8 дней
Вокруг Тюмени и Тобольска: судьбы и наследие декабристов
Начало: Тюмень
18 мая в 10:00
13 июл в 10:00
69 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ТТатьяна11 января 2025Большое спасибо за прекрасное время! Тур очень интересный и эмоциональный. Брала в подарок маме — удалось её порадовать. Наш гид
- ННаталья11 января 2025Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
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