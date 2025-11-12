Мои заказы

Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)

Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Отправляемся в поход по ладожским островам и шхерам на драккаре «Ятвяг» — реплике скандинавской ладьи.

Словно бесстрашные викинги, мы будем вместе управляться с вёслами и парусом и одну ночь проведём на
борту — будем по очереди грести и спать, как это делали бравые мореходы сотни лет назад.

Попрактикуем навыки выживания и владения избранным оружием — мечом, топором, копьём, луком, — устроим боевые сражения и освоим ремёсла, без которых был невозможен средневековый быт.

Останемся наедине с первозданной Карелией, устанавливая шатры в диких местах, будем нести дежурные наряды и собираться у костра, чтобы пировать и беседовать о культуре и мифологии воинов.

Для полного перевоплощения и перезагрузки мы предоставим вам исторические костюмы, утварь и всё необходимое, чтобы вы смогли как следует отдохнуть в мужской компании, набраться ярких впечатлений и необычного опыта.

Описание тура

Организационные детали

В поездку необходимо взять:
непромокаемую куртку или дождевик
удобную обувь с нескользкой подошвой
солнцезащитный крем
спрей от комаров
термобельё

Программа тура по дням

1 день

Сбор и боевое слаживание: выбор вооружения, первый выход на Ладогу, установка лагеря

Соберёмся в назначенном месте и переправимся на Остров викингов. Познакомимся, пройдём инструктаж, распределим обязанности, облачимся в историческую одежду. Затем вы сможете выбрать вооружение для индивидуальных тренировок: щит с мечом или топором, копьё или бродэкс (секиру), лук или сулицу (копьё).

Погрузим вещи в драккар и выйдем в Ладожское озеро к шхерам. По пути состоится обучение и тренировка по слаживанию команды на вёслах, работе с парусом, управлению кораблём, подготовка к боевой высадке. Вечером пришвартуемся к новому острову, установим походный лагерь и устроим пир в честь старта.

2 день

Испытание Ладогой: переходы от острова к острову, тренировка, мастер-класс, турнир

На утро мы назначим наряд. Дежурные встанут раньше остальных, чтобы развести костёр, приготовить завтрак, собрать основные вещи. Когда проснётся вся команда, проведём разминку с выбранным вооружением, подкрепимся, свернём лагерь и продолжим путь.

По открытой Ладоге мы дойдём до форпоста на острове Селькямарьянсаари. Высадимся на пляже с розовой галькой, потренируемся, пообедаем и вернёмся на воду. При попутном ветре доберёмся под парусом до бухты Кочерга и сходим в гости к отшельнику. При встречном или боковом пойдём галсами и на вёслах, потом пришвартуемся у шхер. Установим лагерь, проведём мастер-класс по фехтованию разными видами оружия и пробный турнир командных боёв. После ужина — отбой.

3 день

Посещение посёлка Куркиёки и острова, ночной переход на вёслах по фьордам

Этот день начнётся, как и предыдущий, — с дежурства, завтрака, разминки, а затем на драккаре мы дойдём до посёлка Куркиёки. Сходим в исторический музей, проведём показательные бои 5х5, закупим продукты. Продолжим двигаться к острову, где было найдено захоронение варяга в лодке. Отдадим ему дань уважения, испив из братины.

Далее — ночной переход на вёслах с переменой гребцов. До 3:00 будем по очереди грести и спать на борту, затем — общий отдых на драккаре.

4 день

На драккаре по Ладожским шхерам, мастер-класс и финальный пир

Утро начнём с дежурства и завтрака. Остаток дня проведём на корабле, где вы попробуете силы в разных качествах, от загребного до рулевого. Мы войдём во внутренние шхеры под парусом и на вёслах, поучимся снимать и устанавливать мачту при преодолении моста.

Ближе к вечеру вернёмся на Остров викингов. Разгрузим и соберём драккар и отправимся в скандинавское жилище. Устроим пир и отчеканим брактеаты (монеты).

На этом наши приключения завершатся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет60 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Сопровождение турлидером
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Тренировки по боевым искусствам, выживанию, управлению драккаром
  • Ремесленные мастер-классы
  • Аренда исторического костюма и предметов быта
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Берёзово, отель «Драйв Парк Ладога», 11:00
Завершение: Пос. Берёзово, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Приозерске
Уже более 10 лет наша команда устраивает водные походы на драккаре «Ятвяг» (реплика скандинавской ладьи) по Ладоге в стиле викингов. Мы предлагаем туры разной длительности от суток до 10 дней
с полным погружением в эпоху: предоставляем костюмы и питание, снабжаем необходимым оборудованием, организуем шатры для ночёвки и многое другое, что делает ваш отдых уникальным и продуманным! Наши капитаны специально обучены, имеют аттестацию и, конечно, большой опыт — ваш поход будет безопасным и пройдёт под чутким контролем профессионалов. Присоединяйтесь к нам и начинайте своё путешествие в прошлое уже сегодня!

