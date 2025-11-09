Мои заказы

России дух благословенный рождает гениев талант. Тула - Липецк - Елец - Тамбов - Пенза - Нижний Новгород

России дух благословенный рождает гениев талант
Приглашаем вас в увлекательный тур по историческим местам России! Вы посетите Тулу, Липецк, Елец, Тамбов, Мичуринск, Пензу и Нижний Новгород.

Этот тур позволит вам окунуться в атмосферу русской культуры, истории, литературы,
читать дальше

науки и искусства, посетить значимые места и самые известные достопримечательности этих городов.

Прогуляетесь по Тульскому и Нижегородскому кремлю, полюбуетесь архитектурными памятниками, посетите места творчества и вдохновенья великих писателей и попробуете местную кухню. Присоединяйтесь!

России дух благословенный рождает гениев талант. Тула - Липецк - Елец - Тамбов - Пенза - Нижний НовгородФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
России дух благословенный рождает гениев талант. Тула - Липецк - Елец - Тамбов - Пенза - Нижний НовгородФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
России дух благословенный рождает гениев талант. Тула - Липецк - Елец - Тамбов - Пенза - Нижний НовгородФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
июн30
июн28
июл25
авг22
сен

Программа тура по дням

1 день

Тула - Ясная Поляна

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире).

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Тулу (~ 180 км). Путевая информация.

Обзорная экскурсия по городу: заречная часть города, Оружейная слобода, улицы Миллионная, Курковая, Ствольная, Дульная, Штыковая, памятники Петру I, Никите Демидову, Левше, знаменитым оружейникам города. Посещение фирменного магазина «Тульский пряник».

Тульский кремль – самое старинное и значимое место в Туле, уникальное сооружение своего времени. Экскурсия по территории кремля, где расположены два храма – Богоявленский, построенный в 19 в. и Свято-Успенский собор, построенный в 18 в.

Прогулка по Кремлевскому саду: памятник святым Петру и Февронии, «Грибная полянка», башни Кремля.

13:00 Обед в кафе города.

Переезд в Ясную Поляну (~ 20 км).

Посещение Музея-усадьбы «Ясная Поляна» великого русского писателя Л. Н. Толстого.

Обзорная экскурсия по территории музея «Традиции русской усадьбы» (знакомство с традициями усадебной жизни семьи Толстых, садово-парковым искусством, история развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, рассказ о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого).

Экскурсия по Кучерской избе.

Экскурсия знакомит гостей Кучерской избы с бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расскажет о традициях чаепития на Руси.

Обращаем Ваше внимание: в ряде случаев по решению туроператора возможна замена посещения музея-усадьбы «Ясная Поляна» на:

Посещение Музея оружия – одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.

Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

ИЛИ

Дом-музей В. В. Вересаева.

Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя – Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам.

Дом-музей является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.

Основные экспонаты – это его личные вещи: фотографии, документы, портреты, книги с автографами. В музее воссозданы интерьеры жилых комнат семьи Смидович, московского рабочего кабинета писателя, библиотеки.

При музее действует литературная гостиная, где проводятся встречи с писателями, литературные и музыкальные вечера.

Возвращение в город.

18:00 Размещение в отеле «Москва» (резервные отели «Подворье», «Императоръ», «Азимут Тула», «История», «Бон Вояж», «Центр» или аналог по решению Туроператора).

Свободное время.

19:00 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Тула - Ясная ПолянаТула - Ясная ПолянаТула - Ясная ПолянаТула - Ясная ПолянаТула - Ясная Поляна
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Елец - Липецк

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Елец (~ 220 км).

12:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по г. Ельцу.

Этот уютный городок полон величия и достоинства. Здесь сохранилось много памятников истории и культуры, в том числе объекты храмовой архитектуры. Большую ценность представляет архитектурно-планировочная структура города.

Посещение музея И. А. Бунина – это первый в России среди музеев, посвященных жизни и творчеству Ивана Бунина. Он размещен в деревянном доме ХIХ в., принадлежавшем Анне Осиповне Ростовцевой на улице Рождественской.

Здесь в гимназические годы (1881-1886) в течение трех лет проживал Иван Бунин. Примечательно, что планировка внутреннего помещения сохранилась с бунинских времен.

Экспозиция музея построена на основе связи творчества писателя с родным краем. Наиболее ценные экспонаты музея: фотографии писателя разных лет, прижизненные издания, его личные вещи, любимое охотничье ружье, копия диплома Нобелевской премии, а также свидетель всемирного триумфа — старый чемодан, с которым Иван Алексеевич ездил в Стокгольм за наградой, — вызывают неизменный интерес и гордость великим соотечественником.

14:30 Обед в кафе города.

Переезд в Липецк (~ 90 км).

17:00 Обзорная экскурсия по Липецку, во время которой вы узнаете о малоизвестных исторических фактах из жизни города и его обитателей.

Посетите самые известные объекты и точки показа: часовню Петра и Павла, старое здание курорта минеральных вод, пушки в Нижнем парке, Христо-Рождественский кафедральный собор, дворянский особняк Губина, усадьбу княгини Волконской, Верхний парк.

Посещение старейшей городской Древне-Успенской церкви, основанной в XVII веке. Церковь является основой Свято-Успенского Липецкого мужского монастыря, оба здания расположены в районе Нижнего парка, практически в самом центре города. Здание храма довольно необычно, оно выполнено в стиле русского барокко, храм бесстолпный и бесколокольный.

Время не отразилось на его облике, изящная притягательная красота сохранилась. Храм воздвигли над святым источником, где, как гласит предание, произошло явление чудотворной иконы Божией Матери «Живоносный источник».

20:00 Размещение в отеле «Липецк» (резервные отели «Bishotel», «Лагуна», «Советская» или аналог по решению туроператора).

Свободное время.

20:30 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Елец - ЛипецкЕлец - ЛипецкЕлец - ЛипецкЕлец - Липецк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мичуринск - Тамбов

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в Мичуринск (~ 90 км).

10:30 Обзорная экскурсия по городу с посещением Боголюбского кафедрального собора постройки 19 века.

Своим названием город обязан известному всему миру селекционеру, биологу Ивану Мичурину.

Город был переименован в его честь еще при жизни. Мичуринский университет известен по всей России и сейчас выпускает лучших специалистов-биологов и ведет обширную научную работу.

Могила ученого Мичурина тоже здесь, на территории коллекционного питомника, напротив основного корпуса университета. На гранитной плите две бронзовые ветви-яблони с плодами и пальмовая ветвь как олицетворение признания за вклад ученого.

И, конечно, девиз жизни ученого, который мы часто произносим «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача».

Посещение Музея достижений Мичуринской науки, который находится на территории основного питомника имени И. В. Мичурина.

Двухэтажный деревянный дом построен в 1952 году. До 1957-ого в нём жил ученик Мичурина, академик Павел Никанорович Яковлев. Затем жили его родные, размещалась контора питомника. В 2004 году дом привели в первоначальный вид, после чего открыли музей.

В музее три выставочных зала. В них можно познакомится с деятельностью как самого Мичурина, так и его соратников и учеников — С. Ф. Черненко, В. И. Будаговского, П. Н. Яковлева и других. Также можно узнать о Мичуринске-наукограде. Представлены личные вещи учёных, фотографии и документы.

14:30 Обед по-мичурински: блюда домашней кухни по традиционным рецептам – щи по-купечески, картошечка с маслицем, мясо парное, приготовленное по особому рецепту с пряностями и соусами, которые готовят только в Мичуринске.

Переезд в Тамбов (~ 75 км).

16:30 Обзорная экскурсия по городу, расположившемуся на берегах двух рек-Студенца и Цны, на границе между Древней Московией и Крымским ханством.

Прогулка по пешеходной улице, с которой Тамбов начинал приобретать каменный облик – Дворянское собрание (здание Тамбовского драматического театра), Нарышкинская читальня (Картинная галерея), здание Почты и присутственных мест, Александринский институт благородных девиц (ныне один из корпусов ТГУ им. Державина), Тамбовский краеведческий музей (внешний осмотр), Гостиный двор, купеческие и дворянские особняки.

Символом города является Спасо-Преображенский Кафедральный собор, в котором хранятся главные тамбовские святыни и размещалась богатейшая коллекция храмовых икон, написанных известными иконописцами.

На Набережной улице расположен известный на всю Россию памятник Тамбовскому мужику: трехметровая скульптура землепашца, протыкающего плугом и пулеметную ленту, и политические лозунги; памятник С. В. Рахманинову – известному композитору, многие годы создававшему свои шедевры на тамбовской земле.

19:30 Размещение в отеле «Державинская», (резервные отели «АМАКС парк отель», «Гранд Тамбов» или аналог по решению туроператора).

Свободное время.

20:30 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Мичуринск - ТамбовМичуринск - ТамбовМичуринск - Тамбов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Тарханы - Пенза

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Переезд в с. Лермонтово (~ 180 км).

12:00 Экскурсия по Тарханам – имению бабушки М. Лермонтова, где прошла половина жизни поэта, где он начал писать и проявились первые черты гениальности.

Посещение барского дома, хранящего лермонтовские реликвии, церкви Марии Египетской, построенной в память о рано умершей матери поэта, дома ключницы и конторщика, людской.

Прогулка вдоль прудов по парку и садам усадьбы.

Посещение могилы Лермонтова в центре села возле церкви Михаила Архангела.

15:00 Обед в кафе.

Переезд в Пензу (~ 115 км).

18:00 Размещение в отеле «AZIMUT Отель Пенза» (резервные отели «Вояж», «Пенза» или аналог по решению туроператора).

19:00 Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Тарханы - Пенза
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Пенза - Наровчат

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Обзорная экскурсия по Пензе – старинному русскому городу, живописно раскинувшемуся на высоких холмах, где поэт Денис Давыдов чувствовал себя как на Парнасе, а Петр Вяземский – словно в маленьком Париже.

В его старых кварталах сохранились дома, помнящие критика В. Белинского, поэта Н. Огарева, писателя М. Салтыкова-Щедрина, историка В. Ключевского.

В бывшей гостиной дома, где вырос режиссёр В. Мейерхольд, ныне располагается необычный театр, работающий в традициях итальянской комедии масок dell'arte.

В здании, где учителем физики служил И. Ульянов, в начале 20 века учился будущий маршал М. Тухачевский. «В Пензе – вся история России…» – заметил поэт Евгений Евтушенко.

Переезд в с. Наровчат (~ 150 км).

14:00 Фермерский обед из экологически чистых местных продуктов по старинным домашним рецептам.

Вам будет предложена хрустящая капустка, ароматные огурчики бочкового посола, нежнейшая селёдка с лимоном и маслом, наваристые, с пылу – с жару, мясные щи. На второе – котлеты с картошечкой! Традиционные мордовские блины подадут со сметанкой и горячим чаем. Пальчики оближешь!

Экскурсия в единственный в России дом-музей писателя А. Куприна – автора «Гранатового браслета», «Олеси», родившегося в Наровчате, считавшего со слов матери, что «Наровчат – как Москва, только красивее».

Переезд в Нижний Новгород (~ 330 км).

21:00 Размещение в отеле «Волна» (резервные отели «Славянка», «Заречная», «Ока», «Ибис», «Автозаводская», «Маринс парк отель» или аналог по решению Туроператора).

21:30 Поздний ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Пенза - НаровчатПенза - Наровчат
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Нижний Новгород

Завтрак в ресторане отеля.

Освобождение номеров.

09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.

Прогулка по пешеходной улице Большая Покровская. Посещение Нижегородского Кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.

Посещение музея-квартиры М. Горького. Во время экскурсии по экспозиции музея посетители попадают в атмосферу начала ХХ века, в то время, когда А. М. Горький становится писателем с мировым именем, издается на 16 языках мира.

Несколько комнат в квартире было отведено гостям.

Посетители могут увидеть комнату Ф. И. Шаляпина, где представлены личные вещи знаменитого певца, познакомиться с творческой лабораторией писателя — его рабочим кабинетом. В просторной светлой гостиной, где собирались друзья и гости А. М. Горького, представлена часть его художественной коллекции.

Особое внимание привлекает работа А. М. Ремизова (Ре-Ми) портрет А. С. Пушкина.

В музее так же демонстрируется значительная часть нижегородской библиотеки А. М. Горького и его жены Е. П. Пешковой. Благодаря ей сохранилась подлинная обстановка последней нижегородской квартиры писателя (более 1500 мемориальных вещей).

Во время экскурсии по музею можно услышать записанные в начале века музыкальные произведения в исполнении Ф. И. Шаляпина и голос А. М. Горького.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Отправление в Москву (~ 430 км).

Трансфер во Владимир (при наличии туристов из Владимира). Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву.

Нижний НовгородНижний НовгородНижний НовгородНижний НовгородНижний НовгородНижний Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

«Москва», г. Тула;

«Липецк», г. Липецк;

«Державинская», г. Тамбов;

«Азимут отель», г. Пенза;

«Волна», г. Нижний Новгород

или любой резервный

Стоимость на базе питания
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
49 90056 900

Доплата за одноместное размещение – 15900 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей(3 человека в номере).

Варианты проживания

«Москва», г. Тула

1 ночь

Гостиница «Москва», расположенная по адресу ул. Путейская, 3 — одна из известных и востребованных в городе. Здание находится на привокзальной площади, вблизи развитой инфраструктуры и достопримечательностей.

Номера выполнены в строгом классическом стиле и располагают мебелью, техникой для проживания. Для большего комфорта в каждой категории есть ванные комнаты.

В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной кухни. Близлежащие рестораны и бары готовы порадовать изысканным меню.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 88 км, а до железнодорожного вокзала - 0,2 км. Культурные центры и торговые комплексы в 1,8 км от места размещения.

«Москва», г. Тула«Москва», г. Тула«Москва», г. Тула«Москва», г. Тула«Москва», г. Тула«Москва», г. Тула«Москва», г. Тула
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Липецк», г. Липецк

1 ночь

Четырехзвездочный отель «Липецк» расположился в одноименном городе по улице Ленина. Своим гостям он предлагает массу услуг, которые направлены на улучшение качества отдыха или командировки. Так, каждый постоялец может посетить сауну или бассейн, поиграть в бильярд с друзьями, или другими жителями гостиницы.

Номерной фонд представлен несколькими категориями, которые различаются по вместительности и классу комфорта. Так есть одноместные, двухместные и трехместные номера, а есть полулюксы и люксы. В каждом из них имеется стандартный набор техники и мебели, поэтому в независимости от Вашего выбора, все они будут максимально удобны и уютны.

Покушать можно как на территории в ресторане, так и в любом другом баре или кафе. Вы сможете не только подобрать привычное для Вас меню, но и попробовать что-то новое и добавить это в список любимых кушаний.

Для тех, кто привык проводить свое время в интенсивной работе, имеется конференц-зал, в котором есть звуковое и мультимедийное оборудование, с которым любые переговоры или совещание пройдут с успехом.

Поблизости находятся дом-музей имени Плеханова, Свято-Успенский монастырь, Христорождественский собор и Соборная площадь. Расстояние до аэропорта составляет всего 11 километров, а до ж/д вокзала итого меньше — 2,8км.

«Липецк», г. Липецк«Липецк», г. Липецк«Липецк», г. Липецк«Липецк», г. Липецк«Липецк», г. Липецк«Липецк», г. Липецк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Державинская», г. Тамбов

1 ночь

Гостиница «Державинская» 3* находится в самом центре Тамбова по адресу пл. Льва Толстого, д. 4. Такое удобное расположение обеспечивает пешую доступность до ключевых достопримечательностей и объектов инфраструктуры. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, уличная парковка, прачечная и трансфер. К сотрудникам можно обратиться по всем возникающим вопросам.

В номерном фонде представлены уютные номера, разделенные на несколько категорий: от «Эконома» до «Апартаментов». В каждой комнате есть удобные кровати, рабочее пространство, телевизор и шкаф. Из окон открывается красивый вид. В собственной ванной можно воспользоваться набором полотенец и средствами личной гигиены.

За дополнительную плату возможно в стоимость проживания включить завтрак. Обеды и ужины можно заказать по меню в кафе.

Есть конференц-зал, где можно провести любое мероприятие. Имеется презентационное и звуковое оборудование.

Рядом с отелем есть торговый комплекс, автовокзал Северный, Центральный рынок. До аэропорта 7,9 км, до железнодорожного вокзала 2,6 км.

«Державинская», г. Тамбов«Державинская», г. Тамбов«Державинская», г. Тамбов«Державинская», г. Тамбов«Державинская», г. Тамбов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Азимут отель», г. Пенза

1 ночь

«АЗИМУТ Отель Пенза» («AZIMUT Отель Пенза») располагается в Октябрьском районе города. На данный момент он считается самым высоким отелем в городе. Из номеров верхних этажей открывается завораживающий вид на окрестности. Здесь гостей ждет высокий уровень сервиса и качественное обслуживание. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка для транспорта. За дополнительную плату можно заказать трансфер. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Для размещения доступны уютные номера категорий «стандарт», «супериор», «полулюкс» и «люкс». Все номера оформлены в приятной цветовой гамме, укомплектованы новой мебелью и современной техникой. В каждом из них имеются удобные кровати, рабочий стол, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, телефон, индивидуальная система кондиционирования. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники, феном и гигиеническими принадлежностями. Для поддержания чистоты проводится ежедневная уборка.

Каждое утро для постояльцев сервируется вкусный завтрак. В роскошном ресторане можно приятно провести время, насладится изысканными блюдами от шеф-повара, легкими закусками и вкуснейшими напитками. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

В отеле созданы все условия для делового общения. Просторный конференц-зал, вместимостью до 100 человек, отлично подойдет для проведения семинаров, конференций, презентаций, форумов, переговоров. Сотрудники с удовольствием окажу помощь в организации мероприятия и предоставят мультимедийное оборудование.

В пределах двух километров расположена аллея Славы участников ВОВ, храм Пимена Угрешского, торговые центры «КаГау», «Проспект» и «Берлин». Расстояние до железнодорожного вокзала составит около девяти километров, а до аэропорта 22 км.

«Азимут отель», г. Пенза«Азимут отель», г. Пенза«Азимут отель», г. Пенза«Азимут отель», г. Пенза«Азимут отель», г. Пенза
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

«Волна», г. Нижний Новгород

1 ночь

Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.

Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.

В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.

В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.

«Волна», г. Нижний Новгород«Волна», г. Нижний Новгород«Волна», г. Нижний Новгород«Волна», г. Нижний Новгород«Волна», г. Нижний Новгород
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 2400 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Липецке
Все туры из Липецка