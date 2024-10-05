Описание тура
За три дня вы погрузитесь в культуру, историю и традиции Ингушетии, наполнитесь горным воздухом и наберетесь сил и энергии. Побываете в главных исторических местах региона, посетите горный заповедник с древним архитектурным комплексом, насладитесь видами и вкусной едой Кавказа.
Программа тура по дням
Встреча
Встреча группы в аэропорту Владикавказ.
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
14:00Обед.
15:30Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
19:00-20:00Ужин.
Заселение в гостинице «Армхи» или корпус «Чайка» (альтернатива гостиница «Артис Плаза», гостиница «Планета Люкс», гостиница «Империал», в апартаментах в Армхи)
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
- Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии;
- башенный комплекс «Эрзи» – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком;
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
13:00 Обед.
Продолжение экскурсии:
- Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском;
- Эгикал – один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах;
- Таргим – относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV—XVII веках;
- Хамхи – башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе;
- храм Тхаба-Ерды – это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры;
- заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России».
19:00-20:00 Ужин.
Отъезд
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами.
12:00-13:00 Групповой трансфер до аэропорта или ж/д вокзал Владикавказа.
Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Даты
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (single)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|Даты до 28.02.2025
|29500
|33500
|27000
|Даты с 01.03.2025
|33000
|37500
|30200
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Гостиница «Армхи»
К услугам гостей ресторан, общий лаундж и сад. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает круглосуточная стойка регистрации и пункт обмена валют. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армхи Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Ежедневно в отеле сервируют континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка. Гости отеля могут сыграть партию в бильярд. Этот район пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок и лыжного спорта.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак в формате "Шведский стол". Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом – 3 км.
Отель «Люкс»
Отель «Люкс VIP» с террасой расположен во Владикавказе в регионе Северная Осетия — Алания, в 1,8 км от республиканского стадиона «Спартак» и в 3,1 км от центра Владикавказа. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. За дополнительную плату гости могут воспользоваться частной парковкой.
В каждом номере установлен шкаф для одежды. В числе удобств всех номеров отеля «Гостиница Люкс VIP» собственная ванная комната с душем и халатами, телевизор с плоским экраном и кондиционер. В некоторых номерах есть гостиный уголок. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье.
Апартаменты в Армхи
Апартаменты в горной Ингушетии в 5 минутах от ЛОК «Армхи».
Гостиница «Артис Плаза»
Отель «Артис Плаза» располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха.
Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Проживание в отеле
- Питание (полный пансион) по программе, кроме завтрака в первый день и обеда, ужина в третий день тура
- Экскурсии с гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа и обратно
- Медицинская страховка
- Проживание в одноместном номере (по запросу)
- Питание, не указанное в программе тура
- Канатная дорога на территории комплекса «Архми»
- Бассейн и спортзал на территории комплекса «Архми»
- Конная прогулка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.