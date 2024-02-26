Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан

Групповой тур в Магадане
5
3 отзыва
Это путешествие — настоящая экспедиция.

Вы проедете от Якутска до Магадана по Колымскому тракту — знаменитой «дороге на костях», построенной заключенными ГУЛАГа в период сталинских репрессий. «Колыма» — это дорога контрастов.

С одной стороны, это многолетняя «лагерная история», оставившая после себя леденящие кровь города-призраки.

С другой — это невероятно живописные пейзажи горных хребтов и высоких перевалов и искреннее гостеприимство местных жителей, живущих в одном из самых суровых мест России.
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Ближайшие даты:
18
сен
3
янв
15
фев
1
мар

Что вас ожидает:

Автотрасса «Колыма»
Автотрасса «Колыма»
Проедем по дороге, богатой скульптурами и побываем на участке трассы, построенном узниками ГУЛАГа
Полюс холода
Полюс холода
Окажемся в одном из самых холодных мест планеты и получим памятный сертификат
Фишки холода
Фишки холода
Проведем эксперименты с холодом и узнаем, в чём его «фишки»
На упряжках с ветерком
На упряжках с ветерком
Прокатимся в связке с удивительными животными севера
Экскурсия по Магадану
Экскурсия по Магадану
Познакомимся с историей города и увидим самые интересные локации
Ледовая резиденция Чысхаана
Ледовая резиденция Чысхаана
Заглянем в гости к местному Держателю холода

Программа тура по дням

1 день

Путь до Хандыги

Для акклиматизации рекомендуем приехать в Якутск за день до начала тура.

09:00 Сбор в аэропорту. Тех, кто уже в городе, соберем с гостиниц.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

Через 100 км остановка для обеда в придорожном кафе поселка Тенгюлю.

Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги.

Посёлок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса. С реки Алдан, на которой расположен посёлок, начинается бывшая территория «Дальстроя».

Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.

На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.

Протяженность автомаршрута: 432 км, 8–9 часов в пути.

Путь до ХандыгиПуть до ХандыгиПуть до ХандыгиПуть до ХандыгиПуть до Хандыги
2 день

Путь до Томтора

07:30 Подъем, завтрак.

09:00 Выезд.

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками лагерей ГУЛАГ в 40–50 годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20–30 км располагались лагеря.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.

Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.

В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.

Обед в придорожном кафе «Куба».

В селе Томтор размещение в гостевом доме.

В гостевом доме удобства находятся внутри дома. Есть баня.

Протяженность автомаршрута: 481 км, 10–12 часов в пути.

Путь до ТомтораПуть до ТомтораПуть до ТомтораПуть до ТомтораПуть до Томтора
3 день

Экскурсии в Оймяконе и Томторе

07:30 Подъем, завтрак.

09:00 Выезд в поселок Оймякон. Время пути до Оймякона 1 час.

В поселке Оймякон в настоящее время находится метеопункт.

Так как Оймякон расположен ниже по уровню моря чем Томтор, в Оймяконской низине концентрируется воздух, холодней чем в Томторе.

Программа в Оймяконе:

  • фотографирование у стелы Холода;
  • получение сертификата посещения Полюса Холода — Оймякон.

12:00 В гости к Тамаре Егоровне Васильевой.

Тамара Егоровна является известным человеком в республике, и развитие туризма в Оймяконе непосредственно связано с ней.

Эксперименты с холодом.

Культурная программа с коротким концертом.

Возвращение в Томтор.

Программа в Томторе:

  • посещение музея села, музей богат материалами и экспонатами времен ГУЛАГ;
  • посещение Подземной резиденции Повелителя Холода — Чысхана.

Ужин в гостевом доме, отдых.

Протяженность автомаршрута: 80 км.

Экскурсии в Оймяконе и ТомтореЭкскурсии в Оймяконе и ТомтореЭкскурсии в Оймяконе и ТомтореЭкскурсии в Оймяконе и ТомтореЭкскурсии в Оймяконе и Томторе
4 день

Переезд до поселка Усть-Нера

Усть-Нера — это «золотая» столица северо-восточной части Якутии.

От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски.

Обед в придорожном кафе «Куба».

Прибытие в Усть-Неру.

Остановка на ночь в гостинице поселка.

В пути остановка для катания на оленьих упряжках.

Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.

Протяженность автомаршрута: 393 км.

Переезд до поселка Усть-НераПереезд до поселка Усть-НераПереезд до поселка Усть-Нера
5 день

Переезд до поселка Ягодный

В пути дорога пересекает границу Якутии и Магаданской области.

Вечером в поселке Ягодный посещение частного музея истории ГУЛАГ Ивана Паникарова.

Горные перевалы на этом участке: Колымо-Индигирский, Архагалинский и Бурхалинский.

В Ягодном ночь в гостевых домах — квартирах.

Протяженность автомаршрута: 505 км.

Переезд до поселка ЯгодныйПереезд до поселка ЯгодныйПереезд до поселка ЯгодныйПереезд до поселка Ягодный
6 день

Приезд в Магадан

В этот день предстоит переезд из Ягодного в Магадан.

Пересечение одной из крупнейших рек Якутии — Колымы.

В городе размещение в гостевом доме (или за дополнительную плату размещение в гостинице). Гостевой дом находится в 3-комнатных квартирах в центре города.

Горные перевалы на этом участке: Гербинский, Дедушкино Лысина, Черноозерский, Яблоневый, Карамкенский.

Протяженность автомаршрута: 525 км.

Приезд в МагаданПриезд в МагаданПриезд в МагаданПриезд в МагаданПриезд в Магадан
7 день

Экскурсионный день в Магадане

В этот день вы увидите мемориал «Маска скорби», посвященный памяти жертв политических репрессий.

Посетите Краеведческий музей и музей Естественной Истории.

Прогуляетесь по побережью Нагаевской бухты, куда в эпоху сталинских репрессий прибывали пароходы с заключенными, следовавшими по этапу в лагеря Магадана и Колымы.

Экскурсионный день в МагаданеЭкскурсионный день в МагаданеЭкскурсионный день в Магадане
8 день

Вылет домой

Трансфер в аэропорт на московский рейс входит в стоимость тура. К другим рейсам самостоятельный выезд на такси (если это не одна индивидуальная группа).

Вылет домой.

Проживание

Тур предусматривает размещение во время тура в гостевых домах и в гостиницах посёлков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный, Магадан.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом в Хадыге

1 ночь

Гостевой дом квартирного типа. Есть все, что есть в благоустроенных квартирах.

Гостевой дом в Томторе

2 ночи

Размещение в гостевом доме, удобства находятся внутри дома. Есть баня.

Гостиница в Усть-Нере

1 ночь

Гостиница больше похожая на хостел, но без ярусных кроватей. Размещение по 2–3 человека.

Гостевой дом в Ягодном

1 ночь

Ночь в гостевых домах — квартирах

Гостевой дом в Магадане

2 ночи

В городе размещение в гостевом доме (или за дополнительную плату размещение в гостинице).

Гостевой дом находится в 3-комнатных квартирах в центре города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы, связанные с туром
  • Все экскурсии, включенные в программу тура
  • Проживание и питание в гостевых домах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный, Магадан
  • Услуги гида-проводника
  • Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
  • Страхование финансовой ответственности тура
  • Трансфер в аэропорт на московский рейс
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно из г. Магадана
  • Размещение в гостинице Якутска
  • Размещение в гостинице Магадана (при желании замены гостевого дома (проживание включено в стоимость тура) на гостиницу)
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер в аэропорт, если вылет не московским рейсом
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • пуховик, главное требование при выборе — это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
  • теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
  • перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
  • балаклава из плотного материала;
  • теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки — войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
  • теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
  • термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
  • кружка, ложка, нож;
  • рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
  • для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега внутрь;
  • для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Рекомендации по прибытию в Якутск

Для акклиматизации рекомендуем приехать в Якутск за день до начала тура.

Рекомендации по размещению в гостиницах городе Якутска:

  • «Азимут» 3*
  • «Орто Дойду» 3*
  • «Алаас» 3*

Все гостиницы находятся в центре города.

Чем известен Томтор?

Томтор известен тем, что в 1926 г. здесь проводил измерения температур С. В. Обручев.

В результате наблюдений, Сергей Владимирович установил, что температура воздуха зимних месяцев была ниже верхоянской, в среднем, на 3,4°.

Тогда он сделал вывод, что в 1885 году, когда в Верхоянске была зафиксирована температура воздуха — 67,8°С, в Томторе температура могла достичь отметки — 71,2°С.

С 1929 г. в селе начала работать первая районная метеостанция и 06.02.1933 г. станция зафиксировала — 67,7°C.

Немного позже станция была перенесена на 2 км юго-западнее от прежнего местоположения.

Другими событиями, сыгравшими значительную роль в развитии села, явились строительство трассы Магадан — Хандыга, и, как следствие, строительство аэропорта, ставшего первым якутским аэропортом, обслуживавшим самолеты, перегоняемые из США в Красноярск.

Как организован трансфер от/до аэропорта?

В первый день тура сбор в аэропорту в 09:00. Тех, кто уже в городе, соберем с гостиниц.

В последний день трансфер в аэропорт на московский рейс входит в стоимость тура. К другим рейсам самостоятельный выезд на такси (если это не одна индивидуальная группа). Аэропорт находится в 40 километрах от Магадана.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 фев 2024
Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло,
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.

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