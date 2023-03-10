1 день

Прилет в Магадан

Прилет в Магадан в любое время до 20:00, расстояние от аэропорта до города – 50 км.

Сегодня нас ждет ночной переезд в сторону поселка Ягодное.

Тем, кто прилетает накануне/утром и располагает запасом времени, рекомендуем дать своему организму перестроиться на новый часовой пояс.

Как можно провести этот день? Отдохнуть и выспаться или посетить местные достопримечательности и погулять по городу.

Магадан – столица Колымы.

Славится своим суровым климатом, но городу стоит посвятить хотя бы день.

Прогулки по берегу Охотского моря с видом на близлежащие сопки, атмосферный маяк и монумент «Маска скорби», современные кафе с панорамными видами и богатые историей здания культуры не оставят вас равнодушными.

В 22:00 общий сбор, выезд в сторону п. Ягодное, знакомство и брифинг в дороге.

Питание: самостоятельно.