Два телескопа

Экскурсия в Листвянке: знакомство с Байкальской астрофизической обсерваторией

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия в обсерватории «Солнечный ветер». Важно! Подъем на смотровую площадку предусмотрен для взрослых посетителей. Дети старше 10 лет могут подниматься на смотровую площадку только в сопровождении взрослых.
Два телескопа
Два телескопа
Два телескопа
Два телескопа
Два телескопа
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Описание

Это настоящее астрономическое путешествие! Во время экскурсии вы узнаете о создании и научных исследованиях Байкальской астрофизической обсерватории, посетите сразу два телескопа. Через водородный фильтр хромосферного телескопа вы сможете наблюдать Солнце и явления на нем. Второй телескоп в программе экскурсии - Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) - самый большой в мире линзовый телескоп.

Во время экскурсии вы узнаете о строении звезды, солнечных явлениях (протубернацы, пятна, солнечный ветер и пр.) и сможете самостоятельно увидеть некоторые из них. Вы познакомитесь с работой иркутских ученых-астрономов и откроете для себя увлекательный мир космоса! Для самых смелых и выносливых - захватывающее приключение - подъем на верхнюю площадку БСВТ - лучшую обзорную площадку на южном Байкале. Если вам нелегко подниматься по лестнице на верхнюю смотровую площадку, вы подниметесь на среднюю смотровую площадку, с которой так же открываются замечательные виды на Байкал.

Это настоящий поход: пешком можно пройти до 5 км. по живописной лесной дороге. Свежий воздух и потрясающие виды на Байкал станут приятным дополнением нашей экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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