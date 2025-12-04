Эко-отель расположен в живописной местности Башкирии в предгорьях Южного Урала на берегу озера Банное.

Территория вокруг облагорожена: проложены аллеи, установлены фонтанчики, в темное врем суток включается красивая подсветка.

В номерах стильный дизайн, есть просторный санузел с ванной или душем, кондиционер, и вся необходимая бытовая техника.

На территории комплекса работает ресторанный комплекс Salvador с европейской кухней, есть двухэтажный банкетный зал с камином и сценой, желающие могут отдохнуть в кальянной или караоке-баре.

К услугам гостей банный комплекс с парной, инфракрасной сауной и крытым бассейном, оснащенным противотоком и джакузи с гидромассажем. Для ценителей активного отдыха есть настольный теннис, оборудована спортивная площадка, летом гости могут арендовать велосипеды, квадроциклы, катамараны, а зимой — снегоходы, лыжи или коньки.

Автомобиль всегда можно оставить на охраняемой парковке возле корпусов, а на всей территории доступна сеть wi-fi.

Для малышей в отеле предоставляются в прокате коньки, тюбинги, предусмотрена детская игровая площадка, зимой заливается ледовая горка.

В паре минут ходьбы от корпусов на берегу озера находится собственный пляж отеля, где можно устроить пикник и принять солнечные ванны в теплое время года. На мелко-галечном побережье установлены навесы, есть лежаки и шезлонги.