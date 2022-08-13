Я расскажу о причерноморских адыгах-шапсугах, коренных жителях долины Шахе. Вы узнаете, как окружающая природа создала их внешность, быт, культуру и мировоззрение. Какие события происходили в долине с древних времен до наших дней и как они повлияли на ее обитателей. А также покажу места, где разворачивались легендарные события адыгского эпоса: священную рощу Ахына и поляну сражения Вазермеса Мугу с драконом.
Экосистема долины Шахе
Вы узнаете, какие изменения произошли в растительном, животном мире и ландшафте долины Шахе за последние 200 лет. Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны. Познакомитесь с особенностями национальной кухни адыгов и по желанию посетите небольшое уютное кафе. В завершение искупаетесь в освежающих водах Шахе, берущих начало в горных вершинах Кавказа.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсия проводится для группы от 1 до 3 человек и рассчитана на путешественников старше 12 лет
Экосбор Сочинского национального парка не включен в стоимость — 300 ₽ с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Головинка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — Организатор в Лоо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 561 туриста
Мы создаём отдых с душой. Покажем вам Лазаревский район — место, где горы встречаются с морем, а время будто замирает. Не работаем с потоком. Вы — наш гость, а не клиент.
Никаких шумных автобусов. Только тишина, величие скал и кристальные реки.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
В восторге осталась от экскурсии. Вел ее Мадин, экскурсовод, работающей в паре с Машей. Мадин, представитель народа проживающего в долине реки Шахе не одну сотню и даже не одну тысячу читать дальшеуменьшить
лет. Он невероятным образом передал атмосферу этого места, мы почуяли саму реку и ее притоки. Рассматривали растения, которые входят в бассейн реки. Я сделала невероятное количество красивейших фотографий. Мадин поднимал различные камни и рассказывал их историю. Некоторые из них проделали более 10 км пути для того, чтобы оказаться в долине этой прекрасной реки. Мы посетили чайную плантацию. Мадин показывал, как необходимо собирать чай на самом деле и акцентировал внимание на ошибках, которые нам транслируют в фильмах на эту тему. Водопадов было открыто только 5, но это не испортило впечатлений, потому что главное в этой экскурсии для меня была река. Мы проехали на машине по ее руслу, рассмотрели с разных ракурсов. А так же Мадин учил меня плавать в реке, выбирать место, оглядываться на предмет представителей местной фауны. Я - городской житель, и понятия не имела о стольких нюансах, которые имеет смысл знать, когда имеешь дело с настоящей горной рекой. Очень безопасно и вдохновляюще себя ощущала. Мы посетили памятник героям, павшим в Великой Отечественной войне. Мадин рассказывал мне о своем роде, о своих предках, которые положили свои жизни, защищая родину. Это совсем другая история, когда ты слышишь ее из уст человека, пропустившего ее через себя. Благодарю!
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Мария
Спасибо огромное Марии!!!!! Это одна из лучших экскурсий, которые мы когда либо посещали с моей семьёй! Даже не экскурсия, а погружение, от которого становится и грустно, и светло. Грустно - читать дальшеуменьшить
оттого, что человеческое безразличие или жестокость приводят к гибели чего-то живого, и забвению чего-то очень важного…. Но светло оттого, что есть люди не утерявшие своей сути, есть народы, отстаивающие свою самобытность, есть прекрасная величественная природа, которая была до нас, и будет после нас… всем любящим природу, уважающим самобытность и просто небезразличным СОВЕТУЕМ! Подросткам, которые интересуются не только гаджетами тоже понравится! Отдельное спасибо мужу Марии, который просто кладезь истории своего народа, благодарим за гостеприимство! Как оказалось, он тоже водит экскурсии, немного в другом ключе, но думаю такие же увлекательные, советуем его тоже как очень харизматичного расказчика! и профессионала своего дела!
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Е
Елена
Были на экскурсии 23 мая. Очень довольны. Мария знает много удивительных историй, много мест и тайн, которыми делится с гостями. Сначала удивились старенькой ниве, за рулем которой была Мария. Потом читать дальшеуменьшить
оценили вездиходность этого" танка" и лихость водителя. А истории про древних адыгов, драконов и саблю в дереве теперь навсегда в нашем сердце. Обязательно приедем специально для следующего путешествия с Марией! Спасибо!
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И
Ирина
"ЭКСКУРСИЯ К ДОЛИНЕ РЕКИ ШАХЕ И 33 ВОДОПАДА"
Эта экскурсия подарок на день рождения от моей сестрёнки. Далее с ее слов: «Хочу сказать спасибо за эту чудесно проведенную экскурсию! Мария -так зовут нашего читать дальшеуменьшить
гида,все знает о коренных жителях этих мест(АДЫГОВ). У нее хорошая и грамотная речь,профессиональное вождение. Экскурсия построена на древних легендах,а также на реально доказанных фактах. Мария очень внимательная,встретила нас и проводила. Экскурсия очень понравилась. Такой формат очень даже удобен,без толпы людей. В ходе экскурсии мы также посетили "33 ВОДОПАДА". Очень популярное место. Красота невероятная. Всем рекомендую. А Марии хочу пожелать удачи в её творчестве и труде!!!»
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О
Ольга
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Машу за экскурсию "Долина реки Шахе: путешествие из Лоо". Это был индивидуальный тур. Маша забрала меня от места проживания на своей машине и привезла обратно. Через трипстер читать дальшеуменьшить
я заказала экскурсию впервые. Удобно. Что было не понятно, мне объяснила оператор по телефону. Что касается самой экскурсии, это было очень впечатляюще! Маша точный, грамотный, увлеченный и знающий человек в своем деле. Мне было очень интересно! Историю адыгов, надо сказать, я не знала совсем. Это было весьма полезно. И, главное, что это было не шаблонно. Дождя я просто не замечала. Очень рекомендую. Маше и тем, кто ей помогает, удачи в творчестве и труде! Благодарю!
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Олеся
Благодарю Мадина за великолепную экскурсию. Это невозможно описать словами (многое уже сказано в комментариях ниже) - это надо прочувствовать. Именно такие встречи оставляют в памяти чудесные воспоминания.
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