В нашем музее собраны экспонаты, представляющие все вехи отечественного автомобилестроения.
На трёх этажах расположидись «Чайки», «Волги», «Победа», «Эмки», «полуторка» и «Захар Иваныч», ЗиС-лимузин, ВАЗы, ЗАЗы и другие! Все они на ходу и содержатся в идеальном состоянии.
Вы услышите истории каждой марки и модели, а также поймёте, почему они неотделимы от прошлого нашей страны.
На трёх этажах расположидись «Чайки», «Волги», «Победа», «Эмки», «полуторка» и «Захар Иваныч», ЗиС-лимузин, ВАЗы, ЗАЗы и другие! Все они на ходу и содержатся в идеальном состоянии.
Вы услышите истории каждой марки и модели, а также поймёте, почему они неотделимы от прошлого нашей страны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Увидеть коллекцию разнообразных вещей советского прошлого — бытовые предметы, мебель и техника, фото- и радиоаппараты — будет интересно не только тем, кто лично видел и помнит всё это. Музейная коллекция вызывает массу эмоций не только у тех, кто вырос в стране Советов, но и у молодёжи, знакомой с бытом СССР по старым снимкам и кинофильмам. Во время экскурсии мы будем:
- Наперебой вспоминать: «А вот такой ковёр на стене висел у моей прабабушки, а вот эта „стенка“ стояла дома у бабушки, а таким сифоном (приёмником, утюгом, тостером) мы пользовались в нашей семье…»
- Рассматривать комнату с советскими игрушками: детские автомобили, велосипеды и самокаты, куклы, модельки-машинки
- Изучать чудо техники, которое стало нарицательным в речи жителей СССР, — «конь педальный»
- Рассматривать стенды, дающие представление об орденах, медалях советского государства и денежной системе от его основания до распада в начале 1990-х
Организационные детали
- После экскурсии у вас будет свободное время для осмотра стилизованной двухкомнатной квартиры времён СССР
- Фото внутри автомобиля возможно сделать за дополнительную плату
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Механизаторов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Липецке
Живу в городе Липецк с момента своего рождения в 1979 году; всю свою жизнь интересуюсь историей, культурой и техническими новшествами; являюсь выпускником исторического факультета. Экскурсионным сопровождением туристических групп занимаюсь более 5 лет: с момента открытия музея ретротехники "Автолегенда" провожу здесь экскурсии.Задать вопрос