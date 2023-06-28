На протяжении всего маршрута встречается много различных природных и исторических достопримечательностей. Вас ждет увлекательный сплав, который отлично подходит для семейного отдыха.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Воронеж - село Сторожа, начало сплава
09:00 Встреча с туристами в городе Воронеж.
09:00-11:00 Переезд на микроавтобусе в город Липецк.
11:00-12:00 Переезд в село Сторожа.
12:00-12:30 Разгрузка байдарок, выдача снаряжения.
12:30-13:00 Инструктаж.
13:00-14:00 Обед, подготовка к сплаву.
14:00-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-20:00 Установка лагеря.
Игры.
Баня.
20:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Поход на байдарках, баня
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14:00 Обед.
14:00-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря.
Игры.
Баня.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение сплава
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
15:00-18:00 Сплав на байдарках.
18:00-19:00 Установка лагеря, отдых.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Продолжение похода на байдарках
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-14:00 Сплав на байдарках.
14:00-15:00 Обед.
Отдых.
15:00-17:00 Сплав на байдарках.
17:00-19:00 Установка лагеря.
Игры.
Баня.
19:00 Ужин, отдых, вечерний костер.
Окончание сплава, прибытие в Воронеж
09:00-10:00 Завтрак.
10:00-10:30 Подготовка к сплаву.
10:30-13:00 Сплав на байдарках.
13:00-14:00 Обед.
14:00-15:00 Подготовка к отъезду.
Сдача и погрузка снаряжения.
15:00 Выезд в Липецк, далее в Воронеж.
Ориентировочное время прибытия – 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в палатках
- Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
- Трехразовое горячее питание на маршруте
- Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
- Инструкторское обслуживание
- Походная баня «Мобиба»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Воронежа/г. Липецка и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- от дождя – зонтик или накидка;
- от солнца – легкие штаны и рубашка с длинными рукавами, шляпа или бейсболка, крем;
- в байдарке – находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы);
- от комаров – спрей или крем (рекомендуем «Gardex»);
- на вечер – куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки;
- фонарик;
- посуда – металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 5 лет – бесплатно, до 14 лет – скидка 30%.
На каких байдарках проводится сплав?
Сплав проводится на байдарках «Хатанга 3».
Есть ли ограничения по возрасту?
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.