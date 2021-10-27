Отзыв на: Влюбиться в Красноярск за два часа Т Татьяна 5 Добрый день. На экскурсию ездили моя мама и мой сын. Оба в восторге 🤩 Спасибо Вам за Ваш труд и за любовь к Красноярску!

Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах Т Татьяна 5 На экскурсию ездили моя мама и мой сын. Им всё очень-очень понравилось. Приехали довольные! 8 часов красоты 🤩 Спасибо!

Отзыв на: Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день! Е Елена 5 Елена - замечательный спутник! Именно так, потому что экскурсовод - лицо для получения информации, а спутник - человек для душевной беседы и прекрасного времяпрепровождения))). Всё дружелюбно, интересно, ненавязчиво, маршрут классный. Очень рекомендую!

Отзыв на: Экскурсия по Красноярску на автомобиле О Ольга 5 Экскурсия очень и очень интересная. Много интересного материала, истории края, замечательный рассказчик.

Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах Д Данила 5 Добрый день. Экскурсия очень зашла а Андрей очень хороший и положительный ГИД, с своими фишками: кексы 👍 гамак 👍 паурбан и многое другое. Рекомендую этого чувака, он КРУТ.

Отзыв на: Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела П Полина 5 Очень приятная экскурсия с погружением в атмосферу леса)) Залезли на Столбы, прогулялись по осеннему лесу, устроили небольшой пикник. Но самое приятное, что мы не только встретили бурундучков и белок, но и покормили птиц с руки. Также экскурсовод знает очень красивые потайные тропы))

Отзыв на: Волшебный день на Красноярских Столбах П Полина 5 Хотела выразить огромную благодарность Александре за отлично проведённый день на природе в заповеднике «столбы». В ее прекрасной компании можно не заметить, как легко и просто подняться на вершину.

Отзыв на: Знакомство с Красноярском Е Екатерина 5 Огромное СПАСИБО гиду Наталье за экскурсию. У нас изменились планы и Наталья предложила нам заменить экскурсию по городу, на поездку в Дивногорск, Овсянку и посетить ГЭС. Потрясающая экскурсия, масса впечатлений и эмоций.

Отзыв на: Здравствуй, Красноярск! С Сорокина 5 Здравствуйте, уважаемая общественность нашего славного города Красноярск! Вчера, 12 октября, студенты 3 курса Красноярского ГАУ с куратором группы участвовали в замечательной экскурсии "Здравствуй Красноярск".. Вёл экскурсию гид Анатолий. Мы посетили самые знаковые места города, которые являются свидетелями его основания и развития. Интересная и полная информация гида о становлении и развитии нашего города, прекрасные точки маршрута и обзора экскурсии обогатили наши знания, наполнили сердца и души ещё большей любовью и восхищением к родным местам. Советуем всем жителям и гостям нашего города воспользоваться услугами экскурсии и "другими глазами" посмотреть на Красноярск и его окрестности. Всего доброго! Ещё раз огромное спасибо за отличную организацию экскурсии и еёинтересное содержание. Думаю, что ещё не один раз воспользуемся этой возможностью. С уважением к Вашему благородному делу! Куратор группы А-31 О. А. Сорокина