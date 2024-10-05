Тур на зимние выходные. Открой Ингушетию за 3 дня

Экскурсионный тур «Тур на зимние выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
5
3 отзыва
Тур на зимние выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Тур на зимние выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Тур на зимние выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

За три дня вы погрузитесь в культуру, историю и традиции Ингушетии, наполнитесь горным воздухом и наберетесь сил и энергии. Побываете в главных исторических местах региона, посетите горный заповедник с древним архитектурным комплексом, насладитесь видами и вкусной едой Кавказа.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча группы в аэропорту Владикавказ.

Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.

14:00Обед.

15:30Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

19:00-20:00Ужин.

Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», гостиница «Империал», в апартаментах в Армхи)

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии;
  • башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком;
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед.

Продолжение экскурсии:

  • Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
  • Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах;
  • Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках;
  • Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
  • храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры;
  • заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».

19:00-20:00 Ужин.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
3 день

Отъезд

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Выезд с вещами.

12:00-13:00 Групповой трансфер до аэропорта или ж/д вокзал Владикавказа.

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:

ДатыСтоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)Стоимость тура при одноместном размещении (single)Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
Даты до 28.02.2025295003350027000
Даты с 01.03.2025330003750030200

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Отель «Планета Люкс»

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Гостиница «Армхи»

2 ночи

К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»

Гостиница «Владикавказ»

2 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Отель «Люкс»

2 ночи

Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.

В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостиница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.

Отель «Люкс»Отель «Люкс»Отель «Люкс»Отель «Люкс»Отель «Люкс»Отель «Люкс»

Апартаменты в Армхи

2 ночи

Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».

Апартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в АрмхиАпартаменты в Армхи

Гостиница «Артис Плаза»

2 ночи

Отель «Артис Плаза» располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.

Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха.

Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.

Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.

Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Проживание в отеле
  • Питание (полный пансион) по программе, кроме завтрака в первый день и обеда, ужина в третий день тура
  • Экскурсии с гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
  • Медицинская страховка
  • Проживание в одноместном номере (по запросу)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Канатная дорога на территории комплекса «Архми»
  • Бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми»
  • Конная прогулка
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
5 окт 2024
Спасибо большое организаторам! Сопровождающая Рема замечательная, добрая девушка встретила как родных). Спасибо Аде за решение всех вопросов и неожиданное поздравление с днём рождения! Очень понравились гиды Ингушетии, в башне Согласия и Рамзан, отдельное спасибо водителю. Девочки вам процветания!
У
2 окт 2024
Компания Большая Страна (bolshayastrana.com) - удобный сайт с путешествиями по России. Мы уже путешествовали с компанией в 2022 году по Сахалину. Компания вложила душу в каждую деталь нашего путешествия, чтобы память о Кавказских республиках: Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Дагестане - навсегда осталась в наших сердцах! Огромное вам спасибо и дальнейшего вам процветания в работе с путешественникам!
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С
27 сен 2024
Очень плотный график, но для первого раза нормально.

Тур входит в следующие категории Магаса

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