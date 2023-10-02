Е Екатерина Долина реки Шахе: путешествие из Лоо Экскурсия очень понравилась, было индивидуальное отношение. Много новой для нас И необычной информации об этих местах и истории адыгов. .

А Анатолий Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций Было интересно, но ожидали большего. К гиду вопросов нет, эрудированный человек, узнали от него много нового, но мест, которые произвели впечатление, было мало.

Г Галина Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций Не вероятно интересная и познавательная экскурсия! Обязательно вернёмся еще)