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реки Шахе не одну сотню и даже не одну тысячу лет. Он невероятным образом передал атмосферу этого места, мы почуяли саму реку и ее притоки. Рассматривали растения, которые входят в бассейн реки. Я сделала невероятное количество красивейших фотографий.

Мадин поднимал различные камни и рассказывал их историю. Некоторые из них проделали более 10 км пути для того, чтобы оказаться в долине этой прекрасной реки.

Мы посетили чайную плантацию. Мадин показывал, как необходимо собирать чай на самом деле и акцентировал внимание на ошибках, которые нам транслируют в фильмах на эту тему.

Водопадов было открыто только 5, но это не испортило впечатлений, потому что главное в этой экскурсии для меня была река. Мы проехали на машине по ее руслу, рассмотрели с разных ракурсов.

А так же Мадин учил меня плавать в реке, выбирать место, оглядываться на предмет представителей местной фауны. Я - городской житель, и понятия не имела о стольких нюансах, которые имеет смысл знать, когда имеешь дело с настоящей горной рекой. Очень безопасно и вдохновляюще себя ощущала.

Мы посетили памятник героям, павшим в Великой Отечественной войне. Мадин рассказывал мне о своем роде, о своих предках, которые положили свои жизни, защищая родину. Это совсем другая история, когда ты слышишь ее из уст человека, пропустившего ее через себя.

Благодарю!