Соберёмся в назначенном месте и переправимся на Остров викингов. Познакомимся, пройдём инструктаж, распределим обязанности, облачимся в историческую одежду. Затем вы сможете выбрать вооружение для индивидуальных тренировок: щит с мечом или топором, копьё или бродэкс (секиру), лук или сулицу (копьё).

Погрузим вещи в драккар и выйдем в Ладожское озеро к шхерам. По пути состоится обучение и тренировка по слаживанию команды на вёслах, работе с парусом, управлению кораблём, подготовка к боевой высадке. Вечером пришвартуемся к новому острову, установим походный лагерь и устроим пир в честь старта.