Полное погружение в мир космического, таинственного и неизведанного… Наши астрономы откроют для вас тайны Вселенной, покажут, как находить на ночном небе Марс, Юпитер, Сатурн и слабые объекты из каталога Мессье, кометы и астероиды во время их сближения с Землей. Вы сможете детально изучить поверность Луны, движение спутников Юпитера, наклоны колец Сатурна, попробуете разглядеть щель Кассини. Вам покажут рассеянные скопления в Персее, туманности Андромеды, Ориона и Гантель, а также туманность Кольцо в созвездии Лиры. Вы узнаете, где искать галактику Водоворот и шаровое скопление в созвездии Геркулеса. Вам расскажут об основах ориентирования по звездам, Луне и Солнцу в разные времена года. И это далеко не весь список открытий, которые ждут вас во время экскурсии.

И дополнительный бонус для самых продвинутых любителей астрономии - мастер-класс: вас научат правильно пользоваться астрономическими приложениями на смартфонах.