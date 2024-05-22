Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией

Тур проводится под запрос. Информацию по подходящим датам уточняйте у менеджера.

Программа тура Active «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских
читать дальше

Минеральных Вод и некоторые туристские знаменитые центры, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.

Туристы смогут побывать во всех городах-курортах КМВ, совершить джип туры в Джилы-Су или в Бермамыт, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей.

Все наши гости испытают на себе целительную силу минеральных источников и ощутят настоящее кавказское гостеприимство!

5
3 отзыва
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Среда. Прибытие

Заселение в отель.

Ужин в отеле(если предусмотрено).

Среда. ПрибытиеСреда. ПрибытиеСреда. ПрибытиеСреда. Прибытие
2 день

Четверг. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Четверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя Балкария
3 день

Пятница. Железноводск или Медовые водопады

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Обед в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Медовые водопады (есть доп. плата) — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель в 19:00.

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная и славится своими кальциевыми водам.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Пятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопады
4 день

Суббота. Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт

ВАРИАНТ I

Джип-тур на Джилы-Су в 6:30.

По программе:

Плато Шатжатмас, где находится единственная в своем роде Солнечная обсерватория.

Долина Нарзанов, изобилующая живительными источниками, которые хорошо утоляют жажду.

«Затерянный мир» — роскошный останец, где ведутся археологические раскопки.

Ущелье реки Харбас.

Завтрак через 3 часа после выезда из Пятигорска в кафе «Вдали от жён» на берегу реки в ущелье Харбас за доп. плату.

Гора Тузлук , на которой расположилась пригоризонтальная палеоастрономическая обсерватория.

Урочище Джилы-Су — северное Приэльбрусье.

Водопады: Султан, Каракая-Су, Эмир.

Купание в теплом целебном источнике Джилы-Су, дарящем прилив сил и необычайной бодрости.

Возвращение в отель в 18:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание! Есть дополнительные расходы.

ВАРИАНТ II

Джип-тур на Бермамыт.

Выезд в 06:30 — дневная поездка.

Завтрак в 08:00 за доп. плату.

Обед в 12:00 за доп. плату.

Возвращение в отель в 16:00.

Свободное время.

  • Можно самостоятельно посетить музей «Домик М. Ю. Лермонтова» (по всему музею — 250 руб., по отделу "Домик Лермонтова" — 150 руб.)
  • Подняться по канатной дороге на вершину горы Машук (360 руб. — подъем и спуск).

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Суббота. Джиппинг в Джилы-Су или БермамытСуббота. Джиппинг в Джилы-Су или БермамытСуббота. Джиппинг в Джилы-Су или БермамытСуббота. Джиппинг в Джилы-Су или Бермамыт
5 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянна прописка (не временная регистрация).

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой паек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Внимание! Есть дополнительные расходы.

Воскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная Ингушетия
6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
Бештау

Стандарт 57 050 руб.

Комфорт 63 350 руб.

Стандарт 42 950 руб.

Комфорт 46 100 руб.

Люкс 50 800 руб.

Семейный 45 800 руб.

Семейный 41 350 руб.

Наутилус

Стандарт 42 900 руб.

Полулюкс 49 150 руб.

Стандарт 36 600 руб.

Полулюкс 39 750 руб.

Полулюкс 38 800 руб.

Полулюкс 38 200 руб.

  • без питания
Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4-х местное
Бештау

Стандарт 50 050 руб.

Комфорт 56 350 руб.

Стандарт 35 950 руб.

Комфорт 39 100 руб.

Люкс 43 800 руб.

Семейный 38 800 руб.

Семейный 34 350 руб.

Наутилус

Стандарт 39 400 руб.

Полулюкс 45 650 руб.

Стандарт 33 100 руб.

Полулюкс 36 250 руб.

Полулюкс 35 300 руб.

Полулюкс 34 700 руб.

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Машук» 3

5 ночей

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3Отель «Машук» 3

Отель «Наутилус» 3

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3

Отель «Central City Пятигорск»

5 ночей

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»

Гостиница «Пятигорск» 3

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск» 3Гостиница «Пятигорск» 3Гостиница «Пятигорск» 3Гостиница «Пятигорск» 3Гостиница «Пятигорск» 3Гостиница «Пятигорск» 3Гостиница «Пятигорск» 3

Гостиница «Южная» 3

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3Гостиница «Южная» 3

Отель «Маск» 4

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4Отель «Маск» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак, обед4 день: ужин6 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: ужин
  • 6 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск, гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб
  • Экологические сборы: на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб. джип-тур "Джилы-Су" - 250 руб. экскурсия "Медовые водопады" - 100 руб. на территории национального парка, башенный комплекс "Вовнушки" - 500 руб
  • На горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Джип-тур «Джилы-Су» - 250 руб
  • Экскурсия «Медовые водопады» - 100 руб
  • На территории национального парка, башенный комплекс «Вовнушки» - 500 руб
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе - 200 руб
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.).
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

  • Нужно иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Безоговорочно следовать указаниям экскурсовода.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость дополнительных суток в период с 25.12.2022 по 09.01.2022, руб:

  • Доп. сутки + питание:
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 7 500 руб. комфорт 8 800 руб. стандарт 4 600 руб. комфорт 5 200 руб. люкс 6 150 руб. семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 800 руб. полулюкс 6 000 руб. стандарт 3 000 руб. полулюкс 3 600 руб.

полулюкс 3 500 руб.

полулюкс 3 400 руб.

  • Доп. сутки + без питания:
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб. 		стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб. 		семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб. 		стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.

полулюкс 3 100 руб.

полулюкс 3 000 руб.

Важная информация!

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 мая 2024
Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
О
17 мая 2024
Все было организовано отлично!
А
16 мая 2024
Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день

Тур входит в следующие категории Магаса

Природа и пейзажиАктивный отдыхГоры

Похожие туры из Магаса

Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Магасе
Все туры из Магаса
ХорошоТам