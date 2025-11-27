В ходе экскурсии погрузимся в атмосферу военных лет и пройдем по улицам города Кунгура, посетив памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Описание экскурсииВ ходе экскурсии через воспоминания участников погрузимся в атмосферу военных лет и пройдем по улицам города Кунгура, посетив памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: площадь Победы, памятник обувщикам, не вернувшимся с войны "Солдат со знаменем", Памятник автомобилю – воину ГАЗ АА, Мемориал воинам-машиностроителям «Вклад в Победу Кунгурских машиностроителей», памятник Лени Голикову, памятник воинам-морякам, здания эвакогоспиталей (школа 10, Кунгурский автотранспортный колледж, Кунгурский центр образования) и здания с памятными досками, свидетельствующие о формировании воинских частей на территории города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Просвещения,2 Мемориал «Солдат со знаменем»
Завершение: Площадь Победы. УЛ.К. Маркса,3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.