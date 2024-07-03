читать дальше уменьшить осенней листвой тропинкам, делали остановки в самых необычных местах, где огромные валуны представали нашему взору. Фотографии не передают масштаба этих "камешков", вызывающего восторг размерами отдельных экземпляров, их возрастом и загадкой появления здесь, всего в 15–20 км от Москвы. Рекомендую всем, кто хочет на денёк сменить городскую столичную обстановку, отдохнуть на природе, узнать много интересного от замечательного гида Александра! Спасибо!!!

О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не спеша прошлись по шуршащим