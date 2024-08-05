6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
7 дней
Железнодорожный круиз из Москвы по регионам Кавказа
Начало: Россия, Москва
17 авг в 10:00
25 авг в 10:00
от 96 600₽ за человека
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
8 дней
Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы
Начало: Россия, Москва
5 мая в 10:00
13 мая в 10:00
от 96 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ЖЖуковская2 августа 2024Отдельная благодарность экскурсоводу Марине Владимировне и принимающей стороне за Эльбрус… Третий раз езжу с фирмой Большая Страна. . Мурманск, Санкт-Петербург, Эльбрус. . Максимально насыщенное наполнение экскурсий, все на высшем уровне. . Спасибо
- ААнна2 августа 2024Великолепная организация - обо всех экскурсиях сообщали накануне вечером, перед началом тура менеджер провел грамотное указание на место, откуда будут забирать автобусы, и порадовал приятным подарком. Автобусы прибывали вовремя, о случайных задержках предупреждали заранее. Спасибо за такой внимательный подход!
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ААнастасия31 июля 2024Организация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, что для первого своего отпуска выбрала именно эту организацию! Осталась довольна на все 100)
- ММарина24 июля 2024Отличная команда! Молодцы! Спасибо всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «На автобусе»
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