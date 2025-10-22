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Экскурсии в Лоо

Найдено 5 экскурсий в Лоо, цены от 5510 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
На машине
4.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
Погулять по ущелью и колхидскому лесу, а затем насладиться горным пейзажем с высоты Розы Пик
13 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Конная прогулка по горному Лоо
Конные прогулки
3.5 часа
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка по горному Лоо
Отправиться в ущелье Ведьм, насладиться природой и поймать ветер в волосах
Начало: В конном клубе
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5510 ₽5800 ₽ за человека
Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие
Познакомиться с историей горнолыжных курортов и полюбоваться панорамами с вершины (из Лоо)
Начало: Около вашего отеля
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо
Живая, насыщенная впечатлениями поездка с местным гидом
13 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Екатерина
Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо
Это было шикарное путешествие. Начну с того, что только познакомившись со Светой - сразу возникло чувство, что мы знаем друг
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друга уже 100 лет. Очень комфортно. Поездка прошла просто на одном дыхании. Красивая природа, удивительные локации и очень интересный рассказ - это незабываемо и очень круто. Жалко, что нельзя за экскурсию поставить 100 звезд- я б поставила. Очень советую побывать да данной экскурсии, и даже если Вы уже были на Красной Поляне - все равно останетесь в восторге. Спасибо, Света, за чудесное путешествие:*.

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Е
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Экскурсия очень понравилась, было индивидуальное отношение. Много новой для нас И необычной информации об этих местах и истории адыгов. .
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Олеся
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Благодарю Мадина за великолепную экскурсию. Это невозможно описать словами (многое уже сказано в комментариях ниже) - это надо прочувствовать. Именно такие встречи оставляют в памяти чудесные воспоминания.
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Ольга
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель народа проживающего в долине
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реки Шахе не одну сотню и даже не одну тысячу лет. Он невероятным образом передал атмосферу этого места, мы почуяли саму реку и ее притоки. Рассматривали растения, которые входят в бассейн реки. Я сделала невероятное количество красивейших фотографий.
Мадин поднимал различные камни и рассказывал их историю. Некоторые из них проделали более 10 км пути для того, чтобы оказаться в долине этой прекрасной реки.
Мы посетили чайную плантацию. Мадин показывал, как необходимо собирать чай на самом деле и акцентировал внимание на ошибках, которые нам транслируют в фильмах на эту тему.
Водопадов было открыто только 5, но это не испортило впечатлений, потому что главное в этой экскурсии для меня была река. Мы проехали на машине по ее руслу, рассмотрели с разных ракурсов.
А так же Мадин учил меня плавать в реке, выбирать место, оглядываться на предмет представителей местной фауны. Я - городской житель, и понятия не имела о стольких нюансах, которые имеет смысл знать, когда имеешь дело с настоящей горной рекой. Очень безопасно и вдохновляюще себя ощущала.
Мы посетили памятник героям, павшим в Великой Отечественной войне. Мадин рассказывал мне о своем роде, о своих предках, которые положили свои жизни, защищая родину. Это совсем другая история, когда ты слышишь ее из уст человека, пропустившего ее через себя.
Благодарю!

В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель+4
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель
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Мария
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй! Даже не экскурсия, а
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погружение, от которого становится и грустно, и светло. Грустно - оттого, что человеческое безразличие или жестокость приводят к гибели чего-то живого, и забвению чего-то очень важного…. Но светло оттого, что есть люди не утерявшие своей сути, есть народы, отстаивающие свою самобытность, есть прекрасная величественная природа, которая была до нас, и будет после нас… всем любящим природу, уважающим самобытность и просто небезразличным СОВЕТУЕМ! Подросткам, которые интересуются не только гаджетами тоже понравится! Отдельное спасибо мужу Марии, который просто кладезь истории своего народа, благодарим за гостеприимство! Как оказалось, он тоже водит экскурсии, немного в другом ключе, но думаю такие же увлекательные, советуем его тоже как очень харизматичного расказчика! и профессионала своего дела!

Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй!
Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй!
Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй!
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И
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
"ЭКСКУРСИЯ К ДОЛИНЕ РЕКИ ШАХЕ И 33 ВОДОПАДА"

Эта экскурсия подарок на день рождения от моей сестрёнки. Далее с ее слов:
«Хочу
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сказать спасибо за эту чудесно проведенную экскурсию!
Мария -так зовут нашего гида,все знает о коренных жителях этих мест(АДЫГОВ).
У нее хорошая и грамотная речь,профессиональное вождение.
Экскурсия построена на древних легендах,а также на реально доказанных фактах.
Мария очень внимательная,встретила нас и проводила.
Экскурсия очень понравилась.
Такой формат очень даже удобен,без толпы людей.
В ходе экскурсии мы также посетили "33 ВОДОПАДА".
Очень популярное место.
Красота невероятная.
Всем рекомендую.
А Марии хочу пожелать удачи в её творчестве и труде!!!»

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Е
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн, которыми делится с гостями.
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Сначала удивились старенькой ниве, за рулем которой была Мария. Потом оценили вездиходность этого" танка" и лихость водителя. А истории про древних адыгов, драконов и саблю в дереве теперь навсегда в нашем сердце. Обязательно приедем специально для следующего путешествия с Марией! Спасибо!

Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн,
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О
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Машу за экскурсию "Долина реки Шахе: путешествие из Лоо". Это был индивидуальный тур. Маша забрала меня от
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места проживания на своей машине и привезла обратно. Через трипстер я заказала экскурсию впервые. Удобно. Что было не понятно, мне объяснила оператор по телефону.
Что касается самой экскурсии, это было очень впечатляюще! Маша точный, грамотный, увлеченный и знающий человек в своем деле. Мне было очень интересно! Историю адыгов, надо сказать, я не знала совсем. Это было весьма полезно. И, главное, что это было не шаблонно. Дождя я просто не замечала.
Очень рекомендую.
Маше и тем, кто ей помогает, удачи в творчестве и труде!
Благодарю!

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Всего 9 отзывов в Лоо

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Ответы на вопросы от путешественников по Лоо

Самые популярные экскурсии в Лоо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Долина реки Шахе: путешествие из Лоо;
  2. Русская Швейцария: поездка к горам Красной Поляны из Лоо;
  3. Конная прогулка по горному Лоо;
  4. Тайны Красной Поляны и Олимпийское наследие;
  5. «Знакомство с Сочи»: обзорная экскурсия из Лоо.
Сколько стоит экскурсия по Лоо в августе 2026
Сейчас в Лоо можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5510 до 17 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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