Релакс-тур
Отдохните и насладитесь природой Ингушетии
«Отдохните и насладитесь природой Ингушетии»
13 мар в 10:00
27 мар в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Великолепие гор, кавказская кухня и тёплая компания: путешествие по трём республикам
Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трёх республик
«Вы познакомитесь с культурой и традициями сразу трех республик, посетите лучшие природные и исторические памятники»
6 мар в 10:00
13 мар в 10:00
от 60 000 ₽ за человека
-
15%
Треккинг в Ингушетии
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Если вы купили тур на майские праздники, то треккинг по этому маршруту откроет вам красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна — вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
52 190 ₽
61 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Магасе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Магасе в феврале 2026
Сейчас в Магасе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 52 190 до 60 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Магасе на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от 52190₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель