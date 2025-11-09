2 день

Тюмень. Пешеходная экскурсия по кварталу деревянного зодчества с купчихой

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Тюмени с купчихой. Тюмень – старейший город Сибири. Он был заложен на берегах реки Туры воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего городища, как форпост освоения Сибири и Дальнего Востока.

В этих местах проходил древний караванный путь из Средней Азии в Поволжье, так называемый «Тюменский волок», за него веками боролись кочевники Южной Сибири.

Тюмень была крупным транзитным пунктом торговли, здесь хорошо развивались мыловаренное, кузнечное, колокольное производства.

В городе сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которые можно увидеть в исторической части города. Открытие месторождений нефти и газа на территории области стало новым толчком в развитии региона.

В Тюмени было открыто большое число научных организаций. Современная Тюмень – это крупный промышленный центр, город науки и культуры.

Во время обзорной экскурсии вы узнаете историю основания города, услышите о деятельности купцов-меценатов, увидите одно из первых каменных строений – Мужской Свято-Троицкий монастырь, узнаете, где лежало тело В. И. Ленина в годы ВОВ, как в Тюмени появился Мост Влюбленных.

Сможете загадать желание у Дерева счастья, увидите Сквер сибирских кошек, который посвящён мурлыкам, спасшим когда-то Эрмитаж от нашествия крыс после блокады, посетите Знаменский кафедральный собор, построенный в стиле сибирского барокко.

Обед.

Пешеходная экскурсия по кварталу деревянного зодчества с купчихой. В исторической части города сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которым обязательно следует уделить внимание.

Свободное время.

