Е Елена Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.

Ж Жуковская Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Отдельная благодарность экскурсоводу Марине Владимировне и принимающей стороне за Эльбрус… Третий раз езжу с фирмой Большая Страна. . Мурманск, Санкт-Петербург, Эльбрус. . Максимально насыщенное наполнение экскурсий, все на высшем уровне. . Спасибо

А Анна Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Великолепная организация - обо всех экскурсиях сообщали накануне вечером, перед началом тура менеджер провел грамотное указание на место, откуда будут забирать автобусы, и порадовал приятным подарком. Автобусы прибывали вовремя, о случайных задержках предупреждали заранее. Спасибо за такой внимательный подход!

М Марина Железнодорожный круиз по регионам Кавказа из Москвы Спасибо! Успехов!

А Анастасия Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией Организация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, что для первого своего отпуска выбрала именно эту организацию! Осталась довольна на все 100)