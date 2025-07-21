Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
от 16 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Вдоль Кругобайкальской железной дороги - на катере
Увлекательная водная прогулка вдоль Кругобайкальской железной дороги на катере. Откройте для себя уникальные места и истории Байкала, наслаждаясь природой
Начало: В Листвянке
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Самобытная Листвянка: 300-летний посёлок на берегу Байкала
Познакомиться с озером через историю и атмосферу места, где рождается Ангара
Начало: В районе гостиницы «Легенда Байкала»
10 авг в 16:00
11 авг в 16:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Ольхон - одним днём: фотопутешествие в мини-группе с выездом из Иркутска
Почувствовать энергетику Байкала и получить профессиональные фотокарточки
Начало: В Иркутске
Расписание: в среду и субботу в 07:00
15 авг в 07:00
29 авг в 07:00
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирь исконная: Тальцы и Листвянка
Побывать в музейном комплексе под открытым небом и исследовать знаменитый посёлок
10 авг в 15:00
11 авг в 16:00
от 17 700 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборОльхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: По расписанию в 7:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
12 900 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Из Листвянки на катере - к бухтам Песчаная, Синичка, Бабушка
Отправиться туда, где ходят деревья и манят белым песком сибирские Мальдивы
Начало: В Листвянке
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
14 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
На одной волне с Байкалом: байдарочный поход к станции «Порт Байкал» и Шаман-камню
Увидеть исток Ангары, старый порт и легендарное место силы
Начало: У моста через реку Крестовая
12 авг в 14:00
13 авг в 10:00
от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
от 25 350 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший день в Листвянке
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Листвянка: сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре + музей Тальцы
Начало: Рп Листвянка, ул. Судзиловского, 2Б
Расписание: Любой день по вашему запросу
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: май / июнь / июль / авг / сент - бронирование дат будет открыто за 1,5 месяца
12 авг в 09:45
20 сен в 09:45
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Погрузитесь в атмосферу Байкала и Ангары на байдарке. Увлекательное путешествие с остановкой у Шаман-камня и пикником на свежем воздухе
Начало: У Байкальского музея
Завтра в 12:00
10 авг в 10:00
от 30 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Дата посещения: 21 июл 2025
Большое спасибо гиду Кристине и капитану Евгению за приятное и познавательное путешествие! !!!
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В
Ирина - прекрасный рассказчик, который комбинирует далёкую и современную историю Листвянки, разбавляя её личным опытом жизни здесь (то, что не
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Ирина подробно рассказывает об истории и совереиееномти поселка. Все это во время прогулки вполне посильной и для детей, и для взрослых. Листвянка раскрылась для меня в новом ключе. Срасибо большое!
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Г
Интересная экскурсия, классное оборудование и профессиональное сопровождение! Множество непередаваемых эмоций, впечатления и память о Байкале и Ангаре останутся надолго. В заключении просто замечательная экскурсия по Тальцам! Спасибо Сергею за организацию и проведение данного тура!
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О
Гидом была Мария. Всё понравилось. Узнали много интересного об очень известном. Подстроилась под наши и погодные обстоятельства. Рекомендую.
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Н
Экскурсия понравилась: логичные место старта и маршрут, темп комфортный, не было ощущения спешки. Ирина отлично ориентируется в материале, не перегружала
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Замечательная экскурсия! Грамотный гид! Увидели ВСЕ-ВСЕ!!!! Спасибо большой Евгению, а вашей компании успехов и процветания!!!
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Интереснейшая поездка, прекрасно организована. Сергей внимательный и опытный гид. Увидели вблизи красивейшие бухты, исток Ангары, виды завораживающие! размялись немного, грести несложно, очень необычная экскурсия, получили огромное удовольствие!
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Очень интересная экскурсия, великолепные впечатления
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V
О́громное спасибо Сергею за потрясающий день! Водная прогулка по могущему Байкалу и Ангаре с захватывающими дух видами на окружающую природу и горы прошли на "ура". Отдельное спасибо инструктору за вкусные угощения и потрясающее настроение
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Всего 133 отзыва в Листвянке
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Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке
Самые популярные экскурсии в Листвянке
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в августе 2026
Сейчас в Листвянке можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1350 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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