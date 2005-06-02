Вас ждёт автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада, посещение
Программа тура по дням
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».
1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».
Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.
Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.
14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».
Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточняются).
16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.
Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
18:00 Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточняются; работает до 22:00).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
Отправление в Карелию. Экопарк "Долина водопадов". Водопады Ахинкоски. Горный парк "Рускеала"
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит смс с телефоном гида и номером автобуса.
06:45 Подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания». Место посадки: Санкт-Петербург, ст. м. «Площадь Восстания», Лиговский просп., 10. Ориентир: книжный магазин «Буквоед».
07:00 Отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания».
07:30–09:30 Автобусная экскурсия «Легенды Карельского перешейка»: история земель от викингов до наших дней, Лосевские пороги, связь с эпосом «Калевала».
09:30 Техническая остановка в Приозерске.
10:00–11:00 Экскурсия «Дорога в страну водопадов» по маршруту в пос. Березовое: карельская тайга, экосистема региона, подготовка к посещению Долины водопадов.
11:00 Посещение экопарка «Долина водопадов» (30–40 мин):
- прогулка по экотропе вдоль каскадов реки Иййоки;
- подвесной мост,
- дендроагросад;
- Саамская деревня, кузница, водяная мельница;
- встреча с оленями, лосями, хаски;
- музей мёда с бесплатной дегустацией.
12:30 Трассовая экскурсия «Сортавала: город двух имён и трёх культур»: финско-русская архитектура, история города.
13:30 Свободное время для обеда в Сортавале (по желанию — групповой обед за доп. плату).
14:30 Экскурсия к водопадам Ахинкоски.
Прогулка по подвесным мостам среди каскадов реки Тохмайоки (вход на экотропу — доп. плата).
15:30 Прибытие в горный парк «Рускеала».
Пешеходная экскурсия по Мраморному каньону (место добычи мрамора для Исаакиевского собора и метро Санкт-Петербурга).
Свободное время для прогулок, лодочной экскурсии или посещения гротов. Время в парке — 3 часа.
19:00 Выезд из парка «Рускеала».
20:00–21:00 Прибытие в Сортавалу, расселение в отель.
Свободное время.
Свободное время: прогулка по набережной Ладоги, ужин в кафе. Все дополнительные входные билеты и услуги (обед, лодки, гроты) оплачиваются самостоятельно по желанию.
ГЭС Ляскеля. Водопад Койриноя-2. Месторождение граната-альмандина. Долина и пороги реки Янисйоки. ГЭС Хямекоски. Ладожские шхеры. Отправление в Петрозаводск
07:30–08:30 Завтрак в отеле.
Сбор группы.
08:45 Встреча у отеля. Автобус забирает гостей после завтрака.
09:00 Отправление из Сортавалы.
Маршрут включает:
- ГЭС Ляскеля — одна из старейших гидроэлектростанций России на реке Янисйоки. Полностью автоматизирована. Отличается живописным водопадом у здания станции.
- Водопад Койриноя-2 (Верхний) — расположен на месте разрушенной финской ГЭС. Вода стремительно низвергается со скалы. Для обзора предусмотрен мост над плотиной.
- Месторождение граната-альмандина у бывшей деревни Кителя. Здесь добывают темно-красные гранаты с фиолетовым оттенком более 500 лет. На отвалах рудника можно самостоятельно найти кристаллы (инвентарь предоставляется).
- Долина и пороги реки Янисйоки — самой полноводной реки региона (95 км). На участке с порогами и перекатами река превращается в бурный поток. Мосты вдоль русла открывают виды для фотографирования.
- ГЭС Хямекоски — действует с 1903 года. Главная особенность — водоотводный канал длиной около 500 м, частично вырубленный в скале. Из пяти гидроагрегатов четыре функционируют до сих пор.
15:00 Водная прогулка на катере по Ладожским шхерам.
Важно! Перед посещением шхер необходимо самостоятельно оплатить экосбор в размере 350 руб. Маршрут включает проплыв мимо островов Хавус (Ястребиная скала), Каарнетсаари, Падающей скалы и высадку на необитаемом острове Хонкасало с панорамным видом с «крыши Ладоги».
Примечание. Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях. Перед отправлением — остановка у рыбного магазина для покупки еды на прогулку.
17:00 Возвращение в Сортавалу.
Свободное время.
17:30 Сбор группы у рыбного магазина (ул. Комсомольская, 2).
Отправление в Петрозаводск.
22:00 Прибытие в Петрозаводск.
Расселение в отели.
Свободное время.
Остров Кижи. Отправление в Санкт-Петербург
07:30 Завтрак и сбор группы.
Важно! Для посадки на «Комету» требуется распечатанный ваучер (выдаётся на ресепшене).
Проезд до Александровской пристани и обратно в отель — самостоятельно.
09:15 Отправление на остров Кижи.
Морская прогулка на скоростном судне по Онежскому озеру.
10:45 Экскурсия по острову (2 ч. 15 мин).
Пешеходная экскурсия по музею под открытым небом — объекту ЮНЕСКО. Осмотр ансамбля Кижского погоста: 22-главой Преображенской церкви, Покровской церкви с иконами карельских мастеров, церкви Воскрешения Лазаря Муромского, а также традиционных построек Русского Севера (дома, амбары, мельницы).
13:00 Свободное время.
Возможность заказать доп. программы на месте: прогулки на бричке, лодке, велосипеде, мастер-классы по ремёслам, экскурсии о реставрации. Дополнительные услуги оплачиваются самостоятельно.
14:45 Отправление в Петрозаводск.
Возвращение на «Комете» с возможностью фотографировать панорамы Онежского озера.
16:00 Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
16:30 Отправление в Санкт-Петербург.
Техническая остановка в комплексе «Фермерская усадьба».
Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург:
23:00 Ст. м. «Улица Дыбенко» (первая остановка), 23:30 ст. м. «Площадь Восстания» (конечная остановка).
Самостоятельное размещение в гостинице в Санкт-Петербурге.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Свободное время в музейно-историческом парке
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
1 автобус: 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус: 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус: 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия».
10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых. В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды. Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля. У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия (Ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс. Цены уточняются).
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница), в Петрозаводске и Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
1. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив.
|Категория
|Даты заездов
|Оптима
|Хит
|Двухместный
|Одноместный
|Двухместный
|Одноместный
|Стандарт
|15.05.2026 -03.06.2026
|50400
|62900
|54200
|69850
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|52800
|67700
|56600
|74650
|Стандарт
|12.06.2026 - 01.07.2026
|51600
|65300
|55400
|72250
|Стандарт
|03.07.2026 - 08.07.2026
|51250
|64650
|55050
|71600
|Стандарт
|10.07.2026 - 02.09.2026
|50900
|64000
|54700
|70950
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|49600
|61300
|53400
|68250
2. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского». Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга:
|Стандарт
|15.05.2026 - 20.05.2026
|50500
|64800
|54300
|71750
|Стандарт
|22.05.2026 - 27.05.2026
|51900
|67600
|55700
|74550
|Стандарт
|29.05.2026 - 01.07.2026
|53300
|70400
|57100
|77350
|Стандарт
|03.07.2026 -19.08.2026
|51700
|67200
|55500
|74150
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|51100
|66000
|54900
|72950
|Стандарт
|28.08.2026 - 30.09.2026
|50500
|64800
|54300
|71750
3. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская»:
|Стандарт
|15.05.2026 - 20.05.2026
|52200
|66100
|56000
|73050
|Стандарт
|22.05.2026 - 03.06.2026
|55400
|72900
|59200
|79850
|Стандарт
|05.06.2026 - 17.06.2026
|55900
|73850
|59700
|80800
|Стандарт
|19.06.2026 - 24.06.2026
|55400
|72900
|59200
|79850
|Стандарт
|26.06.2026 - 01.07.2026
|55900
|73850
|59700
|80800
|Стандарт
|03.07.2026 - 08.07.2026
|54850
|71500
|58650
|78450
|Стандарт
|10.07.2026 - 19.08.2026
|54300
|70100
|58100
|77050
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|53500
|68300
|57300
|75250
|Стандарт
|28.08.2026 -30.09.2026
|52700
|66500
|56500
|73450
4. Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского, д. 11. Ближайшая станция метро — «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково.
|Стандарт
|15.05.2026 - 03.06.2026
|47700
|60000
|51500
|66950
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|12.06.2026 - 22.07.2026
|50200
|65000
|54000
|71950
|Стандарт
|24.07.2026 - 29.07.2026
|49500
|63550
|53300
|70500
|Стандарт
|31.07.2026 - 26.08.2026
|48800
|62100
|52600
|69050
|Стандарт
|28.08.2026 - 02.09.2026
|48250
|61050
|52050
|68000
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|47700
|60000
|51500
|66950
5. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню «Лахта Центра».
|Стандарт
|15.05.2026 - 20.05.2026
|55250
|72350
|59050
|79300
|Стандарт
|22.05.2026 - 08.07.2026
|56100
|74100
|59900
|81050
|Стандарт
|10.07.2026 - 15.07.2026
|55750
|73450
|59550
|80400
|Стандарт
|17.07.2026 - 02.09.2026
|55400
|72800
|59200
|79750
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|53400
|68800
|57200
|75750
6. Театральная площадь 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор. Цены позже.
7. Экспресс Садовая 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Никольский собор.
|Стандарт
|15.05.2026 - 03.06.2026
|55300
|72400
|59100
|79350
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|54400
|70600
|58200
|77550
|Стандарт
|12.06.2026 - 02.09.2026
|55300
|72400
|59100
|79350
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|53500
|68800
|57300
|75750
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий в Санкт-Петербурге:
8. «Адмиралтейская» 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
|Стандарт
|15.05.2026 - 20.05.2026
|48800
|60600
|52600
|67550
|Стандарт
|22.05.2026 - 03.06.2026
|49400
|61500
|53200
|68450
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|51700
|66050
|55500
|73000
|Стандарт
|12.06.2026 - 17.06.2026
|51350
|65400
|55150
|72350
|Стандарт
|19.06.2026 - 24.06.2026
|50800
|64300
|54600
|71250
|Стандарт
|26.06.2026 - 01.07.2026
|51350
|65400
|55150
|72350
|Стандарт
|03.07.2026 - 08.07.2026
|50800
|64300
|54600
|71250
|Стандарт
|10.07.2026 - 15.07.2026
|50700
|64050
|54500
|71000
|Стандарт
|17.07.2026 - 02.09.2026
|50600
|63800
|54400
|70750
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|48600
|60100
|52400
|67050
9. «Азимут» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
Внимание! 02.06-05.06.2026 ПМЭФ, цены под запрос.
|Стандарт
|15.05.2026 - 27.05.2026
|51200
|64800
|55000
|71750
|Стандарт
|29.05.2026 - 03.06.2026
|51450
|65300
|55250
|72250
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|12.06.2026 - 29.07.2026
|51700
|65800
|55500
|72750
|Стандарт
|31.07.2026 - 05.08.2026
|51550
|65550
|55350
|72500
|Стандарт
|07.08.2026 - 02.09.2026
|51400
|65300
|55200
|72250
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|50000
|62400
|53800
|69350
10. «Акьян» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания», «Маяковская», «Чернышевская». В 6 минутах от гостиницы «Октябрьская» 4*.
|Стандарт
|15.05.2026 - 27.05.2026
|55700
|72400
|59500
|79350
|Стандарт
|29.05.2026 - 03.06.2026
|55700
|72400
|60100
|80600
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|56300
|73650
|-
|-
|Стандарт
|12.06.2026 - 02.09.2026
|-
|-
|60700
|81850
|Стандарт
|04.09.2026 - 30.09.2026
|56900
|74900
|59500
|79350
11. «Достоевский» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Стандарт
|15.05.2026 - 27.05.2026
|50500
|63700
|54300
|70650
|Стандарт
|29.05.2026 - 03.06.2026
|51450
|65550
|55250
|72500
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|55400
|73400
|59200
|80350
|Стандарт
|12.06.2026 - 24.06.2026
|52400
|67400
|56200
|74350
|Стандарт
|26.06.2026 - 01.07.2026
|55400
|73400
|59200
|80350
|Стандарт
|03.07.2026 - 08.07.2026
|52400
|67400
|56200
|74350
|Стандарт
|10.07.2026 - 15.07.2026
|51900
|66500
|55700
|73450
|Стандарт
|17.07.2026 - 19.08.2026
|51400
|65600
|55200
|72550
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|50950
|64650
|54750
|71600
|28.08.2026 -30.09.2026
|50500
|63700
|54300
|70650
12. Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Стандарт
|15.05.2026 - 27.05.2026
|50200
|65000
|54000
|71950
|Стандарт
|29.05.2026 - 03.06.2026
|52100
|68800
|55900
|75750
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Стандарт
|12.06.2026 - 08.07.2026
|52100
|68800
|55900
|75750
|Стандарт
|10.07.2026 - 19.08.2026
|50800
|66100
|54600
|73050
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|50300
|65150
|54100
|72100
|Стандарт
|28.08.2026 - 30.09.2026
|49800
|64200
|53600
|71150
13. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
|Стандарт
|15.05.2026 - 03.06.2026
|52200
|68000
|56000
|74950
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|57250
|77950
|61050
|84900
|Стандарт
|12.06.2026 - 19.08.2026
|55200
|73800
|59000
|80750
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|54400
|72200
|58200
|79150
|Стандарт
|28.08.2026 - 02.09.2026
|53600
|70600
|57400
|77550
14. Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%.
|Стандарт
|15.05.2026 - 03.06.2026
|52200
|68000
|56000
|74950
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|57250
|77950
|61050
|84900
|Стандарт
|12.06.2026 - 19.08.2026
|55200
|73800
|59000
|80750
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|54400
|72200
|58200
|79150
|Стандарт
|28.08.2026 - 02.09.2026
|53600
|70600
|57400
|77550
15. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:
|Стандарт
|15.05.2026 - 19.08.2026
|55600
|72200
|59400
|79150
|Стандарт
|21.08.2026 - 26.08.2026
|54450
|69950
|58250
|76900
|Стандарт
|28.08.2026 - 30.09.2026
|53300
|67700
|57100
|74650
16. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:
|Классик
|15.05.2026 -27.05.2026
|51300
|67200
|55100
|74150
|Классик
|29.05.2026 - 03.06.2026
|52500
|69600
|56300
|76550
|Классик
|05.06.2026 - 08.07.2026
|53700
|72000
|57500
|78950
|Классик
|10.07.2026 - 15.07.2026
|52500
|69600
|56300
|76550
|Классик
|17.07.2026 - 16.09.2026
|51300
|67200
|55100
|74150
|Классик
|18.09.2026 - 23.09.2026
|50150
|64900
|53950
|71850
|Классик
|25.09.2026 - 30.09.2026
|49000
|62600
|52800
|69550
17. «Элкус» 3*. Завтрак «шведская линия». Адрес: ул. Благодатная, 10, корпус 3, стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00-13:59 – 50% без завтрака:
|Стандарт
|15.05.2026 - 20.05.2026
|49600
|63200
|53400
|70150
|Стандарт
|22.05.2026 - 27.05.2026
|50400
|64800
|54200
|71750
|Стандарт
|29.05.2026 - 03.06.2026
|51200
|66400
|55000
|73350
|Стандарт
|05.06.2026 - 10.06.2026
|52100
|68250
|55900
|75200
|Стандарт
|12.06.2026 - 17.06.2026
|51900
|67850
|55700
|74800
|Стандарт
|19.06.2026 - 26.08.2026
|51200
|66400
|55000
|73350
|Стандарт
|28.08.2026 - 02.09.2026
|50400
|64800
|54200
|71750
|Стандарт
|04.09.2026 -23.09.2026
|49600
|63200
|53400
|70150
|Стандарт
|25.09.2026 - 30.09.2026
|48850
|61700
|52650
|68650
18. Ярд Резиденс Апарт Отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер в YARD Residence — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%:
|Номер смарт без кухни
|15.05.2026 - 03.06.2026
|49400
|63000
|53200
|69950
|Номер смарт без кухни
|05.06.2026 - 10.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Номер смарт без кухни
|12.06.2026 - 17.06.2026
|50900
|66000
|54700
|72950
|Номер смарт без кухни
|19.06.2026 - 24.06.2026
|-
|-
|-
|-
|Номер смарт без кухни
|26.06.2026 - 01.07.2026
|-
|-
|-
|-
|Номер смарт без кухни
|03.07.2026 - 12.08.2026
|50900
|66000
|54700
|72950
|Номер смарт без кухни
|14.08.2026 - 19.08.2026
|50150
|64500
|53950
|71450
|Номер смарт без кухни
|21.08.2026 - 23.09.2026
|49400
|63000
|53200
|69950
|Номер смарт без кухни
|25.09.2026 - 30.09.2026
|49300
|62750
|53100
|69700
Отели в Сортавале по системе «Фортуна»:
«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».
- «Оптима» в Сортавале: Сеурахуоне б/з, Сортавала б/з, Golden Rose б/з, Ладога б/з.
- «Хит» в Сортавале: Пийпун Пиха б/з, Ласточкино гнездо б/з.
- «Экстра» в Сортавале: Белые ночи 4*.
Отели в Петрозаводске по системе «Фортуна»:
«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».
- «Оптима» в Петрозаводске: Ауринко 2*, Петрозаводск б/з, Вилла Айно 2*, Заречная 3*, Акватика 2*, Ладога 3*, Флотилия б/з, Лахти 3*, Илма мини-отель.
- «Хит» в Петрозаводске: Питер ИНН 4*, Фрегат 4*, Северная 4*, Онежский замок 3*, 13 стульев 3*, Спа отель Карелия 4*, Петра 3*, Саквояж 4*, Прионежский 3*
- «Экстра» в Петрозаводске: Космос Петрозаводск 4*.
Отели в Санкт-Петербурге, расположенные рядом с местом выезда в Карелию:
- Октябрьская 4*. Адрес: Лиговский пр., 10.
- Акьян 4*. Адрес: ул. Восстания, 19.
- Невский Берег 122 3*. Адрес: Невский просп., 122.
- Невский берег 93 3*. Адрес: Невский просп., 93.
- Новотель 4*. Адрес: ул. Маяковского, 3А.
Скидки:
- детям до 14 лет – 700 руб.;
- студентам (Российских государственных вузов дневного отделения) – 450 руб.;
- пенсионерам (РФ) – 450 руб.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Варианты проживания
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Театральная площадь
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Ауринко
Гостиница «Ауринко» расположена почти в самом центре Петрозаводска, вблизи набережной Онежского озера, в непосредственной близости от главных достопримечательностей города.
Комфортабельные номера выполнены в классическом стиле и оснащены всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха.
Рядом находится столовая, ресторан «Карелия» и кафе «Петрозаводск».
Расстояние до аэропорта составляет 16 км, до железнодорожного вокзала 3,9 км.
Гостиница «Петрозаводск»
Гостиница «Петрозаводск» располагается в одноименном городе. Здесь путешественников ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В распоряжении постояльцев высокоскоростной интернет. За дополнительную плату возможен заказ трансфера.
Номерной фонд представлен несколькими категориями. В вариантах размещения есть все необходимое для того, чтобы даже длительный отдых стал по-домашнему уютным. В некоторых имеется собственная ванная комната с качественной сантехникой.
Поблизости расположены продуктовые магазины, кафе, бары.
В шаговой доступности находятся несколько музеев, сувенирные лавки, остановки общественного транспорта и многие другие места, которые можно посетить всей семьей. Расстояние до аэропорта «Бесовец» — 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 0,9 км.
Вилла Айно
Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
Гостиница «Заречная»
Гостиница находится в самом центре города, на берегу живописной реки Лососинка. Рядом в нескольких минутах ходьбы расположились знаковые места Петрозаводска: Дом Куклы, Губернский парк и величественный собор Александра Невского.
Во всех номерах установлена современная мебель и сантехника европейского уровня, предусмотрены стеклопакеты с москитными сетками, а также есть всё необходимое для приятного отдыха — ЖК‑телевизор, холодильник, доступ в интернет и телефон.
Одноместный стандартный номер включает санузел с душем и туалетом, холодильник, телефон, зеркало и телевизор. Двухместный стандартный номер оборудован двумя отдельными кроватями и прикроватными тумбочками; в нём также есть холодильник, телефон, зеркало, телевизор и полноценный санузел с душем и туалетом.
Акватика
Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.
Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.
Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.
Расстояние до аэропорта — 15,3 км, до железнодорожного вокзала — 3,2 км. На территории построен оздоровительный комплекс, включающий тренажерный зал, баню, бассейн. Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.
Ладога
Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Гостям предлагаются не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Можно заказать доставку еды за дополнительную плату с ближайшего ресторана.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте. На территории работает оздоровительный центр, где отдыхающие могут попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне за дополнительную плату. Расстояние до аэропорта «Бесовец» - 13,4 км, до железнодорожного вокзала - 1,6 км.
Флотилия
Отель «Флотилия» расположен в районе Ключевая города Петрозаводск.
Гостиница обладает номерами со свежим ремонтом и видом на Онежское озеро. В них есть все необходимое для комфортного проживания, включая бесплатный Wi-Fi, телевизор и мини-бар.
На территории присутствует отличный ресторан, где подаются блюда русской и кавказской кухни.
В непосредственной близости - парк «Каменный Бор», который привлекает посетителей удивительными растениями и каменистым рельефом, карьером с необыкновенным цветом воды, более того, можно посетить морской музей «Полярный Одиссей», где можно увидеть настоящие деревянные парусные корабли, которые принимали участие в экспедициях по всему миру. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 4,9 км, до аэропорта - 18,7 км.
Лахти
Отель «Лахти» (в переводе с карельского языка «Залив», «Бухта», «Порт»), находится в центре Петрозаводска по адресу: улица Ригачина дом 7А.
Отель расположен в тихом месте рядом с городским Якорным парком в отдельном историческом здании "Конторы Порта" с собственной территорией.
Отель отделан в морском стиле и предполагает множество связанных с этой тематикой стилизованных интерьерных атрибутов (лодки, весла, якоря, тематические плакаты и постеры) и учитывает атмосферную историю территории Петрозаводского грузового порта и саму историю здания.
Илма
Комфортабельный мини-отель «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям она может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания. Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.
Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения. В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем. Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.
На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.
Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера. Расстояние до международного аэропорта составляет 15.8 км.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
13 стульев
Гостевой дом «13 стульев» территориально находится в Петрозаводске. Интересные интерьеры, необычные дизайнерские решения, высокий комфорт, большое разнообразие услуг несомненно привлекает гостей.
Каждый номер оформлен в классическом стиле, мягкая высококлассная мебель присутствует в каждом номере. В ванной комнате есть принадлежности для личной гигиены, фен, набор полотенец, тапочки.
Гостям предоставляется электрочайник. Кроме того, рядом расположен продуктовый магазин, а также несколько объектов питания.
В шаговой доступности есть скверы «Вольный», «Источник» и Иссерсоновский сквер. До аэропорта расстояние составит 14,4 км, до железнодорожного вокзала — 1,7 км.
СПА Отель «Карелия»
Гостиница располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2.
Гостиница располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Отель «Golden Rose»
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра. К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей.
Среди удобств — звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» (1,4 км) и «Церковь Николая Чудотворца» (2,1 км).
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Отель «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера.
Здесь имеется 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха.
Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создают атмосферу покоя и гармонии.
Гостиница «Ласточкино гнездо»
Гостиница «Ласточкино гнездо» находится в городе Сортавала, в старинном особняке, памятнике архитектурного наследия Финской губернии.
К размещению представлены номера разной вместимости и уровня комфорта. Среди удобств — быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор, хорошая звукоизоляция и ванная комната с косметическими средствами, феном и комплектом полотенец.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. Гости могут перекусить в кафе «Калевала» — в 0,3 км или в кафе «Дорожное» — в 0,7 км.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание:2 суток в гостинице Санкт-Петербурга1 сутки в гостинице Сортавалы1 сутки в гостинице Петрозаводска
- Завтраки после ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- В Санкт-Петербурге в некоторые дни бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, которые можно приобрести заранее: дополнительные ночи
- Дополнительные ночи
- Дополнительные услуги на месте в Карелии и Санкт-Петербурге
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуется взять с собой комфортную обувь, смену одежды, дождевик.
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что нас ждёт в туре?
Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада, Эрмитаж (вх. билет), Кронштадт: Морской собор, музейно-исторический парк «Остров фортов».
Что Вы посетите в Карелии: экопарк «Долина водопадов»: экотропа, река Иййоки, водопады, дендроагросад, водяная мельница и кузница, Саамская деревня, Сортавала – водопады Ахинкоски, горный парк «Рускеала». Сортавала – Экспедиция к лесным водопадам и месторождению граната – водная прогулка на катере по Ладожским шхерам. Петрозаводск – экскурсия на Кижи на «Комете».
Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Санкт-Петербурге: театр-макет «Петровская Акватория», морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости».
Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Карелии: комплексные обеды в туре: 800-1000 руб. /взр. Экологическая тропа у водопадов Ахинкоски: полный билет – 500 руб. /взр; 400 руб. /чел. – льготный.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какие есть скидки в туре?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.