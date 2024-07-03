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Экскурсии в Лыткарино

Найдено 3 экскурсии в Лыткарино, цены от 990 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Начало: В Лыткарино, на автобусной остановке «Квартал 3А»
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 10 чел.
На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски
Пешая
1.5 часа
-
50%
Групповая
до 15 чел.
На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски
Заглянуть в настоящую юрту и подружиться с дружелюбными четвероногими
Начало: На ферме в Дзержинском
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
990 ₽1980 ₽ за человека
Верхнее Мячково. Белокаменное прошлое Москвы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Верхнее Мячково. Белокаменное прошлое Москвы
Увидеть следы каменоломни и узнать об утраченных промыслах
Начало: В селе Верхнее Мячково
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
Отличная экскурсия с Александром,история маленьких городков может быть очень интересной и увлекательной,рекомендую всем!
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И
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Ответственный внимательный гид, интересное место, красивый лес. Александр с большим удовольствием рассказывает о лыткаринских каменоломнях, водит по всем достопримечательным камням,
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по составленной им самим карте. Рассказы о каменоломнях очень интересные, маршрут живописный и продолжительный. Завершается на Лыткаринском карьере, который действительно напоминает Карелию, как минимум на фото, так как я Карелию видела только на фото. Такие северные пейзажи.
Экскурсия-поход очень понравились. Рекомендую.

Ответственный внимательный гид, интересное место, красивый лес. Александр с большим удовольствием рассказывает о лыткаринских каменоломнях, водит
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Людмила
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не спеша прошлись по шуршащим
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осенней листвой тропинкам, делали остановки в самых необычных местах, где огромные валуны представали нашему взору. Фотографии не передают масштаба этих "камешков", вызывающего восторг размерами отдельных экземпляров, их возрастом и загадкой появления здесь, всего в 15–20 км от Москвы. Рекомендую всем, кто хочет на денёк сменить городскую столичную обстановку, отдохнуть на природе, узнать много интересного от замечательного гида Александра! Спасибо!!!

О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не
О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не
О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не
О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не+1
О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не
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А
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал о добыче камня в
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окрестностях Лыткарина, провёл по самым красивым уголкам этого просторного зелёного оазиса рядом с Москвой. Рад, что выбрал именно эту экскурсию для своего выходного дня, сделал немало классных снимков золотого леса и огромных валунов. Спасибо огромное!

Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал
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Д
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
Александр – очень интересный рассказчик, увлечённый исследователь своего края и собиратель малоизвестных фактов истории! Узнал много нового, время прошло незаметно.
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В дальнейшем планирую для себя и друзей заказать другую экскурсию у Александра – с пешей прогулкой в Дзержинский. Рекомендую для желающих расширить свой кругозор и узнать много нового. Большое спасибо!

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Всего 3 отзыва в Лыткарино

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Лыткарино

Самые популярные экскурсии в Лыткарино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино;
  2. На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски;
  3. Верхнее Мячково. Белокаменное прошлое Москвы.
Сколько стоит экскурсия по Лыткарино в августе 2026
Сейчас в Лыткарино можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 5334 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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