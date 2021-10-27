Все экскурсии в Красноярске
Доступно 65 экскурсий 🚌 в Красноярске на 2021 год, 684 ⭐ отзыва, цены от 1125₽, посетите достопримечательности: Красноярские Столбы, Красноярская ГЭС. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 500₽
за 1-3 чел.
Все дни недели. Круглосуточно
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-3 чел.
Все дни недели. Начало не раньше 09:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
40003 400₽
за 1-20 чел.
Волшебный день на Красноярских Столбах
Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Каждый житель России, не замечая, расплачиваясь в магазине, за товар держал в руках самую...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
49003 920₽
за 1-10 чел.
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-49 чел.
Обзорная экскурсия "Город-сказка"
Приглашаем вас на экскурсию по центру города Красноярска
Все дни недели. Круглосуточно
Индивидуальная экскурсия
7ч
49973 498₽
за 1-5 чел.
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
Наполниться энергией тайги и открыть топовые локации национального парка
Индивидуальная экскурсия
9ч
4 997₽
за 1-5 чел.
Волшебный день на Красноярских Столбах
Что может быть лучше, чем с дружной компанией отправится в гости к причудливым и таинственным...
Ежедневно с 11:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
5 980₽
за 1-4 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
Автомобильный тур по знаковым местам города и красотам соседних поселений
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 200₽
за 1-4 чел.
Красноярск, Дивногорск, ГЭС и фан-парк «Бобровый лог» столбы за один день
Я покажу вам Красноярск со знаменитой смотровой площадки на караульной горе, проедем по самой первой...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 000₽
за 1-3 чел.
Здравствуй, Красноярск!
Проследить основные вехи развития города и увидеть его знаковые места на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
4 997₽
за 1-5 чел.
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
Вы пройдётесь по самым живописным тропинкам Столбов
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
92007 820₽
за 1-3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день!
История города и окрестностей в путешествии по самым популярным, знаковым и впечатляющим местам края
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 650₽
за 1-4 чел.
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины
Мы начнём нашу экскурсию со смотровых площадок на караульной горе, где расположена знаменитая...
Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Индивидуальный тур
5ч
6 999₽
за 1-4 чел.
Сибирская Швейцария: путешествие в город Дивный, на ГЭС и "Столбы"
Тур по самым красивым местам: долина реки Енисея, прорезающая горный массив Саян, прибрежные скалы и...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 600₽
за 1-4 чел.
суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 700₽
за 1-2 чел.
Живописное путешествие в Дивногорск
Насладиться видами Енисея, сибирской тайги и плотины Красноярской ГЭС на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Видовки Красноярья
Уважаемые красноярцы и гости нашего города, предлагаю вам отправиться на индивидуальную автомобильную...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 500₽
за 1-3 чел.
Красноярск под покровом ночи
Увидеть «визитные карточки» города в волшебном вечернем свете на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
9 250₽
за 1 чел.
Сибирская глубинка: Частоостровское и Барабаново
На экскурсии в эти чудные места вас ждёт бодрящее "дыхание" Енисея, запах свежескошенной травы летом...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 700₽
за 1-3 чел.
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера
Индивидуальная экскурсия
6ч
9 250₽
за 1 чел.
Водная прогулка по Красноярскому морю до залива Бирюса
Индивидуальная водная прогулка под парусами! Вас ждёт отдых на лоне природы, чувство ветра в парусах...
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Красноярска»
- Отзыв на: Влюбиться в Красноярск за два часаТТатьяна27 октября 2021Добрый день. На экскурсию ездили моя мама и мой сын. Оба в восторге 🤩 Спасибо Вам за Ваш труд и за любовь к Красноярску!
- ТТатьяна27 октября 2021На экскурсию ездили моя мама и мой сын. Им всё очень-очень понравилось. Приехали довольные! 8 часов красоты 🤩 Спасибо!
- ЕЕлена25 октября 2021Елена - замечательный спутник! Именно так, потому что экскурсовод - лицо для получения информации, а спутник - человек для душевной беседы и прекрасного времяпрепровождения))). Всё дружелюбно, интересно, ненавязчиво, маршрут классный. Очень рекомендую!
- Отзыв на: Экскурсия по Красноярску на автомобилеООльга24 октября 2021Экскурсия очень и очень интересная. Много интересного материала, истории края, замечательный рассказчик.
- ДДанила20 октября 2021Добрый день. Экскурсия очень зашла а Андрей очень хороший и положительный ГИД, с своими фишками: кексы 👍 гамак 👍 паурбан и многое другое. Рекомендую этого чувака, он КРУТ.
- ППолина17 октября 2021Очень приятная экскурсия с погружением в атмосферу леса)) Залезли на Столбы, прогулялись по осеннему лесу, устроили небольшой пикник. Но самое приятное, что мы не только встретили бурундучков и белок, но и покормили птиц с руки. Также экскурсовод знает очень красивые потайные тропы))
- ППолина16 октября 2021Хотела выразить огромную благодарность Александре за отлично проведённый день на природе в заповеднике «столбы». В ее прекрасной компании можно не заметить, как легко и просто подняться на вершину.
- Отзыв на: Знакомство с КрасноярскомЕЕкатерина15 октября 2021Огромное СПАСИБО гиду Наталье за экскурсию. У нас изменились планы и Наталья предложила нам заменить экскурсию по городу, на поездку в Дивногорск, Овсянку и посетить ГЭС. Потрясающая экскурсия, масса впечатлений и эмоций.
- Отзыв на: Здравствуй, Красноярск!ССорокина13 октября 2021Здравствуйте, уважаемая общественность нашего славного города Красноярск! Вчера, 12 октября, студенты 3 курса Красноярского ГАУ с куратором группы участвовали в замечательной экскурсии "Здравствуй Красноярск".. Вёл экскурсию гид Анатолий. Мы посетили самые знаковые места города, которые являются свидетелями его основания и развития. Интересная и полная информация гида о становлении и развитии нашего города, прекрасные точки маршрута и обзора экскурсии обогатили наши знания, наполнили сердца и души ещё большей любовью и восхищением к родным местам. Советуем всем жителям и гостям нашего города воспользоваться услугами экскурсии и "другими глазами" посмотреть на Красноярск и его окрестности. Всего доброго! Ещё раз огромное спасибо за отличную организацию экскурсии и еёинтересное содержание. Думаю, что ещё не один раз воспользуемся этой возможностью. С уважением к Вашему благородному делу! Куратор группы А-31 О. А. Сорокина
- ТТаисия11 октября 2021Добрый день. ) Прекрасная экскурсия на Торгашинский хребет! Очень понравилось! Познавательно. Замечательный гид Сергей, было очень интересно его слушать! Масса впечатлений и удовольствия! Даже не знали что рядом с городом есть такие прекрасные виды! Просто восторг! Рекомендую!