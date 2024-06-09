Волконский дольмен — монолитная глыба песчаника весом более 50 тонн, и таких в мире больше нет! Мы прогуляемся по живописному ущелью, где находится дольмен, поговорим о дольменной культуре, а по пути полюбуемся горными грядами, вековыми деревьями и шумными минеральными источниками.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим не только Волконский дольмен, но и два других менее известных мегалита, расположенных в зоне доступности. Я подробно расскажу вам о назначении дольменов, времени их постройки и людях, которые этим занимались.
Во время прогулки мы увидим сероводородный источник, который помогал строителям дольменов. Навестим в посёлке Головинка «тюльпанное дерево» и поймём, почему оно так называется. Посетим смотровую площадку с отличными видами и по вашему желанию искупаемся в тёплой горной реке Шахе.
Организационные детали
- Экскурсия начинается в посёлке Головинка. Из Лоо до Головинки и обратно вы можете добраться на электричке или автобусе. Время в пути — 20-30 мин.
- От Головинки до объекта мы доберёмся на автомобиле. Время в пути 20 минут, трасса извилистая. Если вас обычно укачивает, не забудьте принять таблетки.
- Экскурсия подходит детям старше 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Проход к Волконскому дольмену — 200 руб.
- Билет на электричку — 45 руб. в одну сторону
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Головинка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваша команда гидов в Лоо
Провели экскурсии для 479 туристов
Здравствуйте. Уже много лет наша команда гидов профессионально проводит увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) в Лазаревском районе города Сочи. Наши экскурсии безопасны, сбалансированы по длительности и информационнойЗадать вопрос
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