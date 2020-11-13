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Как добраться до Курска на самолёте

В Курске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kursk Vostochny Airport» вам не избежать

Список аэропортов Курска

  1. Восточный URS
    Kursk Vostochny Airport

Самые дешёвые билеты в Курск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
13.11.2020из 🇷🇺Сочи3 0002ч 15м
06.11.2020из 🇷🇺Москвы3 1851ч 10м
13.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 500
22.10.2020из 🇷🇺Казани3 83520ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Брянска4 09017ч 45м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Воронежа4 09213ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Тюмени4 20930ч 50м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод4 2204ч 50м (⇵1)
10.12.2020из 🇷🇺Краснодара4 4304ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Мурманска4 61736ч 5м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону4 94611ч 20м (⇵1)
17.11.2020из Ялты5 00026ч 40м (⇵1)
17.12.2020из 🇷🇺Калининграда5 0627ч 30м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Махачкалы5 0724ч 40м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 14224ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Волгограда5 14220ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ставрополя5 1547ч 35м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска5 17315ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ярославля5 17352ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Уфы5 20521ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Владикавказа5 20512ч 50м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга5 21716ч 40м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ижевска5 24737ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Архангельска5 27923ч 55м (⇵1)
21.10.2020из 🇷🇺Сургута5 6055ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Перми5 6596ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Чебоксар5 66737ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода5 70722ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Оренбурга5 77226ч 10м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Омска5 85228ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Саратова5 87736ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Челябинска5 98330ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Грозного5 9907ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Самары6 0055ч 55м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Пензы6 01714ч 45м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Анапы6 03520ч 55м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Астрахани6 05114ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 70520ч 50м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Кировска6 80922ч 30м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Орска6 91718ч 25м (⇵1)
12.11.2020из 🇵🇱Гданьска7 19738ч 50м (⇵2)
22.11.2020из 🇩🇪Берлина7 20838ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Новосибирска7 24814ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара7 30513ч 30м (⇵1)
03.12.2020из 🇷🇺Красноярска7 34728ч 5м (⇵1)
30.12.2020из 🇷🇺Магаса7 52423ч 15м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска8 20924ч 5м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ8 50255ч 45м (⇵1)
06.12.2020из 🇧🇾Минска8 70337ч (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Саранска9 03640ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя9 10524ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇲🇩Кишинёва9 16617ч 50м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Томска9 56146ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка10 07525ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Иркутска10 60255ч 40м (⇵1)
27.10.2020из 🇨🇭Женевы11 08733ч (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Читы13 80447ч 30м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Салехарда13 93124ч 50м (⇵1)
03.11.2020из 🇷🇺Благовещенска14 26857ч 10м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Хабаровска16 10616ч (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Владивостока17 37127ч (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Мирного17 85940ч 45м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Магадана17 92928ч 20м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Братска18 68341ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Якутска19 64118ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Норильска20 05729ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇬Бишкека27 07031ч 25м (⇵2)
15.01.2021из 🇹🇯Душанбе32 48054ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇦🇲Еревана32 51314ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)33 93829ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇯🇲Кингстона46 63057ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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