Авторские туры в Приозерске

Туры по городам России
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Детская Ладога «На уровень выше», 3+
Ленинградская область, Приозерск
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
23 900 за человека
Детский сплав по реке Вуокса
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Детский сплав по реке Вуокса
Ленинградская область, Приозерск
22 июня
6 июля
20 июля
3 авг
14 880 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Детская Ладога «На уровень выше», 3+
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Семейный отдых в зимней Карелии
    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах) Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.
    Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с
  • С
    Соколов
    11 августа 2023
    Семейный отдых в зимней Карелии
    К организаторам претензий нет

Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску

Самые популярные туры в Приозерске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Детская Ладога «На уровень выше», 3+
  2. Детский сплав по реке Вуокса
Сколько стоит тур в Приозерске в апреле 2024
Сейчас в Приозерске можно забронировать 2 тура от 14 880 ₽ до 23 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на экскурсионные туры из Приозерска, которые раскроют всю палитру красок Карелии. Посетите с нами Валаам с его духовной аурой, отправьтесь в Рускеала за впечатляющими видами мраморного каньона, исследуйте Ладожские шхеры – жемчужину северной природы. Предлагаем туры для каждого путешественника по привлекательным ценам. Мотивация для посетителей – это возможность увидеть уникальные места, получить новые знания и яркие воспоминания. Забронируйте своё приключение уже сегодня!
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