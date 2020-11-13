Как добраться до Курска на самолёте
В Курске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kursk Vostochny Airport» вам не избежать
Список аэропортов Курска
- Восточный URSKursk Vostochny Airport
Самые дешёвые билеты в Курск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 000
|2ч 15м
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 185
|1ч 10м
|13.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 500
|2ч
|22.10.2020
|из 🇷🇺Казани
|3 835
|20ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 090
|17ч 45м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|4 092
|13ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|4 209
|30ч 50м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|4 220
|4ч 50м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 430
|4ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|4 617
|36ч 5м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|4 946
|11ч 20м (⇵1)
|17.11.2020
|из Ялты
|5 000
|26ч 40м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 062
|7ч 30м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|5 072
|4ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 142
|24ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|5 142
|20ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|5 154
|7ч 35м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|5 173
|15ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|5 173
|52ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 205
|21ч 10м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|5 205
|12ч 50м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|5 217
|16ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|5 247
|37ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|5 279
|23ч 55м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|5 605
|5ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|5 659
|6ч 40м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|5 667
|37ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|5 707
|22ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|5 772
|26ч 10м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|5 852
|28ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|5 877
|36ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|5 983
|30ч 5м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|5 990
|7ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|6 005
|5ч 55м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Пензы
|6 017
|14ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|6 035
|20ч 55м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|6 051
|14ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 705
|20ч 50м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Кировска
|6 809
|22ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|6 917
|18ч 25м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|7 197
|38ч 50м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|7 208
|38ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 248
|14ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|7 305
|13ч 30м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|7 347
|28ч 5м (⇵1)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Магаса
|7 524
|23ч 15м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|8 209
|24ч 5м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|8 502
|55ч 45м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 703
|37ч (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|9 036
|40ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|9 105
|24ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 166
|17ч 50м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|9 561
|46ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|10 075
|25ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|10 602
|55ч 40м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|11 087
|33ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|13 804
|47ч 30м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|13 931
|24ч 50м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|14 268
|57ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|16 106
|16ч (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|17 371
|27ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Мирного
|17 859
|40ч 45м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|17 929
|28ч 20м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Братска
|18 683
|41ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|19 641
|18ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|20 057
|29ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|27 070
|31ч 25м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇹🇯Душанбе
|32 480
|54ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|32 513
|14ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|33 938
|29ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇯🇲Кингстона
|46 630
|57ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Курска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Курска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анапа, Сочи, Анталья, Калининград и Краснодар
- 19.10.202027.10.2020
- 03.11.202008.11.2020
- 18.10.202019.10.2020
- 06.11.202010.11.2020
- 23.11.202008.12.2020
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