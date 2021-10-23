Все экскурсии в Липецке
Доступно 14 экскурсий 🚌 в Липецке на 2021 год, 18 ⭐ отзывов, цены от 1880₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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10ч
2 800₽
за 1 чел.
Небо, самолёты и бобры
Экскурсия на аэродром Усмань-Шаршки - это настоящий праздник не только для детей, но и для взрослых и...
25 июля 08:30
11ч
3 500₽
за 1 чел.
Дулевский фарфоровый завод - княжеский двор Даниила Московского
Вы посетите музейный комплекс "Княжий двор" в небольшом городском поселении Большие дворы, узнаете...
9 октября 06:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 500₽
за 1-10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
2д
3 900₽
за 1 чел.
Вторая Пасха в Оптиной Пустыни
Во время двухдневной экскурсии вас ожидают Престольные праздники Амвросия Оптинскиго и Оптинских...
23 октября 07:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 880₽
за 1-4 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Узнать о судьбе восстановленного дворянского имения и ощутить дух прошлого
15ч
3 900₽
за 1 чел.
Путешествие по Дону на теплоходе в "Дивный край"
Отправляемся на теплоходную прогулку по реке Дон до Дивногорья, с пешеходной экскурсии по городу...
15 августа, 12 сентября 07:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 000₽
за 1-4 чел.
Знакомство с Липецком
Все знаковые места гостеприимного города на душевной обзорной экскурсии
18ч
3 900₽
за 1 чел.
Болдино и Арзамас: Здесь был Пушкин
Мы отправимся в знаменитое на весь мир Большое Болдино
23 июля, 16 октября 23:30
1д
3 900₽
за 1 чел.
В Нижний Новгород на 800-летие города
Пограничный край, оплот народного ополчения, "карман России", центр международной торговли, крупнейший...
20 августа 23:45
11ч
3 100₽
за 1 чел.
Усадьбы гениев: Николай Луганский в гостях у Рахманинова
Вы отправитесь на концерт известного музыканта и народного артиста РФ Николая Луганского, который пройдёт...
28 августа 08:00
16ч
3 800₽
за 1 чел.
Фестиваль аэростатов "Небосвод Белогорья"
Поездка на Аэрофестиваль воздушных шаров и спортивных летательных аппаратов "Небосвод Белогорья"
с 3 сентября по 5 сентября 06:00
11ч
2 900₽
за 1 чел.
Усадьбы Воронежа
Насыщенная экскурсия во время которой мы посетим множество загородных усадеб, а именно: усадьбу...
5 сентября 07:30
13ч
3 500₽
за 1 чел.
Незнакомка Рязань
Приглашаем вас в путешествие по чарующим заповедным местам Рязанской области
27 ноября 07:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
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Последние отзывы «Экскурсии Липецка»
- ССветлана23 октября 2021На мой взгляд, экскурсия будет полезна жителям мегаполиса, а также тем, кто просто устал от бешеного ритма "работа - дом - работа". С первых же минут пребывания на территории усадьбы ощущаешь гармонию и умиротворение. Жизнь здесь течёт совсем в другом темпе, как будто замедляется… Выходишь из машины, и перед твоим взором открывается бескрайний луг, залитый солнечными лучами, лёгкий ветерок развевает волосы, чувствуется аромат душистых трав, к небесам тянутся купола старинного храма с колокольней… У входа в храм вас встретит обаятельная рассказчица и в одном лице коренная жительница этих мест - гид Галина Алексеевна. Будучи учителем истории по профессии, она очень увлекательно расскажет вам о каждом уголке усадьбы и о людях, которые имеют непосредственное к ней отношение. На территории множество древних построек, от стен которых веет стариной. Многие из них были разрушены и в данный момент частично восстановлены. Столько захватывающих историй о былых временах, о людях, оставивших свой след в истории и культуре государства Российского. В них и факты, и драма, и любовь… Атмосфера и дух дворянского имения, слушаешь и будто на машине времени перемещаешься в ту эпоху, погружаешься в их мир и ценности, видишь оживающие картинки из прошлого… После основной части экскурсии оставьте на прогулку часа 2-3, не пожалеете. Детям наверняка понравится контактный зоопарк и игровая площадка, взрослым - живописные пруды и места для отдыха у реки Дон. Есть оборудованные мангальные зоны, можно покататься на лодочках или просто погулять, наслаждаясь живописными пейзажами. Отдельно хочется уделить внимание нереально атмосферному ресторану "Бальмонт" на территории имения. Он стоит того, чтобы забронировать столик и хотя бы раз его посетить. Огромный камин, интерьер под старину, на каждом столе, накрытым белоснежной скатертью, роскошные подсвечники с горящими свечами, на стенах канделябры, картины, фотографии… Всё это, включая прекрасную музыку и официантов, одетых в стилизованные крестьянские наряды, меню с причудливыми названиями блюд, погружает вас в удивительный мир храбрых рыцарей и прекрасных дам, изысканных манер и этикета. Выбор кушаний - от старинных до современных - пестрит разнообразием и точно не оставит вас равнодушными. При всей красоте убранств здесь нет места пафосу. Ощущение уюта и гармонии, вкусно, сытно и очень комфортно - так, что уходить не хочется. Мечтаешь продлить эту сказку хотя бы ещё чуть-чуть. И обязательно - обязательно вернуться сюда снова!
- ММарина4 октября 2021Добрый день. Экскурсию нам проводила гид Елена Кольцова. Не зная о г. Липецке почти ничего, за время экскурсии мы узнали так много о нем. Елена замечательный человек и отличный мастер своего дела, с такой любовью и теплотой рассказывала о своем городе. Экскурсия получилась очень насыщенная и познавательная. Спасибо. .
- ЮЮлия28 сентября 2021Галина - потрясающий человек, очень знающий, хорошо и интересно рассказывает, с юмором. Было ощущение, что мы гуляем просто со старым знакомым. Экскурсия в 2, 5 часа прошла вообще не заметно, узнали много необычных фактов. Никакой спешки и никакой скучной и нудной информации.
- ААлександр3 августа 2021Интересная экскурсия по Липецку с гидом Андреем. Благодаря интенсивному темпу, уложились быстрее изначально заявленного времени, но посмотрели при этом все, что должны были. Андрей показал самые красивые и интересные места города и рассказал, куда можно сходить после экскурсии. Сам Андрей - великолепный рассказчик, историк, настоящий знаток Липецка и области и просто хороший человек. Всем рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом - на мой взгляд, она составлена и организована идеально!
- ООльга1 августа 2021Прогулка по Липецку получилась интересной и богатой на информацию. Большое спасибо Андрею за комфортную экскурсию.
- ССемён17 июля 2021При малой насыщенности Липецка достопримечательностями гид смог выжать для нас максимум информации и рассказать массу историй, он старался искреннем и самозабвенно И да простят нас жители Липецка, достопримечательностей в городе не густо Правда приятный парк
- ММария29 марта 2021Экскурсию нам проводила Елена. Экскурсия получилась очень информативная и интересная. Узнали о истории города очень много интересной информации. Большое спасибо за увлекательную экскурсию!