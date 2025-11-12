Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Отправляемся в поход по ладожским островам и шхерам на драккаре «Ятвяг» — реплике скандинавской ладьи.
Словно бесстрашные викинги, мы будем вместе управляться с вёслами и парусом и одну ночь проведём на
борту — будем по очереди грести и спать, как это делали бравые мореходы сотни лет назад.
Попрактикуем навыки выживания и владения избранным оружием — мечом, топором, копьём, луком, — устроим боевые сражения и освоим ремёсла, без которых был невозможен средневековый быт.
Останемся наедине с первозданной Карелией, устанавливая шатры в диких местах, будем нести дежурные наряды и собираться у костра, чтобы пировать и беседовать о культуре и мифологии воинов.
Для полного перевоплощения и перезагрузки мы предоставим вам исторические костюмы, утварь и всё необходимое, чтобы вы смогли как следует отдохнуть в мужской компании, набраться ярких впечатлений и необычного опыта.
Описание тура
Организационные детали
В поездку необходимо взять: непромокаемую куртку или дождевик удобную обувь с нескользкой подошвой солнцезащитный крем спрей от комаров термобельё
Программа тура по дням
1 день
Сбор и боевое слаживание: выбор вооружения, первый выход на Ладогу, установка лагеря
Соберёмся в назначенном месте и переправимся на Остров викингов. Познакомимся, пройдём инструктаж, распределим обязанности, облачимся в историческую одежду. Затем вы сможете выбрать вооружение для индивидуальных тренировок: щит с мечом или топором, копьё или бродэкс (секиру), лук или сулицу (копьё).
Погрузим вещи в драккар и выйдем в Ладожское озеро к шхерам. По пути состоится обучение и тренировка по слаживанию команды на вёслах, работе с парусом, управлению кораблём, подготовка к боевой высадке. Вечером пришвартуемся к новому острову, установим походный лагерь и устроим пир в честь старта.
2 день
Испытание Ладогой: переходы от острова к острову, тренировка, мастер-класс, турнир
На утро мы назначим наряд. Дежурные встанут раньше остальных, чтобы развести костёр, приготовить завтрак, собрать основные вещи. Когда проснётся вся команда, проведём разминку с выбранным вооружением, подкрепимся, свернём лагерь и продолжим путь.
По открытой Ладоге мы дойдём до форпоста на острове Селькямарьянсаари. Высадимся на пляже с розовой галькой, потренируемся, пообедаем и вернёмся на воду. При попутном ветре доберёмся под парусом до бухты Кочерга и сходим в гости к отшельнику. При встречном или боковом пойдём галсами и на вёслах, потом пришвартуемся у шхер. Установим лагерь, проведём мастер-класс по фехтованию разными видами оружия и пробный турнир командных боёв. После ужина — отбой.
3 день
Посещение посёлка Куркиёки и острова, ночной переход на вёслах по фьордам
Этот день начнётся, как и предыдущий, — с дежурства, завтрака, разминки, а затем на драккаре мы дойдём до посёлка Куркиёки. Сходим в исторический музей, проведём показательные бои 5х5, закупим продукты. Продолжим двигаться к острову, где было найдено захоронение варяга в лодке. Отдадим ему дань уважения, испив из братины.
Далее — ночной переход на вёслах с переменой гребцов. До 3:00 будем по очереди грести и спать на борту, затем — общий отдых на драккаре.
4 день
На драккаре по Ладожским шхерам, мастер-класс и финальный пир
Утро начнём с дежурства и завтрака. Остаток дня проведём на корабле, где вы попробуете силы в разных качествах, от загребного до рулевого. Мы войдём во внутренние шхеры под парусом и на вёслах, поучимся снимать и устанавливать мачту при преодолении моста.
Ближе к вечеру вернёмся на Остров викингов. Разгрузим и соберём драккар и отправимся в скандинавское жилище. Устроим пир и отчеканим брактеаты (монеты).
На этом наши приключения завершатся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
60 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Сопровождение турлидером
Все экскурсии и активности по программе
Тренировки по боевым искусствам, выживанию, управлению драккаром
Ремесленные мастер-классы
Аренда исторического костюма и предметов быта
Что не входит в цену
Проезд к месту старта и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Берёзово, отель «Драйв Парк Ладога», 11:00
Завершение: Пос. Берёзово, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Приозерске
Уже более 10 лет наша команда устраивает водные походы на драккаре «Ятвяг» (реплика скандинавской ладьи) по Ладоге в стиле викингов. Мы предлагаем туры разной длительности от суток до 10 дней
с полным погружением в эпоху: предоставляем костюмы и питание, снабжаем необходимым оборудованием, организуем шатры для ночёвки и многое другое, что делает ваш отдых уникальным и продуманным! Наши капитаны специально обучены, имеют аттестацию и, конечно, большой опыт — ваш поход будет безопасным и пройдёт под чутким контролем профессионалов. Присоединяйтесь к нам и начинайте своё путешествие в прошлое уже сегодня!