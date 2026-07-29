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Экскурсии в Липецке

Найдено 10 экскурсий в Липецке, цены от 3760 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Липецк: три жизни одного города
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Липецк: три жизни одного города
Место, где лечили нервы и сводили с ума
Начало: У краеведческого музея
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от 3800 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство с Липецком
Пешая
На микроавтобусе
2.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Липецкие этюды
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Прогулка по Липецку перенесет вас в эпоху Петра I, раскроет тайны городских парков и храмов, познакомит с историей металлургии и авиации
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 6650 ₽ за всё до 10 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Откройте для себя Липецк с его богатой историей металлургии, целебными водами и авиационным наследием. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 3800 ₽ за всё до 8 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 6350 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Пешая
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 3760 ₽ за всё до 4 чел.
Купеческий Липецк
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Липецк
Приглашаем на увлекательную экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка. Узнайте о знаменитых семьях купечества и осмотрите исторические здания
Начало: На Театральной площади
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Липецку
Познакомьтесь с историей Липецка и его достопримечательностями. Площадь Петра Великого, соборы и парки ждут вашего визита
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия с завязанными глазами «Я вижу сердцем»
Пешая
1 час
Квест
до 8 чел.
Квест-экскурсия с завязанными глазами «Я вижу сердцем»
Исследовать Липецк через слух и обоняние, вкус и осязание
Начало: Возле Нижнего парка
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от 5300 ₽ за всё до 8 чел.
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
Почувствовать энергетику русской провинции и совершить путешествие по историческим эпохам
Начало: В районе автовокзала Липецка
10 авг в 10:00
17 авг в 15:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ч
Липецк: три жизни одного города
Дата посещения: 29 июл 2026
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Мария, очень профессиональная, внимательная. Очень интересно рассказывает. 2,5 часа пролетели незаметно.
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О
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Прекрасная экскурсия, очень понравилось. Интересный рассказ, много узнали об истории города. Формат легкой прогулки подходит и детям, и взрослым. Огромное спасибо экскурсоводу Ольге)
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С
Знакомство с Липецком
Прекрасная экскурсия!
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Кристина
Липецк: три жизни одного города
Хотим сказать огромное спасибо Ольге за эту экскурсию! Мы были сегодня с мамой и тремя детьми, и все остались в
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полном восторге.

Что особенно подкупило — это человеческое отношение. В процессе прогулки возникли моменты, когда нам нужно было скорректировать маршрут из-за детей, но Ольга отнеслась к этому с полным пониманием. Она спокойно и легко подстроилась под наш темп и пожелания, не нарушив при этом атмосферу праздника и познавательности.

Всё прошло на одном дыхании. Однозначно рекомендуем её всем, кто путешествует с семьей! Спасибо за ваш труд и терпение! 🙏

Хотим сказать огромное спасибо Ольге за эту экскурсию! Мы были сегодня с мамой и тремя детьми, и все остались в полном восторге.
Хотим сказать огромное спасибо Ольге за эту экскурсию! Мы были сегодня с мамой и тремя детьми, и все остались в полном восторге.
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Владимир
Знакомство с Липецком
Замечательная экскурсия с отличным экскурсоводом Галиной! Познакомились с историей Липецка, прошли по историческим местам, узнали много интересных фактов. Экскурсия так понравилась, что даже сделали небольшой видеосюжет на память
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А
Липецк: три жизни одного города
Всё прошло на высшкм уровне,пунктуально,погода не прдвела,гид профессионально провела экскурсию,за что ей большое спасибо!!!
Всё прошло на высшкм уровне,пунктуально,погода не прдвела,гид профессионально провела экскурсию,за что ей большое спасибо!!!
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Н
Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка
Спасибо за интересный маршрут и знакомство с городом. Было очень интересно.
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А
Липецк: три жизни одного города
Ольга - прекрасный экскурсовод!

С такой теплой любовью к Липецку рассказала нам и про город, и про область, про прошлое (с
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иллюстрациями) и настоящее Было ощущение увлекательной беседы

Бонусов тоже было достаточно: Ольга нас пофотографировала в интересных локациях, порекомендовала места для посещения и прогулок, в том числе, колесо обозрения, зоопарк

На память о Липецке у нас остались и подарочки от Ольги

Огромное спасибо Ольге за ее профессионализм, мы очень довольны!

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Светлана
Липецк сквозь эпохи
7 июля 2026 года мы с мужем были на индивидульной экскурсии с Денисом. Нам очень понравился Денис и, конечно, сама
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экскурсия. Денис прекрасный разсказчик, прекрасно владеет материалом и словом, его очень интересно слушать, обладает очень глубокими знаниями истории родного края, маршрут построен очень грамотно, мы совершенно не устали. Спасибо Денису за интересное погружение в историю и приятное общение.

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Виктория
Липецк сквозь эпохи
Отличная экскурсия, очень много новой интересной информации, влюбились в город благодаря нашему гиду!
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Всего 164 отзыва в Липецке

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Ответы на вопросы от путешественников по Липецку

Самые популярные экскурсии в Липецке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Липецк: три жизни одного города;
  2. Знакомство с Липецком;
  3. Липецкие этюды;
  4. Металл, вода и крылья: три судьбы Липецка;
  5. Липецк сквозь эпохи.
Сколько стоит экскурсия по Липецку в августе 2026
Сейчас в Липецке можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3760 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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