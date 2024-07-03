Индивидуальная
до 10 чел.
Томилинский лесопарк: подмосковная Карелия в Лыткарино
Северные пейзажи, Велесов камень и мистическое городище - в 20 км от Москвы
Начало: В Лыткарино, на автобусной остановке «Квартал 3А»
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 5334 ₽ за всё до 10 чел.
-
50%
Групповая
до 15 чел.
На зооферму в Дзержинском - к северным оленям и хаски
Заглянуть в настоящую юрту и подружиться с дружелюбными четвероногими
Начало: На ферме в Дзержинском
Расписание: ежедневно в 13:30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
990 ₽
1980 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Верхнее Мячково. Белокаменное прошлое Москвы
Увидеть следы каменоломни и узнать об утраченных промыслах
Начало: В селе Верхнее Мячково
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
Отличная экскурсия с Александром,история маленьких городков может быть очень интересной и увлекательной,рекомендую всем!
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И
Ответственный внимательный гид, интересное место, красивый лес. Александр с большим удовольствием рассказывает о лыткаринских каменоломнях, водит по всем достопримечательным камням,
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О Боже, как же хорошо было погулять по лесу! Очень красиво, спокойно и интересно! Мы не спеша прошлись по шуршащим
+1
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А
Добрый день! Хочу поблагодарить Александра за прекрасную прогулку по Томилинскому лесу! Замечательный гид! Много интересного рассказал о добыче камня в
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Д
Древняя история России. Загородные резиденции царей и их сподвижников
Александр – очень интересный рассказчик, увлечённый исследователь своего края и собиратель малоизвестных фактов истории! Узнал много нового, время прошло незаметно.
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Всего 3 отзыва в Лыткарино
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Ответы на вопросы от путешественников по Лыткарино
Самые популярные экскурсии в Лыткарино
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Сколько стоит экскурсия по Лыткарино в августе 2026
Сейчас в Лыткарино можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 5334 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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