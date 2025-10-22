Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
13 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по горному Лоо
Отправиться в ущелье Ведьм, насладиться природой и поймать ветер в волосах
Начало: В конном клубе
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5510 ₽
5800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие
Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо)
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо
Живая, насыщенная впечатлениями поездка с местным гидом
13 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Это было шикарное путешествие. Начну с того, что только познакомившись со Светой - сразу возникло чувство, что мы знаем друг
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Е
Экскурсия очень понравилась, было индивидуальное отношение. Много новой для нас И необычной информации об этих местах и истории адыгов. .
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Благодарю Мадина за великолепную экскурсию. Это невозможно описать словами (многое уже сказано в комментариях ниже) - это надо прочувствовать. Именно такие встречи оставляют в памяти чудесные воспоминания.
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В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель народа проживающего в долине
+4
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Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй! Даже не экскурсия, а
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И
"ЭКСКУРСИЯ К ДОЛИНЕ РЕКИ ШАХЕ И 33 ВОДОПАДА"
Эта экскурсия подарок на день рождения от моей сестрёнки. Далее с ее слов:
«Хочу
Эта экскурсия подарок на день рождения от моей сестрёнки. Далее с ее слов:
«Хочу
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Е
Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн, которыми делится с гостями.
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О
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Машу за экскурсию "Долина реки Шахе: путешествие из Лоо". Это был индивидуальный тур. Маша забрала меня от
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Всего 9 отзывов в Лоо
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Ответы на вопросы от путешественников по Лоо
Самые популярные экскурсии в Лоо
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