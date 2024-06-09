В нашем музее собраны экспонаты, представляющие все вехи отечественного автомобилестроения. На трёх этажах расположидись «Чайки», «Волги», «Победа», «Эмки», «полуторка» и «Захар Иваныч», ЗиС-лимузин, ВАЗы, ЗАЗы и другие! Все они на ходу и содержатся в идеальном состоянии. Вы услышите истории каждой марки и модели, а также поймёте, почему они неотделимы от прошлого нашей страны.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Увидеть коллекцию разнообразных вещей советского прошлого — бытовые предметы, мебель и техника, фото- и радиоаппараты — будет интересно не только тем, кто лично видел и помнит всё это. Музейная коллекция вызывает массу эмоций не только у тех, кто вырос в стране Советов, но и у молодёжи, знакомой с бытом СССР по старым снимкам и кинофильмам. Во время экскурсии мы будем:

Наперебой вспоминать: «А вот такой ковёр на стене висел у моей прабабушки, а вот эта „стенка“ стояла дома у бабушки, а таким сифоном (приёмником, утюгом, тостером) мы пользовались в нашей семье…»

Рассматривать комнату с советскими игрушками: детские автомобили, велосипеды и самокаты, куклы, модельки-машинки

Изучать чудо техники, которое стало нарицательным в речи жителей СССР, — «конь педальный»

Рассматривать стенды, дающие представление об орденах, медалях советского государства и денежной системе от его основания до распада в начале 1990-х

Организационные детали