Это настоящее астрономическое путешествие! Во время экскурсии вы узнаете о создании и научных исследованиях Байкальской астрофизической обсерватории, посетите сразу два телескопа. Через водородный фильтр хромосферного телескопа вы сможете наблюдать Солнце и явления на нем. Второй телескоп в программе экскурсии - Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) - самый большой в мире линзовый телескоп.

Во время экскурсии вы узнаете о строении звезды, солнечных явлениях (протубернацы, пятна, солнечный ветер и пр.) и сможете самостоятельно увидеть некоторые из них. Вы познакомитесь с работой иркутских ученых-астрономов и откроете для себя увлекательный мир космоса! Для самых смелых и выносливых - захватывающее приключение - подъем на верхнюю площадку БСВТ - лучшую обзорную площадку на южном Байкале. Если вам нелегко подниматься по лестнице на верхнюю смотровую площадку, вы подниметесь на среднюю смотровую площадку, с которой так же открываются замечательные виды на Байкал.

Это настоящий поход: пешком можно пройти до 5 км. по живописной лесной дороге. Свежий воздух и потрясающие виды на Байкал станут приятным дополнением нашей экскурсии.