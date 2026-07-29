Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЛипецк: три жизни одного города
Место, где лечили нервы и сводили с ума
Начало: У краеведческого музея
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от 3800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 6650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3800 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 6350 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 3760 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Липецк
Приглашаем на увлекательную экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка. Узнайте о знаменитых семьях купечества и осмотрите исторические здания
Начало: На Театральной площади
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Познакомьтесь с историей Липецка и его достопримечательностями. Площадь Петра Великого, соборы и парки ждут вашего визита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 8 чел.
Квест-экскурсия с завязанными глазами «Я вижу сердцем»
Исследовать Липецк через слух и обоняние, вкус и осязание
Начало: Возле Нижнего парка
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
Почувствовать энергетику русской провинции и совершить путешествие по историческим эпохам
Начало: В районе автовокзала Липецка
10 авг в 10:00
17 авг в 15:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ч
Дата посещения: 29 июл 2026
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Мария, очень профессиональная, внимательная. Очень интересно рассказывает. 2,5 часа пролетели незаметно.
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О
Прекрасная экскурсия, очень понравилось. Интересный рассказ, много узнали об истории города. Формат легкой прогулки подходит и детям, и взрослым. Огромное спасибо экскурсоводу Ольге)
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С
Прекрасная экскурсия!
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Хотим сказать огромное спасибо Ольге за эту экскурсию! Мы были сегодня с мамой и тремя детьми, и все остались в
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Замечательная экскурсия с отличным экскурсоводом Галиной! Познакомились с историей Липецка, прошли по историческим местам, узнали много интересных фактов. Экскурсия так понравилась, что даже сделали небольшой видеосюжет на память
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А
Всё прошло на высшкм уровне,пунктуально,погода не прдвела,гид профессионально провела экскурсию,за что ей большое спасибо!!!
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Н
Спасибо за интересный маршрут и знакомство с городом. Было очень интересно.
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А
Ольга - прекрасный экскурсовод!
С такой теплой любовью к Липецку рассказала нам и про город, и про область, про прошлое (с
С такой теплой любовью к Липецку рассказала нам и про город, и про область, про прошлое (с
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7 июля 2026 года мы с мужем были на индивидульной экскурсии с Денисом. Нам очень понравился Денис и, конечно, сама
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Отличная экскурсия, очень много новой интересной информации, влюбились в город благодаря нашему гиду!
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Всего 164 отзыва в Липецке
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Ответы на вопросы от путешественников по Липецку
Самые популярные экскурсии в Липецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в августе 2026
Сейчас в Липецке можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3760 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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