Авторский тур
7 дней
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
Ленинградская область, Приозерск
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
23 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Детский сплав по реке Вуокса
Ленинградская область, Приозерск
22 июня
6 июля
20 июля
3 авг
14 880₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ООльга15 августа 2023Семейный отдых в зимней КарелииАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах) Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.
- ССоколов11 августа 2023Семейный отдых в зимней КарелииК организаторам претензий нет
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску
Самые популярные туры в Приозерске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Приозерске в апреле 2024
Сейчас в Приозерске можно забронировать 2 тура от 14 880 ₽ до 23 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсионные туры из Приозерска, которые раскроют всю палитру красок Карелии. Посетите с нами Валаам с его духовной аурой, отправьтесь в Рускеала за впечатляющими видами мраморного каньона, исследуйте Ладожские шхеры – жемчужину северной природы. Предлагаем туры для каждого путешественника по привлекательным ценам. Мотивация для посетителей – это возможность увидеть уникальные места, получить новые знания и яркие воспоминания. Забронируйте своё приключение уже сегодня!