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найти в книжках и интернете).



Мне кажется, эта экскурсия - идеальный вариант, чтобы начать знакомство с Листвянкой и возможно с Байкалом.



По ходу Ирина дала классные подсказки-указатели на местные интересности для самостоятельного посещения (ну, например, тот же дендропарк, который мог бы пропустить без совета Ирины).



С экскурсии осталось пару фото. Одно приложу.