Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона

Групповой тур в Магадане
5
3 отзыва
Экспедиция в Магаданскую область — это прикосновение ко многим вехам российской истории.

Это и отечественная «золотая лихорадка», благодаря которой город появился на свет, и мрачные страницы, связанные с печально известным лагерем ГУЛАГ. И, конечно, волшебная и суровая северная природа, которая навсегда остается в сердце.
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Экспедиция на озеро Танцующих Хариусов и озеро Джека Лондона
Ближайшие даты:
4
сен

Программа тура по дням

1 день

Магадан, берег Охотского моря

Прибытие в Магадан.

Заселение (проживание и питание в Магадане не входит в стоимость тура).

Прогулка по городу по берегу Охотского моря.

В 18.00 встреча с группой на набережной, прогулка к мамонту, знакомство.

2 день

Ягодное

Дорога до Ягодного (500 км) и на вахтовке на озеро Джека Лондона (70км).

По пути перекус сухой паек.

Устанавливаем лагерь.

Горячий ужин.

Ночевка в лагере.

3 день

Озеро Танцующего Хариуса

Завтрак.

Радиальный выход налегке на озеро Танцующего Хариуса, протоке Вариантов и подъем к плато с озерами Мечта, Анемон и Серая чайка (16 км).

Обед по пути сух пай.

Возвращение в лагерь.

Ужин.

Вечер у костра.

Рыбалка для желающих.

4 день

Бухта биологов

Завтрак.

Пеший переход в бухту биологов с рюкзаками (4 км).

Ставим лагерь.

Прогулки по окрестностям.

По возможности баня.

В этот день горячий обед и ужин.

5 день

Озеро Невидимка

Завтрак.

Переправа с снаряжением в долину ручья Неведомый (6 км пешком с рюкзаками).

Подъем по ручью до озера Невидимка.

Ставим лагерь.

Обед.

Прогулка по окрестностям.

Ужин.

6 день

Радиальный выход к подножию Аборигена

Завтрак.

Радиальный выход к подножию Аборигена 18 км по ручью.

Обед сух пай.

По пути красивые озера.

Горячий ужин.

7 день

Долина реки Пурга

Завтрак.

Спуск к озеру Джека Лондона.

Переправа на лодке с мотором в долину реки Пурга.

Обед.

Разбиваем лагерь.

Прогулки по долине, рыбалка.

Ужин.

8 день

Восхождение на безымянную вершину

Завтрак.

Радиальный выход.

Подъем на рядом стоящую безымянную вершину, откуда открывается вид на горы, долину и бирюзовую реку (16 км) и оба озера.

Вид великолепный.

Обед на вершине сух пай.

Вечером ужин.

9 день

Озеро Джека Лондона

Завтрак.

Переход 5 км в точку финиша на стоянку на озере Джека Лондона.

Крайний вечер на озере.

Обед.

Прогулка по окрестностям.

Радиальный выход на 6 км для желающих к озерам на плато.

Ужин.

Вечер у костра.

10 день

Дорога до Магадана

Выброска с озера Джека Лондона на вахтовке в п. Ягодное 70 км по Колымскому нагорью.

Очень красивая дорога.

Дорога до Магадана.

Позднее прибытие в город.

Размещение в гостинице (бронировать заранее самостоятельно, не входит в стоимость).

11 день

Запасной день

Запасной день на непогоду.

Река Дебин, которую переезжаем на вахтовке, очень сильно может подняться во время дождей и снега, и приходится ждать несколько дней, пока уровень не спадет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

10 ночей
Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида
  • Аренда необходимого снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
  • Транспортная заброска и выброска с маршрута на вахтовке
  • Транспорт от Магадана и обратно
  • Страховой полис на группу
  • Питание на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Магадана и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Ночевки в Магадане
  • Дополнительные поездки и экскурсии
Место начала и завершения?
г. Магадан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак (не менее 80 л);
  • спальник;
  • пенка;
  • легкая шапка;
  • перчатки;
  • теплая легкая куртка;
  • дождевик;
  • мембранная куртка и штаны;
  • термобелье;
  • флисовая кофта;
  • треккинговые носки;
  • 2 пары обуви (треккинговые ботинки + сапоги);
  • репелленты;
  • личная аптечка;
  • фонарик + комплект батареек;
  • индивидуальный набор (спички, зажигалка, средство для розжига, нож);
  • личная посуда (тарелка, кружка, ложка);
  • средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага и т. д.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 сен 2023
Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))Красивейшие места, необъятные ягодники, вкуснейший хариус - все было прекрасно))
С
31 мар 2023
От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.От поездки в феврале на Южный Урал остались самые лучшие впечатления. Грамотная организация тура, прекрасная команда, интересные локации.
М
2 окт 2022
Очень продуманы вопросы логистики, перемещения на местности, безопасности. Шикарный коллектив! Красивые места! У меня нет ни единой претензии к организации, есть только огромная благодарность гиду - поездка получилась идеальной!

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