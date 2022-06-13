Долина реки Шахе: путешествие из Лоо

Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины

5
3 отзыва
Приглашаю провести день на лоне природы! Вы насладитесь великолепными панорамами реки Шахе, окружающими ее горными вершинами и водопадами в урочище Джегош.

Отыщете Тюльпанное дерево, услышите местные легенды, погрузитесь в жизнь и культуру адыгов-шапсугов.
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
Долина реки Шахе: путешествие из Лоо
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Что вас ожидает

Адыгейские сказания

Я расскажу о причерноморских адыгах-шапсугах, коренных жителях долины Шахе. Вы узнаете, как окружающая природа создала их внешность, быт, культуру и мировоззрение. Какие события происходили в долине с древних времен до наших дней и как они повлияли на ее обитателей. А также покажу места, где разворачивались легендарные события адыгского эпоса: священную рощу Ахына и поляну сражения Вазермеса Мугу с драконом.

Экосистема долины Шахе

Вы узнаете, какие изменения произошли в растительном, животном мире и ландшафте долины Шахе за последние 200 лет. Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны. Познакомитесь с особенностями национальной кухни адыгов и по желанию посетите небольшое уютное кафе. В завершение искупаетесь в освежающих водах Шахе, берущих начало в горных вершинах Кавказа.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет.

  • Экосбор Сочинского национального парка не включен в стоимость — 200 р. с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Ж/Д станции Якорная щель или Ж/Д станции Головинка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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13 июня 2022
"ЭКСКУРСИЯ К ДОЛИНЕ РЕКИ ШАХЕ И 33 ВОДОПАДА"

Эта экскурсия подарок на день рождения от моей сестрёнки. Далее с ее слов:
«Хочу сказать спасибо за эту чудесно проведенную экскурсию!
Мария -так зовут нашего гида,все знает о коренных жителях этих мест(АДЫГОВ).
У нее хорошая и грамотная речь,профессиональное вождение.
Экскурсия построена на древних легендах,а также на реально доказанных фактах.
Мария очень внимательная,встретила нас и проводила.
Экскурсия очень понравилась.
Такой формат очень даже удобен,без толпы людей.
В ходе экскурсии мы также посетили"33 ВОДОПАДА".
Очень популярное место.
Красота невероятная.
Всем рекомендую.
А Марии хочу пожелать удачи в её творчестве и труде!!!»
Е
25 мая 2022
Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн, которыми делится с гостями. Сначала удивились старенькой ниве, за рулем которой была Мария. Потом оценили вездиходность этого" танка" и лихость водителя. А истории про древних адыгов, драконов и саблю в дереве теперь навсегда в нашем сердце. Обязательно приедем специально для следующего путешествия с Марией! Спасибо!
Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн,
О
1 мая 2022
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Машу за экскурсию"Долина реки Шахе: путешествие из Лоо". Это был индивидуальный тур. Маша забрала меня от места проживания на своей машине и привезла обратно. Через трипстер я заказала экскурсию впервые. Удобно. Что было не понятно, мне объяснила оператор по телефону.
Что касается самой экскурсии, это было очень впечатляюще! Маша точный, грамотный, увлеченный и знающий человек в своем деле. Мне было очень интересно! Историю адыгов, надо сказать, я не знала совсем. Это было весьма полезно. И, главное, что это было не шаблонно. Дождя я просто не замечала.
Очень рекомендую.
Маше и тем, кто ей помогает, удачи в творчестве и труде!
Благодарю!

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