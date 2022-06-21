М Мария 5

Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй! Даже не экскурсия, а погружение, от которого становится и грустно, и светло. Грустно - оттого, что человеческое безразличие или жестокость приводят к гибели чего-то живого, и забвению чего-то очень важного…. Но светло оттого, что есть люди не утерявшие своей сути, есть народы, отстаивающие свою самобытность, есть прекрасная величественная природа, которая была до нас, и будет после нас… всем любящим природу, уважающим самобытность и просто небезразличным СОВЕТУЕМ! Подросткам, которые интересуются не только гаджетами тоже понравится! Отдельное спасибо мужу Марии, который просто кладезь истории своего народа, благодарим за гостеприимство! Как оказалось, он тоже водит экскурсии, немного в другом ключе, но думаю такие же увлекательные, советуем его тоже как очень харизматичного расказчика! и профессионала своего дела!