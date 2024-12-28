В 1880 году в одной версте от сельца Соколово-Малахово, известного с XVII века, открылась пассажирская остановка «Малаховка» на Московско-Казанской железной дороге. Вскоре предприимчивый англичанин Дж. Э. Аллей приобрел значительное землевладение

между железной дорогой и речкой Македоновкой; часть земель он сдал в аренду под дачное строительство немцу Ф. И. Шпигелю. Первые четыре дачи в Малахово Шпигель построил в 1885 году — так к югу от железной дороги зародился дачный поселок.

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Описание экскурсии

Путешествие в Лыткарино

Я продолжаю свою работу над проектом Sputnic, и два года назад переехал в замечательный город Лыткарино. Здесь я провожу экскурсии, и это действительно удивительное место. В окрестностях находится дача Гиляровского, где когда-то бывал Чехов. Лыткарино славится своими великолепными видами и богатой историей, что делает его идеальным местом для посещения. Удивите своих друзей эксклюзивными рассказами об этом удивительном городе!

История Лыткарино

Кто же стал основателем славы этого места? Лиодо́р (Илиодор) Иванович Па́льмин — именно он был первым поселенцем, который открыл для себя эти земли. В конце 1860-х годов он арендовал дачу в подмосковном Красково. Его дача стала местом, где встречались известные писатели.

Встречи с великими писателями

Антон Павлович Чехов и Александр Куприн часто навещали Пальмина. Благодаря этому поэт познакомил Чехова с главным редактором популярного питерского журнала «Осколки», что сыграло важную роль в карьере писателя. Чехов вспоминал о своих встречах на даче Пальмина:

«Были у Пальмина. Под столом четверть. На столе огурчики и белорыбица. Был у него с дамами. И дам угостили водкой».

Гиляровский и его воспоминания

Владимир Алексеевич Гиляровский также часто бывал в гостях у Пальмина. Он говорил о дачной местности Красково:

«В 1885 и 1886 годах я жил с семьёй в селе Краскове по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густонаселённая дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги».

Приглашение в Лыткарино

Приглашаю вас посетить Лыткарино и насладиться его атмосферой, погрузиться в историю и увидеть прекрасные виды. Это место наполнено вдохновением и культурным наследием, которое стоит открыть для себя!