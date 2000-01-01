Ночной дозор

Экскурсия в Листвянке: Изучение поверхности Луны и движения спутников Юпитера

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия в обсерватории «Солнечный ветер». Важно! Обязательным условием наблюдений является ясное небо. При бронировании экскурсии уточните, какие космические объекты и явления вы сможете наблюдать, т. к. в разное время года для наблюдения доступны разные объекты.
Ночной дозор
Ночной дозор
Ночной дозор
Ночной дозор
Ночной дозор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Полное погружение в мир космического, таинственного и неизведанного… Наши астрономы откроют для вас тайны Вселенной, покажут, как находить на ночном небе Марс, Юпитер, Сатурн и слабые объекты из каталога Мессье, кометы и астероиды во время их сближения с Землей. Вы сможете детально изучить поверность Луны, движение спутников Юпитера, наклоны колец Сатурна, попробуете разглядеть щель Кассини. Вам покажут рассеянные скопления в Персее, туманности Андромеды, Ориона и Гантель, а также туманность Кольцо в созвездии Лиры. Вы узнаете, где искать галактику Водоворот и шаровое скопление в созвездии Геркулеса. Вам расскажут об основах ориентирования по звездам, Луне и Солнцу в разные времена года. И это далеко не весь список открытий, которые ждут вас во время экскурсии.

И дополнительный бонус для самых продвинутых любителей астрономии - мастер-класс: вас научат правильно пользоваться астрономическими приложениями на смартфонах.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий Мастер-класс по астрономии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 00:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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