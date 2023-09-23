Экспедиция в Магаданскую область — это прикосновение ко многим вехам российской истории.



Это и отечественная «золотая лихорадка», благодаря которой город появился на свет, и мрачные страницы, связанные с печально известным лагерем ГУЛАГ. И, конечно, волшебная и суровая северная природа, которая навсегда остается в сердце.