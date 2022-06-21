Все экскурсии в Лоо, билеты и развлечения
Забронируйте экскурсию в Лоо на 2022 год, 4 ⭐ отзыва, цены от 3902₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2022
Индивидуальная
до 3 чел.
Маша
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
45903 902₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мадин
Прогулка к реке Шахе
Пройти по древним горным тропам с коренным жителем и узнать множество интересных фактов
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Маша
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Услышать о древней цивилизации протоадыгов и понять, как менялись здешние земли
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
4 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мадин
Пешком к истокам реки Хаджипсе
С местным жителем заглянуть в тайный уголок субтропического леса и послушать пение птиц
Завтра
25 июня
26 июня
27 июня
52004 420₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы «Экскурсии по Лоо»
- ММария21 июня 2022Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй! Даже не экскурсия, а погружение, от которого становится и грустно, и светло. Грустно - оттого, что человеческое безразличие или жестокость приводят к гибели чего-то живого, и забвению чего-то очень важного…. Но светло оттого, что есть люди не утерявшие своей сути, есть народы, отстаивающие свою самобытность, есть прекрасная величественная природа, которая была до нас, и будет после нас… всем любящим природу, уважающим самобытность и просто небезразличным СОВЕТУЕМ! Подросткам, которые интересуются не только гаджетами тоже понравится! Отдельное спасибо мужу Марии, который просто кладезь истории своего народа, благодарим за гостеприимство! Как оказалось, он тоже водит экскурсии, немного в другом ключе, но думаю такие же увлекательные, советуем его тоже как очень харизматичного расказчика! и профессионала своего дела!
- ИИрина13 июня 2022"ЭКСКУРСИЯ К ДОЛИНЕ РЕКИ ШАХЕ И 33 ВОДОПАДА" Эта экскурсия подарок на день рождения от моей сестрёнки. Далее с ее слов: «Хочу сказать спасибо за эту чудесно проведенную экскурсию! Мария -так зовут нашего гида,все знает о коренных жителях этих мест(АДЫГОВ). У нее хорошая и грамотная речь,профессиональное вождение. Экскурсия построена на древних легендах,а также на реально доказанных фактах. Мария очень внимательная,встретила нас и проводила. Экскурсия очень понравилась. Такой формат очень даже удобен,без толпы людей. В ходе экскурсии мы также посетили "33 ВОДОПАДА". Очень популярное место. Красота невероятная. Всем рекомендую. А Марии хочу пожелать удачи в её творчестве и труде!!!»
- ЕЕлена25 мая 2022Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн, которыми делится с гостями. Сначала удивились старенькой ниве, за рулем которой была Мария. Потом оценили вездиходность этого" танка" и лихость водителя. А истории про древних адыгов, драконов и саблю в дереве теперь навсегда в нашем сердце. Обязательно приедем специально для следующего путешествия с Марией! Спасибо!