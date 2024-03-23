1 чел.
По популярности
Авторский тур
14 дней
26 авг
101 000₽ за человека
скидка
8%
Авторский тур
8 дней
18 сен
3 янв
15 фев
1 мар
223000205 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
4 сен
89 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
19 мар
304000260 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
11 дней
17 мар
333000290 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.
- ООксана23 сентября 2023Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
- ССевостьянова6 июля 2023Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану
Самые популярные туры в Магадане
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Колыма: озеро Джека Лондона и пик Абориген
- Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
- Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
- Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
- Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Сколько стоит тур в Магадане в апреле 2024
Сейчас в Магадане можно забронировать 5 авторских туров от 89 000 ₽ до 290 000 ₽ со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Туры по Магадану — это возможность увидеть город глазами местных жителей, почувствовать его дух и историю. Магаданская область полна загадок и красот, и мы поможем вам их раскрыть. Бронируйте и начните своё путешествие с нами!