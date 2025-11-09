Этот тур позволит вам окунуться в атмосферу русской культуры, истории, литературы,
Программа тура по дням
Тула - Ясная Поляна
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире).
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Тулу (~ 180 км). Путевая информация.
Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города. Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».
Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.
Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.
13:00 Обед в кафе города.
Переезд в Ясную Поляну (~ 20 км).
Посещение Музея-усадьбы «Ясная Поляна» великого русского писателя Л. Н. Толстого.
Обзорная экскурсия по территории музея «Традиции русской усадьбы» (знакомство с традициями усадебной жизни семьи Толстых, садово-парковым искусством, история развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, рассказ о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого).
Экскурсия по Кучерской избе.
Экскурсия знакомит гостей Кучерской избы с бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расскажет о традициях чаепития на Руси.
Обращаем Ваше внимание: в ряде случаев по решению туроператора возможна замена посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна» на:
Посещение Музея оружия – одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.
Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.
ИЛИ
Дом-музей В. В. Вересаева.
Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя – Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам.
Дом-музей является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.
Основные экспонаты – это его личные вещи: фотографии, документы, портреты, книги с автографами. В музее воссозданы интерьеры жилых комнат семьи Смидович, московского рабочего кабинета писателя, библиотеки.
При музее действует литературная гостиная, где проводятся встречи с писателями, литературные и музыкальные вечера.
Возвращение в город.
18:00 Размещение в отеле «Москва» (резервные отели «Подворье», «Императоръ», «Азимут Тула», «История», «Бон Вояж», «Центр» или аналог по решению Туроператора).
Свободное время.
19:00 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Елец - Липецк
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Елец (~ 220 км).
12:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ельцу.
Этот уютный городок полон величия и достоинства. Здесь сохранилось много памятников истории и культуры, в том числе объекты храмовой архитектуры. Большую ценность представляет архитектурно-планировочная структура города.
Посещение музея И. А. Бунина – это первый в России среди музеев, посвященных жизни и творчеству Ивана Бунина. Он размещен в деревянном доме ХIХ в., принадлежавшем Анне Осиповне Ростовцевой на улице Рождественской.
Здесь в гимназические годы (1881-1886) в течение трех лет проживал Иван Бунин. Примечательно, что планировка внутреннего помещения сохранилась с бунинских времен.
Экспозиция музея построена на основе связи творчества писателя с родным краем. Наиболее ценные экспонаты музея: фотографии писателя разных лет, прижизненные издания, его личные вещи, любимое охотничье ружье, копия диплома Нобелевской премии, а также свидетель всемирного триумфа — старый чемодан, с которым Иван Алексеевич ездил в Стокгольм за наградой, — вызывают неизменный интерес и гордость великим соотечественником.
14:30 Обед в кафе города.
Переезд в Липецк (~ 90 км).
17:00 Обзорная экскурсия по Липецку, во время которой вы узнаете о малоизвестных исторических фактах из жизни города и его обитателей.
Посетите самые известные объекты и точки показа: часовню Петра и Павла, старое здание курорта минеральных вод, пушки в Нижнем парке, Христо-Рождественский кафедральный собор, дворянский особняк Губина, усадьбу княгини Волконской, Верхний парк.
Посещение старейшей городской Древне-Успенской церкви, основанной в XVII веке. Церковь является основой Свято-Успенского Липецкого мужского монастыря, оба здания расположены в районе Нижнего парка, практически в самом центре города. Здание храма довольно необычно, оно выполнено в стиле русского барокко, храм бесстолпный и бесколокольный.
Время не отразилось на его облике, изящная притягательная красота сохранилась. Храм воздвигли над святым источником, где, как гласит предание, произошло явление чудотворной иконы Божией Матери «Живоносный источник».
20:00 Размещение в отеле «Липецк» (резервные отели «Bishotel», «Лагуна», «Советская» или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
20:30 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Мичуринск - Тамбов
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Мичуринск (~ 90 км).
10:30 Обзорная экскурсия по городу с посещением Боголюбского кафедрального собора постройки 19 века.
Своим названием город обязан известному всему миру селекционеру, биологу Ивану Мичурину.
Город был переименован в его честь еще при жизни. Мичуринский университет известен по всей России и сейчас выпускает лучших специалистов-биологов и ведет обширную научную работу.
Могила ученого Мичурина тоже здесь, на территории коллекционного питомника, напротив основного корпуса университета. На гранитной плите две бронзовые ветви-яблони с плодами и пальмовая ветвь как олицетворение признания за вклад ученого.
И, конечно, девиз жизни ученого, который мы часто произносим «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача».
Посещение Музея достижений Мичуринской науки, который находится на территории основного питомника имени И. В. Мичурина.
Двухэтажный деревянный дом построен в 1952 году. До 1957-ого в нём жил ученик Мичурина, академик Павел Никанорович Яковлев. Затем жили его родные, размещалась контора питомника. В 2004 году дом привели в первоначальный вид, после чего открыли музей.
В музее три выставочных зала. В них можно познакомится с деятельностью как самого Мичурина, так и его соратников и учеников — С. Ф. Черненко, В. И. Будаговского, П. Н. Яковлева и других. Также можно узнать о Мичуринске-наукограде. Представлены личные вещи учёных, фотографии и документы.
14:30 Обед по-мичурински: блюда домашней кухни по традиционным рецептам – щи по-купечески, картошечка с маслицем, мясо парное, приготовленное по особому рецепту с пряностями и соусами, которые готовят только в Мичуринске.
Переезд в Тамбов (~ 75 км).
16:30 Обзорная экскурсия по городу, расположившемуся на берегах двух рек-Студенца и Цны, на границе между Древней Московией и Крымским ханством.
Прогулка по пешеходной улице, с которой Тамбов начинал приобретать каменный облик – Дворянское собрание (здание Тамбовского драматического театра), Нарышкинская читальня (Картинная галерея), здание Почты и присутственных мест, Александринский институт благородных девиц (ныне один из корпусов ТГУ им. Державина), Тамбовский краеведческий музей (внешний осмотр), Гостиный двор, купеческие и дворянские особняки.
Символом города является Спасо-Преображенский Кафедральный собор, в котором хранятся главные тамбовские святыни и размещалась богатейшая коллекция храмовых икон, написанных известными иконописцами.
На Набережной улице расположен известный на всю Россию памятник Тамбовскому мужику: трехметровая скульптура землепашца, протыкающего плугом и пулеметную ленту, и политические лозунги; памятник С. В. Рахманинову – известному композитору, многие годы создававшему свои шедевры на тамбовской земле.
19:30 Размещение в отеле «Державинская», (резервные отели «АМАКС парк отель», «Гранд Тамбов» или аналог по решению туроператора).
Свободное время.
20:30 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Тарханы - Пенза
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Переезд в с. Лермонтово (~ 180 км).
12:00 Экскурсия по Тарханам – имению бабушки М. Лермонтова, где прошла половина жизни поэта, где он начал писать и проявились первые черты гениальности.
Посещение барского дома, хранящего лермонтовские реликвии, церкви Марии Египетской, построенной в память о рано умершей матери поэта, дома ключницы и конторщика, людской.
Прогулка вдоль прудов по парку и садам усадьбы.
Посещение могилы Лермонтова в центре села возле церкви Михаила Архангела.
15:00 Обед в кафе.
Переезд в Пензу (~ 115 км).
18:00 Размещение в отеле «AZIMUT Отель Пенза» (резервные отели «Вояж», «Пенза» или аналог по решению туроператора).
19:00 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Пенза - Наровчат
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Обзорная экскурсия по Пензе – старинному русскому городу, живописно раскинувшемуся на высоких холмах, где поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Петр Вяземский – словно в маленьком Париже.
В его старых кварталах сохранились дома, помнящие критика В. Белинского, поэта Н. Огарева, писателя М. Салтыкова-Щедрина, историка В. Ключевского.
В бывшей гостиной дома, где вырос режиссёр В. Мейерхольд, ныне располагается необычный театр, работающий в традициях итальянской комедии масок dell'arte.
В здании, где учителем физики служил И. Ульянов, в начале 20 века учился будущий маршал М. Тухачевский. «В Пензе – вся история России…» – заметил поэт Евгений Евтушенко.
Переезд в с. Наровчат (~ 150 км).
14:00 Фермерский обед из экологически чистых местных продуктов по старинным домашним рецептам.
Вам будет предложена хрустящая капустка, ароматные огурчики бочкового посола, нежнейшая селёдка с лимоном и маслом, наваристые, с пылу – с жару, мясные щи. На второе – котлеты с картошечкой! Традиционные мордовские блины подадут со сметанкой и горячим чаем. Пальчики оближешь!
Экскурсия в единственный в России дом-музей писателя А. Куприна – автора «Гранатового браслета», «Олеси», родившегося в Наровчате, считавшего со слов матери, что «Наровчат – как Москва, только красивее».
Переезд в Нижний Новгород (~ 330 км).
21:00 Размещение в отеле «Волна» (резервные отели «Славянка», «Заречная», «Ока», «Ибис», «Автозаводская», «Маринс парк отель» или аналог по решению Туроператора).
21:30 Поздний ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля.
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Прогулка по пешеходной улице Большая Покровская. Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Посещение музея-квартиры М. Горького. Во время экскурсии по экспозиции музея посетители попадают в атмосферу начала ХХ века, в то время, когда А. М. Горький становится писателем с мировым именем, издается на 16 языках мира.
Несколько комнат в квартире было отведено гостям.
Посетители могут увидеть комнату Ф. И. Шаляпина, где представлены личные вещи знаменитого певца, познакомиться с творческой лабораторией писателя — его рабочим кабинетом. В просторной светлой гостиной, где собирались друзья и гости А. М. Горького, представлена часть его художественной коллекции.
Особое внимание привлекает работа А. М. Ремизова (Ре-Ми) портрет А. С. Пушкина.
В музее так же демонстрируется значительная часть нижегородской библиотеки А. М. Горького и его жены Е. П. Пешковой. Благодаря ей сохранилась подлинная обстановка последней нижегородской квартиры писателя (более 1500 мемориальных вещей).
Во время экскурсии по музею можно услышать записанные в начале века музыкальные произведения в исполнении Ф. И. Шаляпина и голос А. М. Горького.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Отправление в Москву (~ 430 км).
Трансфер во Владимир (при наличии туристов из Владимира). Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
«Москва», г. Тула;
«Липецк», г. Липецк;
«Державинская», г. Тамбов;
«Азимут отель», г. Пенза;
«Волна», г. Нижний Новгород
или любой резервный
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|49 900
|56 900
Доплата за одноместное размещение – 15900 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей(3 человека в номере).
Варианты проживания
«Москва», г. Тула
Гостиница «Москва», расположенная по адресу ул. Путейская, 3 — одна из известных и востребованных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.
Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания. Для большего комфорта в каждой категории есть ванные комнаты.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.
«Липецк», г. Липецк
Четырехзвездочный отель «Липецк» расположился в одноименном городе по улице Ленина. Своим гостям он предлагает массу услуг, которые направлены на улучшение качества отдыха или командировки. Так, каждый постоялец может посетить сауну или бассейн, поиграть в бильярд с друзьями, или другими жителями гостиницы.
Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые различаются по вместительности и классу комфорта. Так есть одноместные, двухместные и трехместные номера, а есть полулюксы и люксы. В каждом из них имеется стандартный набор техники и мебели, поэтому в независимости от Вашего выбора, все они будут максимально удобны и уютны.
Покушать можно как на территории в ресторане, так и в любом другом баре или кафе. Вы сможете не только подобрать привычное для Вас меню, но и попробовать что-то новое и добавить это в список любимых кушаний.
Для тех, кто привык проводить свое время в интенсивной работе, имеется конференц-зал, в котором есть звуковое и мультимедийное оборудование, с которым любые переговоры или совещание пройдут с успехом.
Поблизости находятся дом-музей имени Плеханова, Свято-Успенский монастырь, Христорождественский собор и Соборная площадь. Расстояние до аэропорта составляет всего 11 километров, а до ж/д вокзала итого меньше — 2,8км.
«Державинская», г. Тамбов
Гостиница «Державинская» 3* находится в самом центре Тамбова по адресу пл. Льва Толстого, д. 4. Такое удобное расположение обеспечивает пешую доступность до ключевых достопримечательностей и объектов инфраструктуры. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, уличная парковка, прачечная и трансфер. К сотрудникам можно обратиться по всем возникающим вопросам.
В номерном фонде представлены уютные номера, разделенные на несколько категорий: от «Эконома» до «Апартаментов». В каждой комнате есть удобные кровати, рабочее пространство, телевизор и шкаф. Из окон открывается красивый вид. В собственной ванной можно воспользоваться набором полотенец и средствами личной гигиены.
За дополнительную плату возможно в стоимость проживания включить завтрак. Обеды и ужины можно заказать по меню в кафе.
Есть конференц-зал, где можно провести любое мероприятие. Имеется презентационное и звуковое оборудование.
Рядом с отелем есть торговый комплекс, автовокзал Северный, Центральный рынок. До аэропорта 7,9 км, до железнодорожного вокзала 2,6 км.
«Азимут отель», г. Пенза
«АЗИМУТ Отель Пенза» («AZIMUT Отель Пенза») располагается в Октябрьском районе города. На данный момент он считается самым высоким отелем в городе. Из номеров верхних этажей открывается завораживающий вид на окрестности. Здесь гостей ждет высокий уровень сервиса и качественное обслуживание. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта. За дополнительную плату можно заказать трансфер. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Для размещения доступны уютные номера категорий «стандарт», «супериор», «полулюкс» и «люкс». Все номера оформлены в приятной цветовой гамме, укомплектованы новой мебелью и современной техникой. В каждом из них имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, телефон, индивидуальная система кондиционирования. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты проводится ежедневная уборка.
Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный завтрак. В роскошном ресторане можно приятно провести время, насладится изысканными блюдами от шеф-повара, легкими закусками и вкуснейшими напитками. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В отеле созданы все условия для делового общения. Просторный конференц-зал, вместимостью до 100 человек, отлично подойдет для проведения семинаров, конференций, презентаций, форумов, переговоров. Сотрудники с удовольствием окажу помощь в организации мероприятия и предоставят мультимедийное оборудование.
В пределах двух километров расположена аллея Славы участников ВОВ, храм Пимена Угрешского, торговые центры «КаГау», «Проспект» и «Берлин». Расстояние до железнодорожного вокзала составит около девяти километров, а до аэропорта 22 км.
«Волна», г. Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 2400 руб. /чел
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.