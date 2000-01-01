Экскурсия в Листвянке: Изучение поверхности Луны и движения спутников Юпитера
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Полное погружение в мир космического, таинственного и неизведанного… Наши астрономы откроют для вас тайны Вселенной, покажут, как находить на ночном небе Марс, Юпитер, Сатурн и слабые объекты из каталога Мессье, кометы и астероиды во время их сближения с Землей. Вы сможете детально изучить поверность Луны, движение спутников Юпитера, наклоны колец Сатурна, попробуете разглядеть щель Кассини. Вам покажут рассеянные скопления в Персее, туманности Андромеды, Ориона и Гантель, а также туманность Кольцо в созвездии Лиры. Вы узнаете, где искать галактику Водоворот и шаровое скопление в созвездии Геркулеса. Вам расскажут об основах ориентирования по звездам, Луне и Солнцу в разные времена года. И это далеко не весь список открытий, которые ждут вас во время экскурсии.
И дополнительный бонус для самых продвинутых любителей астрономии - мастер-класс: вас научат правильно пользоваться астрономическими приложениями на смартфонах.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Входные билеты в обсерваторий Мастер-класс по астрономии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 00:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.