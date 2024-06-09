Волконский дольмен — монолитная глыба песчаника весом более 50 тонн, и таких в мире больше нет! Мы прогуляемся по живописному ущелью, где находится дольмен, поговорим о дольменной культуре, а по пути полюбуемся горными грядами, вековыми деревьями и шумными минеральными источниками.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы посетим не только Волконский дольмен, но и два других менее известных мегалита, расположенных в зоне доступности. Я подробно расскажу вам о назначении дольменов, времени их постройки и людях, которые этим занимались.

Во время прогулки мы увидим сероводородный источник, который помогал строителям дольменов. Навестим в посёлке Головинка «тюльпанное дерево» и поймём, почему оно так называется. Посетим смотровую площадку с отличными видами и по вашему желанию искупаемся в тёплой горной реке Шахе.

Организационные детали

Экскурсия начинается в посёлке Головинка. Из Лоо до Головинки и обратно вы можете добраться на электричке или автобусе. Время в пути — 20-30 мин.

От Головинки до объекта мы доберёмся на автомобиле. Время в пути 20 минут, трасса извилистая. Если вас обычно укачивает, не забудьте принять таблетки.

Экскурсия подходит детям старше 10 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы