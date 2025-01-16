Авторские туры в Кургане

Найдено 1 тур в Кургане, цена 69 900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Вокруг Тюмени и Тобольска: судьбы и наследие декабристов
На автобусе
3 отзыва
8 дней
Вокруг Тюмени и Тобольска: судьбы и наследие декабристов
Начало: Тюмень
18 мая в 10:00
13 июл в 10:00
69 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Некрасова
    16 января 2025
    Вокруг Тюмени и Тобольска: судьбы и наследие декабристов
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными
  • Т
    Татьяна
    11 января 2025
    Вокруг Тюмени и Тобольска: судьбы и наследие декабристов
    Большое спасибо за прекрасное время! Тур очень интересный и эмоциональный. Брала в подарок маме — удалось её порадовать. Наш гид
    читать дальше

    Ирина — чудесный человек, спасибо ей большое. На протяжении всего тура была поддержка и лёгкая передача материала. Очень-очень приятный голос!))) Спасибо нашему водителю Ольге: искристый, позитивный человек. Ехали быстро, но спокойно, без дерганий (для меня это было важно, так как всегда укачивает в транспорте). В этот раз всё супер!

  • Н
    Наталья
    11 января 2025
    Вокруг Тюмени и Тобольска: судьбы и наследие декабристов
    Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
    Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьямВсё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям
Присоединяйтесь к нашим обзорным турм по Кургану и окунитесь в атмосферу этого древнего города. Мамаев курган обзорная тур, тур по кургану Тобольск, салбыкский курган – наши опытные гиды расскажут вам самые захватывающие истории. Бронируйте туры заранее и путешествуйте с комфортом