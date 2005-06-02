1 день

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга». Эрмитаж. Теплоходная экскурсия и посещение театра-макета за доп. плату (по желанию)

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Петербург встречает».

1 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

11:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

2 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».

3 автобус: 10:30 Отъезд от гостиницы «Россия».

11:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

Автобусная экскурсия «Сады и парки Петербурга» с посещением Летнего сада. В ходе экскурсии Вы увидите Таврический сад, Марсово поле, Михайловский сад, Летний сад.

Летний сад – любимое детище Петра I, жемчужина в парковом ожерелье Петербурга. В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный прославленным западноевропейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план.

14:00 Дополнительно: теплоходная экскурсия «По рекам и каналам».

Вас ждёт увлекательное путешествие по Северной Венеции с её живописными водными улицами и ажурными оградами, горбатыми мостами и парадными фасадами. (ориентировочно 850 руб. взр., 650 руб. шк., 750 руб. студ., 750 руб. пенс., цены уточняются).

16:00 Посещение Эрмитажа – одного из крупнейших музеев мира, расположенного в шести уникальных зданиях, в том числе в Зимнем дворце – резиденции русских царей. Длинные коридоры, помпезные залы, галереи, стены которых пестрят картинами самых разных художников, скульптуры греческих богов, возвышающиеся на пьедесталах, древние вазы с причудливыми узорами – в наши дни огромная коллекция музея включает в себя почти три миллиона экспонатов, почти каждый из которых можно смело назвать уникальным.

Свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

18:00 Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., цены уточняются; работает до 22:00).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

