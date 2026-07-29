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полном восторге.



Что особенно подкупило — это человеческое отношение. В процессе прогулки возникли моменты, когда нам нужно было скорректировать маршрут из-за детей, но Ольга отнеслась к этому с полным пониманием. Она спокойно и легко подстроилась под наш темп и пожелания, не нарушив при этом атмосферу праздника и познавательности.



Всё прошло на одном дыхании. Однозначно рекомендуем её всем, кто путешествует с семьей! Спасибо за ваш труд и терпение! 🙏