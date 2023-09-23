Это и отечественная «золотая лихорадка», благодаря которой город появился на свет, и мрачные страницы, связанные с печально известным лагерем ГУЛАГ. И, конечно, волшебная и суровая северная природа, которая навсегда остается в сердце.
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Программа тура по дням
Магадан, берег Охотского моря
Прибытие в Магадан.
Заселение (проживание и питание в Магадане не входит в стоимость тура).
Прогулка по городу по берегу Охотского моря.
В 18.00 встреча с группой на набережной, прогулка к мамонту, знакомство.
Ягодное
Дорога до Ягодного (500 км) и на вахтовке на озеро Джека Лондона (70км).
По пути перекус сухой паек.
Устанавливаем лагерь.
Горячий ужин.
Ночевка в лагере.
Озеро Танцующего Хариуса
Завтрак.
Радиальный выход налегке на озеро Танцующего Хариуса, протоке Вариантов и подъем к плато с озерами Мечта, Анемон и Серая чайка (16 км).
Обед по пути сух пай.
Возвращение в лагерь.
Ужин.
Вечер у костра.
Рыбалка для желающих.
Бухта биологов
Завтрак.
Пеший переход в бухту биологов с рюкзаками (4 км).
Ставим лагерь.
Прогулки по окрестностям.
По возможности баня.
В этот день горячий обед и ужин.
Озеро Невидимка
Завтрак.
Переправа с снаряжением в долину ручья Неведомый (6 км пешком с рюкзаками).
Подъем по ручью до озера Невидимка.
Ставим лагерь.
Обед.
Прогулка по окрестностям.
Ужин.
Радиальный выход к подножию Аборигена
Завтрак.
Радиальный выход к подножию Аборигена 18 км по ручью.
Обед сух пай.
По пути красивые озера.
Горячий ужин.
Долина реки Пурга
Завтрак.
Спуск к озеру Джека Лондона.
Переправа на лодке с мотором в долину реки Пурга.
Обед.
Разбиваем лагерь.
Прогулки по долине, рыбалка.
Ужин.
Восхождение на безымянную вершину
Завтрак.
Радиальный выход.
Подъем на рядом стоящую безымянную вершину, откуда открывается вид на горы, долину и бирюзовую реку (16 км) и оба озера.
Вид великолепный.
Обед на вершине сух пай.
Вечером ужин.
Озеро Джека Лондона
Завтрак.
Переход 5 км в точку финиша на стоянку на озере Джека Лондона.
Крайний вечер на озере.
Обед.
Прогулка по окрестностям.
Радиальный выход на 6 км для желающих к озерам на плато.
Ужин.
Вечер у костра.
Дорога до Магадана
Выброска с озера Джека Лондона на вахтовке в п. Ягодное 70 км по Колымскому нагорью.
Очень красивая дорога.
Дорога до Магадана.
Позднее прибытие в город.
Размещение в гостинице (бронировать заранее самостоятельно, не входит в стоимость).
Запасной день
Запасной день на непогоду.
Река Дебин, которую переезжаем на вахтовке, очень сильно может подняться во время дождей и снега, и приходится ждать несколько дней, пока уровень не спадет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Аренда необходимого снаряжения (палатки, костровое и газовое оборудование)
- Транспортная заброска и выброска с маршрута на вахтовке
- Транспорт от Магадана и обратно
- Страховой полис на группу
- Питание на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Магадана и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Ночевки в Магадане
- Дополнительные поездки и экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак (не менее 80 л);
- спальник;
- пенка;
- легкая шапка;
- перчатки;
- теплая легкая куртка;
- дождевик;
- мембранная куртка и штаны;
- термобелье;
- флисовая кофта;
- треккинговые носки;
- 2 пары обуви (треккинговые ботинки + сапоги);
- репелленты;
- личная аптечка;
- фонарик + комплект батареек;
- индивидуальный набор (спички, зажигалка, средство для розжига, нож);
- личная посуда (тарелка, кружка, ложка);
- средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, туалетная бумага и т. д.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован на месте, исходя из погодных условий, подготовленности группы и других обстоятельств.