернему Красноярску и гида Александра однозначно рекомендуем жителями гостям города 🤗.

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Т
Вечерний Красноярск с высоты
Дата посещения: 20 мар 2026
Отлично! Получили большое удовольствие от экскурсии по вечернему Красноярску.
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Всего 6042 отзыва в Красноярске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску

Самые популярные экскурсии в Красноярске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску;
  2. Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела;
  3. Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС;
  4. Добро пожаловать в Красноярск;
  5. По лучшим местам в окрестностях Красноярска - за один день.
Что посмотреть в Красноярске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Красноярская ГЭС;
  3. Красноярские Столбы;
  4. Набережная Енисея;
  5. Часовня Параскевы Пятницы;
  6. Театральная площадь;
  7. Смотровая площадка на Николаевской сопке;
  8. Коммунальный мост;
  9. Мосты;
  10. Краеведческий музей.
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в августе 2026
Сейчас в Красноярске можно забронировать 173 экскурсии от 850 до 28 650 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 6042 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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