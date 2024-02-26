Вы проедете от Якутска до Магадана по Колымскому тракту — знаменитой «дороге на костях», построенной заключенными ГУЛАГа в период сталинских репрессий. «Колыма» — это дорога контрастов.
С одной стороны, это многолетняя «лагерная история», оставившая после себя леденящие кровь города-призраки.
С другой — это невероятно живописные пейзажи горных хребтов и высоких перевалов и искреннее гостеприимство местных жителей, живущих в одном из самых суровых мест России.
сен
янв
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Путь до Хандыги
Для акклиматизации рекомендуем приехать в Якутск за день до начала тура.
09:00 Сбор в аэропорту. Тех, кто уже в городе, соберем с гостиниц.
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».
В пути вас ждут две ледовые переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).
Через 100 км остановка для обеда в придорожном кафе поселка Тенгюлю.
Эта часть дороги богата скульптурами, которые расположились вдоль автодороги.
Посёлок Хандыга — это центр промышленного Томпонского улуса. С реки Алдан, на которой расположен посёлок, начинается бывшая территория «Дальстроя».
Прибыв в Хандыгу, вы посетите местный музей, в котором есть экспозиция, посвященная узникам ГУЛАГа.
На ночь вы разместитесь в гостинице поселка.
Протяженность автомаршрута: 432 км, 8–9 часов в пути.
Путь до Томтора
07:30 Подъем, завтрак.
09:00 Выезд.
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками лагерей ГУЛАГ в 40–50 годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20–30 км располагались лагеря.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята, петляя среди высоких гор.
Горные перевалы на этом участке: Томпорунский, Черный Прижим, Алдано-Индигирский.
В пути остановки в самых живописных местах для фотосъемки.
Обед в придорожном кафе «Куба».
В селе Томтор размещение в гостевом доме.
В гостевом доме удобства находятся внутри дома. Есть баня.
Протяженность автомаршрута: 481 км, 10–12 часов в пути.
Экскурсии в Оймяконе и Томторе
07:30 Подъем, завтрак.
09:00 Выезд в поселок Оймякон. Время пути до Оймякона 1 час.
В поселке Оймякон в настоящее время находится метеопункт.
Так как Оймякон расположен ниже по уровню моря чем Томтор, в Оймяконской низине концентрируется воздух, холодней чем в Томторе.
Программа в Оймяконе:
- фотографирование у стелы Холода;
- получение сертификата посещения Полюса Холода — Оймякон.
12:00 В гости к Тамаре Егоровне Васильевой.
Тамара Егоровна является известным человеком в республике, и развитие туризма в Оймяконе непосредственно связано с ней.
Эксперименты с холодом.
Культурная программа с коротким концертом.
Возвращение в Томтор.
Программа в Томторе:
- посещение музея села, музей богат материалами и экспонатами времен ГУЛАГ;
- посещение Подземной резиденции Повелителя Холода — Чысхана.
Ужин в гостевом доме, отдых.
Протяженность автомаршрута: 80 км.
Переезд до поселка Усть-Нера
Усть-Нера — это «золотая» столица северо-восточной части Якутии.
От поселка и почти до Магадана вдоль дороги расположились многочисленные золотые прииски.
Обед в придорожном кафе «Куба».
Прибытие в Усть-Неру.
Остановка на ночь в гостинице поселка.
В пути остановка для катания на оленьих упряжках.
Горные перевалы на этом участке: Брюнгядинский, Ольчанский.
Протяженность автомаршрута: 393 км.
Переезд до поселка Ягодный
В пути дорога пересекает границу Якутии и Магаданской области.
Вечером в поселке Ягодный посещение частного музея истории ГУЛАГ Ивана Паникарова.
Горные перевалы на этом участке: Колымо-Индигирский, Архагалинский и Бурхалинский.
В Ягодном ночь в гостевых домах — квартирах.
Протяженность автомаршрута: 505 км.
Приезд в Магадан
В этот день предстоит переезд из Ягодного в Магадан.
Пересечение одной из крупнейших рек Якутии — Колымы.
В городе размещение в гостевом доме (или за дополнительную плату размещение в гостинице). Гостевой дом находится в 3-комнатных квартирах в центре города.
Горные перевалы на этом участке: Гербинский, Дедушкино Лысина, Черноозерский, Яблоневый, Карамкенский.
Протяженность автомаршрута: 525 км.
Экскурсионный день в Магадане
В этот день вы увидите мемориал «Маска скорби», посвященный памяти жертв политических репрессий.
Посетите Краеведческий музей и музей Естественной Истории.
Прогуляетесь по побережью Нагаевской бухты, куда в эпоху сталинских репрессий прибывали пароходы с заключенными, следовавшими по этапу в лагеря Магадана и Колымы.
Вылет домой
Трансфер в аэропорт на московский рейс входит в стоимость тура. К другим рейсам самостоятельный выезд на такси (если это не одна индивидуальная группа).
Вылет домой.
Проживание
Тур предусматривает размещение во время тура в гостевых домах и в гостиницах посёлков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный, Магадан.
Варианты проживания
Гостевой дом в Хадыге
Гостевой дом квартирного типа. Есть все, что есть в благоустроенных квартирах.
Гостевой дом в Томторе
Размещение в гостевом доме, удобства находятся внутри дома. Есть баня.
Гостиница в Усть-Нере
Гостиница больше похожая на хостел, но без ярусных кроватей. Размещение по 2–3 человека.
Гостевой дом в Ягодном
Ночь в гостевых домах — квартирах
Гостевой дом в Магадане
В городе размещение в гостевом доме (или за дополнительную плату размещение в гостинице).
Гостевой дом находится в 3-комнатных квартирах в центре города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы, связанные с туром
- Все экскурсии, включенные в программу тура
- Проживание и питание в гостевых домах поселков Хандыга, Оймякон, Томтор, Усть-Нера, Ягодный, Магадан
- Услуги гида-проводника
- Страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск)
- Страхование финансовой ответственности тура
- Трансфер в аэропорт на московский рейс
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно из г. Магадана
- Размещение в гостинице Якутска
- Размещение в гостинице Магадана (при желании замены гостевого дома (проживание включено в стоимость тура) на гостиницу)
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер в аэропорт, если вылет не московским рейсом
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- пуховик, главное требование при выборе — это соответствие одежды к температурному режиму (при режиме без движения или малого движения);
- теплая шапка спортивного кроя, чтобы была возможность надеть поверх капюшон;
- перчатки и теплые пуховые варежки или из натурального меха;
- балаклава из плотного материала;
- теплая обувь из натуральной кожи с натуральной шерстью в качестве утеплителя. Рекомендуемые стельки — войлочные или стельки с шерстяными наполнителями. Если во время трансфера находиться в них неудобно, то эта обувь или валенки обязательно должны быть в запасе;
- теплая кофта и свитер (тонкая куртка) для переездов, т. к. в утепленных автомобилях находится в зимней куртке не удобно и не комфортно;
- термос и легкая еда на перекусы в дальнюю дорогу;
- кружка, ложка, нож;
- рекомендуем иметь специальные туристические или охотничьи спички, зажигалки;
- для ходьбы по глубокому снегу необходимо иметь бахилы или гамаши. Они защищают обувь от попадания снега внутрь;
- для остановок рекомендуем иметь легкие сидушки из незамерзающего материала.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Рекомендации по прибытию в Якутск
Для акклиматизации рекомендуем приехать в Якутск за день до начала тура.
Рекомендации по размещению в гостиницах городе Якутска:
- «Азимут» 3*
- «Орто Дойду» 3*
- «Алаас» 3*
Все гостиницы находятся в центре города.
Чем известен Томтор?
Томтор известен тем, что в 1926 г. здесь проводил измерения температур С. В. Обручев.
В результате наблюдений, Сергей Владимирович установил, что температура воздуха зимних месяцев была ниже верхоянской, в среднем, на 3,4°.
Тогда он сделал вывод, что в 1885 году, когда в Верхоянске была зафиксирована температура воздуха — 67,8°С, в Томторе температура могла достичь отметки — 71,2°С.
С 1929 г. в селе начала работать первая районная метеостанция и 06.02.1933 г. станция зафиксировала — 67,7°C.
Немного позже станция была перенесена на 2 км юго-западнее от прежнего местоположения.
Другими событиями, сыгравшими значительную роль в развитии села, явились строительство трассы Магадан — Хандыга, и, как следствие, строительство аэропорта, ставшего первым якутским аэропортом, обслуживавшим самолеты, перегоняемые из США в Красноярск.
Как организован трансфер от/до аэропорта?
В первый день тура сбор в аэропорту в 09:00. Тех, кто уже в городе, соберем с гостиниц.
В последний день трансфер в аэропорт на московский рейс входит в стоимость тура. К другим рейсам самостоятельный выезд на такси (если это не одна индивидуальная группа). Аэропорт находится в 40 километрах от Магадана.