1 день

Путь до Хандыги

Для акклиматизации рекомендуем приехать в Якутск за день до начала тура.

09:00 Сбор в аэропорту. Тех, кто уже в городе, соберем с гостиниц.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Через 100 км остановка для обеда в придорожном кафе поселка Тенгюлю.

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги.

Посёлок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса. С реки Алдан, на которой расположен посёлок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.

Протяженность автомаршрута: 432 км, 8–9 часов в пути.