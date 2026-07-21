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и нижнюю часть города. Огромный плюс, что мы не просто прошли по центральной улице, а увидели Кунгур с разных сторон: и парадный купеческий, и более камерный, жилой. Самое удивительное — здесь почти каждый дом имеет свою уникальную историю! Светлана Ивановна рассказывала о зданиях так увлечённо, что старые особняки буквально оживали на глазах.

Отдельное спасибо за подробный рассказ о кунгурских купцах — оказывается, именно они были первыми торговцами чаем во всей России! Узнала много нового о традициях чаепития и о том, как Кунгур стал настоящей чайной столицей.

Светлана Ивановна — гид от Бога: с глубокими знаниями, любовью к своему городу и умением увлечь слушателя. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Всем, кто будет в Кунгуре, настоятельно рекомендую!