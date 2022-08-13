Приглашаю провести день на лоне природы! Вы насладитесь великолепными панорамами реки Шахе, окружающими ее горными вершинами и водопадами в урочище Джегош. Отыщете Тюльпанное дерево, услышите местные легенды, погрузитесь в жизнь и культуру адыгов-шапсугов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Адыгейские сказания

Я расскажу о причерноморских адыгах-шапсугах, коренных жителях долины Шахе. Вы узнаете, как окружающая природа создала их внешность, быт, культуру и мировоззрение. Какие события происходили в долине с древних времен до наших дней и как они повлияли на ее обитателей. А также покажу места, где разворачивались легендарные события адыгского эпоса: священную рощу Ахына и поляну сражения Вазермеса Мугу с драконом.

Экосистема долины Шахе

Вы узнаете, какие изменения произошли в растительном, животном мире и ландшафте долины Шахе за последние 200 лет. Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны. Познакомитесь с особенностями национальной кухни адыгов и по желанию посетите небольшое уютное кафе. В завершение искупаетесь в освежающих водах Шахе, берущих начало в горных вершинах Кавказа.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет