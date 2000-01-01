Экскурсия в Листвянке: знакомство с Байкальской астрофизической обсерваторией
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Это настоящее астрономическое путешествие! Во время экскурсии вы узнаете о создании и научных исследованиях Байкальской астрофизической обсерватории, посетите сразу два телескопа. Через водородный фильтр хромосферного телескопа вы сможете наблюдать Солнце и явления на нем. Второй телескоп в программе экскурсии - Большой солнечный вакуумный телескоп (БСВТ) - самый большой в мире линзовый телескоп.
Во время экскурсии вы узнаете о строении звезды, солнечных явлениях (протубернацы, пятна, солнечный ветер и пр.) и сможете самостоятельно увидеть некоторые из них. Вы познакомитесь с работой иркутских ученых-астрономов и откроете для себя увлекательный мир космоса! Для самых смелых и выносливых - захватывающее приключение - подъем на верхнюю площадку БСВТ - лучшую обзорную площадку на южном Байкале. Если вам нелегко подниматься по лестнице на верхнюю смотровую площадку, вы подниметесь на среднюю смотровую площадку, с которой так же открываются замечательные виды на Байкал.
Это настоящий поход: пешком можно пройти до 5 км. по живописной лесной дороге. Свежий воздух и потрясающие виды на Байкал станут приятным дополнением нашей экскурсии.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.