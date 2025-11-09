Когда читаешь учебники истории, смотришь документальные или художественные фильмы, до конца не осознаешь всей
Программа тура по дням
Приезд. Экскурсия в музей-усадьбу Колокольниковых
Прибытие в международный аэропорт Рощино имени Д. И. Менделеева.
Встреча в аэропорту в 05:30.
Трансфер в отель.
Раннее размещение в отеле.
Завтрак. Время на отдых.
Экскурсия в музей-усадьбу Колокольниковых. Музей «Усадьба Колокольниковых» — единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба.
Постоянная экспозиция «История дома XIX-XX вв.» посвящена истории купеческих семей Иконниковых и Колокольниковых, историческим событиям, происходившими в этом доме.
Одно из них — посещение дома в 1837 г. будущим императором Александром II, в свите которого был и великий русский поэт В. А. Жуковский. В 1919 г. здесь размещалась штаб-квартира маршала В. К. Блюхера.
Экспозиция «Торговый дом Колокольникова. Наследники» рассказывает о торговых традициях купеческого города.
Выставка представляет собирательный образ крупных магазинов и торговых лавок Тюмени конца XIX — начала XX вв..
Магазин головных уборов Моисеева, обувная лавка Воробейчиковой, часовой магазин Альтшуллера и магазин самих купцов Колокольниковых, торговавших чаем, сахаром и колониальными товарами.
Посещение музейного комплекса им. И. Я. Словцова.
Свободное время.
Желающие могут посетить термальные источники.
Тюмень. Пешеходная экскурсия по кварталу деревянного зодчества с купчихой
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Тюмени с купчихой. Тюмень – старейший город Сибири. Он был заложен на берегах реки Туры воеводами Василием Сукиным и Иваном Мясным в июле 1586 года на месте древнего городища, как форпост освоения Сибири и Дальнего Востока.
В этих местах проходил древний караванный путь из Средней Азии в Поволжье, так называемый «Тюменский волок», за него веками боролись кочевники Южной Сибири.
Тюмень была крупным транзитным пунктом торговли, здесь хорошо развивались мыловаренное, кузнечное, колокольное производства.
В городе сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которые можно увидеть в исторической части города. Открытие месторождений нефти и газа на территории области стало новым толчком в развитии региона.
В Тюмени было открыто большое число научных организаций. Современная Тюмень – это крупный промышленный центр, город науки и культуры.
Во время обзорной экскурсии вы узнаете историю основания города, услышите о деятельности купцов-меценатов, увидите одно из первых каменных строений – Мужской Свято-Троицкий монастырь, узнаете, где лежало тело В. И. Ленина в годы ВОВ, как в Тюмени появился Мост Влюбленных.
Сможете загадать желание у Дерева счастья, увидите Сквер сибирских кошек, который посвящён мурлыкам, спасшим когда-то Эрмитаж от нашествия крыс после блокады, посетите Знаменский кафедральный собор, построенный в стиле сибирского барокко.
Обед.
Пешеходная экскурсия по кварталу деревянного зодчества с купчихой. В исторической части города сохранились уникальные памятники деревянного зодчества, которым обязательно следует уделить внимание.
Свободное время.
Туринск
Завтрак в отеле.
Переезд в город Туринск.
Туринск – «лоскут Сибири, Уралу отмеренный».
До революции 1917 года на протяжении нескольких столетий Туринский уезд входил в состав Тобольской губернии. Это была древняя сибирская территория, и Туринск в полной мере являлся сибирским городом.
Его появление неразрывно связано с именем Ермака, дружины которого пережили первые серьезные столкновения с аборигенами Сибири и татарскими войсками именно здесь, близ татарского городка Епанчин-юрта.
Именно на месте этого поселения, разгромленного Ермаком, в дальнейшем возник русский сибирский город, первоначально названный Епанчиным, а потом переименованным в Туринск.
В мае 1891 года в Туринске с целью сбора материалов для картины «Покорение Сибири Ермаком» побывал художник В. И. Суриков. В XVII-XVIII вв. Туринск был важным форпостом России в Сибири. Через него проходили экспедиции Василия Пояркова, Витуса Беринга, братьев Лаптевых.
На протяжении всей истории Российской империи Туринск прославился как город, с которого начиналась «сибирская темница», место, выбранное государством для ссылки неугодных ему людей.
Здесь жили И. А. Анненков с женой П. Е. Анненковой (урожденной Гебль), В. П. Ивашев с женой К. П. Ивашевой (Ле-Дантю), лицейский друг Пушкина И. И. Пущин.
В 1850 году Туринск посетил Н. А. Некрасов, поэт побывал на могиле Ивашевых, осмотрел дома декабристов, встретился с декабристом Бригеном. Побывал в Туринске в качестве ссыльного и автор знаменитой повести «Алые паруса», Александр Грин.
Прогуляемся по парку декабристов, увидим Свято-Николаевский женский монастырь, посетим могилу Ивашевых на городском кладбище.
Обед.
Мы побываем в доме Ивашевых, где с 1993 года действует мемориальный музей декабристов.
Главная тема музея — повесть о необычайной любви русского офицера В. П. Ивашева и француженки Камиллы Ле-Дантю, последовавшей вслед за любимым человеком в далекую сибирскую каторгу, где состоялась их скромная свадьба.
В Туринске прошли финальные сцены этой удивительной истории.
Возвращение в Тюмень.
Обзорная экскурсия «Декабристы в Кургане»
Завтрак в отеле.
Переезд в Курган.
Посещение музея декабристов.
Обзорная экскурсия «Декабристы в Кургане». Экскурсия знакомит с одной из ярких страниц в истории России — восстанием декабристов на Сенатской площади 1825 года, после которого последовала ссылка в Сибирь участников этого антиправительственного выступления.
В экспозиции собраны материалы о тринадцати декабристах, находившихся на поселении в Кургане с 1830 по 1857 годы: Иване Фохте, Владимире Лихареве, Михаиле Назимове, Андрее Розене, Николае Лорере, Михаиле Нарышкине и др.
Пешеходная экскурсия «Живы в памяти потомков». Вы узнаете историю усадьбы Нарышкиных и побываете на месте предполагаемого захоронения декабристов И. Фохта и И. Повало-Швейковского в Городском саду, увидите Исторический сквер и дом барона Розена.
А также посетите единственный в России музей, посвященный памяти лицейского друга А. С. Пушкина поэта-декабриста Вильгельма Кюхельбекера.
Обед.
Посещение дома-музея Вильгельма Кюхельбекера. Санкт-Петербург и Эстония, Германия, Франция, Кавказ, Швеция, Сибирь… Вильгельм Карлович Кюхельбекер совершил за свою жизнь немало путешествий — вольных и невольных.
Родился и обрел лучших друзей в Петербурге, здесь же проявил себя, став участником рокового восстания на Сенатской площади.
Познакомился с Гете в Германии и читал лекции по истории русской словесности в Париже, стал участником дуэли на Кавказе, нашел свою судьбу в Забайкалье, приют в Кургане и смерть в Тобольске.
Дом-музей построен на месте, где в Кургане с 21 сентября 1845 г. по март 1846 г. жил В. К. Кюхельбекер со своей семьёй — женой Дросидой Ивановной и двумя детьми.
Дом был восстановлен и имеет точно такой же вид и планировку, как в 1845 году.
На основе документальных и типологических материалов, подлинных предметов из семьи потомков воссоздан быт дома Вильгельма Карловича, его взаимосвязи с другими декабристами, ссыльными поляками и местными жителями.
В доме-музее восстановлена часть интерьеров: гостиной, кабинета, кухни-столовой.
Возвращение в Тюмень.
Свободное время.
Ялуторовск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в Ялуторовск.
Ялуторовск один из самых интересных малых городов Сибири.
Вы узнаете о сосланных в Ялуторовск декабристах, увидите скульптурную композицию, посвященную девяти декабристам, проживавшим на поселении в Ялуторовске с 1829 по 1856 гг., остановимся у здания школы для девочек, которую открыл декабрист И. Д. Якушкин в 1846 году.
Посетим духовно-мемориальный комплекс, где нашел свое последнее пристанище декабрист А. В. Ентальцев.
Зайдем в Сретенский собор, где в 1846 году венчался декабрист Е. П. Оболенский.
Экскурсия в дом декабриста Матвея Муравьева-Апостола. В воссозданных интерьерах XIX века собраны книги с автографами декабриста, его мебель, предметы быта. С 2023 г. дом Муравьева-Апостола находится на реставрации. Экспозиция представлена в зале краеведческого музея.
Экскурсия в дом декабриста И. Д. Якушкина.
Обед.
Переезд в Тобольск.
Размещение в отеле.
Вечерняя прогулка до Кремля, посещение Гостиного двора, уникального памятника архитектуры, которому возвращено его историческое предназначение, здесь работают сувенирные лавки и кафе «Поварня», где можно попробовать знаменитые сибирские пельмени.
Остановимся у памятника Ф. М. Достоевскому и у скульптурной композиции, посвященной П. П. Ершову и его героям.
Тобольск. Посещение музея «Дворец Наместника»
Завтрак в отеле.
Город расположен на высоком Троицком мысу, там, где сливаются реки Тобол и Иртыш.
Его называли «Воротами Азии», «Отцом городов Сибирских».
Именно в Тобольске появился первый каменный храм и единственный каменный кремль в Сибири.
Здесь была основана первая типография и вышла в свет первая сибирская газета, начали действовать первая школа, театр и один из старейших в Сибири музеев.
Среди уроженцев Тобольска – сибирский энциклопедист, картограф, архитектор С. У. Ремезов, композитор А. А. Алябьев и учёный-химик Д. И. Менделеев.
Тобольск был одним из мест, куда сослали осуждённых декабристов: Вильгельма Кюхельбекера, Михаила Фонвизина, Ивана Анненкова.
В историю Тобольска вошли и события, тесно связанные с Императорской семьёй.
Обзорная экскурсия по территории Тобольского кремля, который стал особым символом государственной власти в России.
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории Кремля и посещения древнейшего храма Сибири – Софийско-Успенского собора.
Первая деревянная крепость была построена вскоре после основания города в 1594 году.
Поскольку в те времена в Тобольске все постройки были деревянными, то и кремль неоднократно страдал от пожаров.
Перестраивали его 6 раз. Белокаменный Кремль был построен по проекту Семена Ремезова в начале XVIII века. Это уникальный исторический архитектурный комплекс.
Его стены хранят воспоминания о первопроходцах и просветителях земли Сибирской, восстаниях и мятежах, взлетах и падениях первой сибирской столицы.
Посещение музея «Дворец Наместника». Экспозиция Дворца Наместника раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917г.
Экскурсия в Тюремный замок (Музей Сибирской каторги и ссылки). Замок был возведен в северо-западной части города, рядом с Троицким мысом.
Здесь содержали преступников, а затем их отправляли на каторжные работы и поселение. Сроки ареста были различными: пожизненное либо краткосрочное заключение.
Как и во многих местах лишения свободы, режим был очень жесткий, поэтому учреждение стали именовать Тобольский Централ. Его обитателями в разное время были тысячи заключенных, в том числе и известные русские писатели Владимир Короленко, Николай Чернышевский.
Пару недель здесь провел и Федор Достоевский. Именно здесь он получил Евангелие, переданное ему женой декабриста Натальей Фонвизиной.
Как впоследствии отмечал сам писатель, пребывание в Тобольске и подаренное Евангелие сыграли важнейшую, возможно даже решающую роль в его духовной биографии.
Обед в отеле.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Увидим стелу «Тобольск – жемчужина Сибири», памятник жёнам декабристов, пройдем по аллее, где в 2008 г. установили барельефы «Жизнь декабристов в Тобольске».
На Завальном кладбище похоронены семеро декабристов, в том числе Вильгельм Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина. Узнаем, почему в Тобольске появился забавный памятник Робинзону Крузо и Пятнице.
Погуляем по Нижнему городу, увидим несколько тобольских Ангелов, памятники основателям города и композитору А. Алябьеву.
Свободное время.
Экскурсия в Музей семьи Императора Николая II
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Экскурсия в Музей семьи Императора Николая II (Губернаторский дом).
Здание первоначально было особняком купца И. Куклина. С 1828 по 1917 годы дом являлся резиденцией Западносибирского генерал-губернатора, Тобольского губернатора.
Во время своих путешествий по Сибири здание посещали представители Императорской Семьи Романовых — наследник престола Цесаревич Александр Николаевич в 1837 году, великие князья Владимир Александрович в 1868 году и Алексей Александрович в 1873 году.
После завершения Февральской революции особняк пустовал, а в период с августа 1917 года по апрель 1918 Губернаторский дом стал местом, в котором была временно заточена семья Николая II. Семья была размещена на 2 этаже.
В залах максимально отражен не только быт царской семьи, но и рабочие будни императора.
В экспозиции представлены вещи, которые действительно тесно связаны с пребыванием на Тобольской земле семьи Романовых.
Свободное время в Тобольске.
Желающие могут посетить косторезную мастерскую, Губернский музей или совершить прогулку по Иртышу.
Переезд в Тюмень.
Размещение в отеле.
Завершение тура
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени и в Тобольске.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
- 2-местный — 104 240 руб.;
- 1-местный — 124 540 руб.
Дополнительные услуги:
- доп. ночь в отеле Восток 3* SGL — 5000 руб.;
- пакет питания (5 обедов) — 4600 руб.
Скидка пенсионерам— 1570 руб.
Варианты проживания
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
«Новый Тобол» в Тобольске
Отель «Новый Тобол» расположен в самом сердце Тобольска, в 10 минутах ходьбы от древнего и живописного Кремля. К услугам гостей предоставляется Wi-Fi, частная парковка и сауна с мини-бассейном и бильярдным залом. Отзывчивые сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь. Говорят на нескольких языках и обязательно подберут индивидуальный подход к каждому постояльцу. Курение на всей территории запрещено.
Номерной фонд гостиницы состоит из светлых номеров, выдержанных в классическом стиле. В каждой комнате с роскошным постельным бельем и мебелью ручной работы есть необходимая современная техника. При заезде оказывается комплимент. Ежедневно проводится уборка. Есть балкон, с которого открывается вид на окрестности. В собственной ванной установлена душевая кабина и имеется махровый комплект полотенец и средств личной гигиены.
В здании действует ресторан «КорнильцевЪ», в котором по меню можно заказать изысканные блюда сибирской, русской и европейской кухонь. Все готовится по старинным рецептам. Также можно посетить бар с большим ассортиментом напитков. По утрам подают бесплатные завтраки «шведский стол», где каждый сможет найти еду по душе. В хорошую погоду открывают террасу.
Напротив находится Администрация района, а за пару минут можно добраться пешком до торгового центра, магазина и сада Ермака с обзорной площадкой. До аэропорта или вокзала ходит общественный транспорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Проживание в отелях 3
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Раннее размещение в Тюмени
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию:
- Питание, не указанное в программе: пакет питания (5 обедов) - 4600 руб., ужины
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Программа может быть скорректирован под изменение полетных программ Авиакомпании.
Какие рекомендуемые рейсы?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- РОССИЯ: Санкт-Петербург — Тюмень SU6451 23:45 - 04:45 Вылет накануне.
- Тюмень — Санкт-Петербург SU6450 13:20 - 14:25.
Отправление из Москвы:
- АЭРОФЛОТ: Москва SVO - Тюмень SU1502 23:40 - 04:25.
- Тюмень — Москва SVO - SU1505 14:05 - 15:05.
Отправление из Новосибирска:
- S7 AIRLINES: Новосибирск — Тюмень S75351 13:50 - 13:50, необходима. дополнительная ночь.
- Тюмень — Новосибирск S75351 14:20 - 18:15.
Какие скидки есть в туре?
Скидка пенсионерам: 1570 руб.