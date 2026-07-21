Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур: история и легенды Великого Сибирского тракта
Индивидуальная прогулка по Кунгуру начнётся у ворот Народного театра молодёжи, где вас встретят арт-инсталляции и откроется вид на реку Сылва
Начало: Ул. Октябрьская 19а
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Кунгуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур купеческий
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур купеческий: улицы и особняки прошлого
Старинные дома, истории предпринимателей и места, где оживают ушедшие эпохи
Начало: На площади Оружейников
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Погрузиться в историю чаеторговцев и понять, как бодрящий напиток стал символом богатства
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кунгур - чайная столица России
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Победный код: 1941-1945
Начало: Ул. Просвещения,2 Мемориал «Солдат со знаменем»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
С детьми 4 и 8 лет впервые посетили Кунгур. Нам нужна была экскурсия об истории города, его известных людях и
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Т
Прекрасно! Светлана Ивановна прекрасный человек, историк, экскурсовод - с тонким чувством юмора, заботливая и внимательная. Нам было очень комфортно!
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А
Побывала на экскурсии по Кунгуру с замечательным гидом Светланой Ивановной — это было настоящее погружение в историю!
Маршрут охватил и верхнюю,
Маршрут охватил и верхнюю,
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Спасибо команде и лично экскурсоводу Инге Николаевне за отличную экскурсию. На всех этапах была четкая организация. Программа интересная - много редких фактов. Были учтены все запросы нашей группы.
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Т
Были на экскурсии, гид Инга Николаевна. Очень интересная экскурсия, прошла незаметно быстро на одном дыхании 👍
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Е
Большое спасибо нашему экскурсоводу Инге за отличную экскурсию! 2 часа экскурсии пролетели незаметно! Рекомендую!
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Понравился Кунгур именно благодаря влюбленной в своё дело и в свой город гиду-экскурсоводу. Чрезвычайно нам повезло, узнали много нового.
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О
Спасибо! Легко и увлекательно
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К
8 августа 2025 года наша группа в составе 6 человек побывала на пешеходной экскурсии по старому Кунгуру. Прекрасный экскурсовод Светлана
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Прекрасный купеческий город со множеством красивых зданий. Экскурсовод Светлана провела интересную экскурсию и много рассказала о рожном городе.
+6
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Всего 33 отзыва в Кунгуре
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Ответы на вопросы от путешественников по Кунгуру
Самые популярные экскурсии в Кунгуре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Кунгуру в августе 2026
Сейчас в Кунгуре можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4000 до 5950. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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