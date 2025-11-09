1 день

Тула - Ясная Поляна

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире).

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Тулу (~ 180 км). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города. Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».

Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.

13:00 Обед в кафе города.

Переезд в Ясную Поляну (~ 20 км).

Посещение Музея-усадьбы «Ясная Поляна» великого русского писателя Л. Н. Толстого.

Обзорная экскурсия по территории музея «Традиции русской усадьбы» (знакомство с традициями усадебной жизни семьи Толстых, садово-парковым искусством, история развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, рассказ о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого).

Экскурсия по Кучерской избе.

Экскурсия знакомит гостей Кучерской избы с бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расскажет о традициях чаепития на Руси.

Обращаем Ваше внимание: в ряде случаев по решению туроператора возможна замена посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна» на:

Посещение Музея оружия – одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.

Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

ИЛИ

Дом-музей В. В. Вересаева.

Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя – Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам.

Дом-музей является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.

Основные экспонаты – это его личные вещи: фотографии, документы, портреты, книги с автографами. В музее воссозданы интерьеры жилых комнат семьи Смидович, московского рабочего кабинета писателя, библиотеки.

При музее действует литературная гостиная, где проводятся встречи с писателями, литературные и музыкальные вечера.

Возвращение в город.

18:00 Размещение в отеле «Москва» (резервные отели «Подворье», «Императоръ», «Азимут Тула», «История», «Бон Вояж», «Центр» или аналог по решению Туроператора).

Свободное время.

19:00 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

