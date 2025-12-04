Пройти все окрестные горы, пообщаться с животными и позагорать на одном из самых красивых озер России – вот рецепт отличного уик-энда!
Программа тура по дням
Встреча. Переезд на озеро Банное
Трансфер из аэропорта.
Рекомендуемое время прибытия в Уфу – до 10:00 (трансфер за доп. плату), в Магнитогорск – до 13:00 (трансфер входит в стоимость).
Размещение на турбазе. Самостоятельный обед.
16:00-19:00 Пеший поход по горному ущелью.
Горное ущелье расположено в окрестностях озера Банное и сверху напоминает шрам от удара огромного меча, разрубившего скалы. Хребет носит название Крыкты-Тау – рассеченные, разрубленные горы (тюрк. яз.).
В Уральских горах в районе озера Банное на скале Слоник найден петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет.
Подъем наверх – на фуникулере ГЛК Банное (входит в стоимость).
19:00 Возвращение на базу. Ужин (за свой счет).
Конный тур, прогулка на яхте
Завтрак самостоятельный (за свой счет).
Время по согласованию с вами.
Прогулка на конях по окрестностям курорта.
Прогулка на яхте по озеру (1 час).
Свободный день
Свободный день, питание самостоятельное.
Варианты досуга: ГЛЦ Банное или ГЛЦ Абзаково, Хаски-центр, зоопарк, аквапарк, снегоходы/квадроциклы.
Стоимость по запросу.
Собачий питомник «Белый лекарь»
Завтрак самостоятельный (за свой счет).
11:30 Выселение, выезд в питомник.
12:00 Посещение питомника «Белый лекарь».
Вас ждет незабываемая встреча с собаками пород тибетский мастиф, среднеазиатская и кавказская овчарки, японский шпиц, вельш корги пемброк и кардиган, а также с кошками породы мейн кун.
13:30 Трансфер в аэропорт Магнитогорска.
Рекомендуемое время вылета в день окончания тура в Уфе – не ранее 21:00, в Магнитогорске – не ранее 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Отель «Евразия»
|56 900
|73 100
|Экоотель «Санрайз» 4*
|61 400
|79 400
Стоимость дополнительных ночей в г. Уфа при необходимости, руб. /номер:
|гостиница
|2-местное
|1-местное
|Иремель 3*
|5 850
|5 100
|Азимут 4*
|7 500
|9 000
|Hilton 3*
|8 800
|8 100
|Корона 3*
|5 000
|5 600
|Форум 4*
|5 350
|4 400
Варианты проживания
Отель «Евразия»
Находится в живописном уголке Республики Башкортостан, в окружении гор, лесов, рек и озёр. Благодаря близости к горнолыжному центру отдых может быть интересным в любое время года. На территории гостевого комплекса есть охраняемая парковка, сауна, крытый бассейн, бильярд и высокоскоростная сеть Wi-Fi. Номерной фонд включает себя 17 уютных и комфортабельных для проживания номеров. Каждый из которых оснащён местом для хранения вещей, звукоизоляцией, телевизором и эргономичной мебелью. В собственной ванной комнате есть всё необходимое. Столовая "Тарелка" в 2 мин. ходьбы от гостевого комплекса. Рядом с гостиницей размещены популярные сети магазинов и супермаркетов.
Эко-отель «Санрайз»
Эко-отель расположен в живописной местности Башкирии в предгорьях Южного Урала на берегу озера Банное.
Территория вокруг облагорожена: проложены аллеи, установлены фонтанчики, в темное врем суток включается красивая подсветка.
В номерах стильный дизайн, есть просторный санузел с ванной или душем, кондиционер, и вся необходимая бытовая техника.
На территории комплекса работает ресторанный комплекс Salvador с европейской кухней, есть двухэтажный банкетный зал с камином и сценой, желающие могут отдохнуть в кальянной или караоке-баре.
К услугам гостей банный комплекс с парной, инфракрасной сауной и крытым бассейном, оснащенным противотоком и джакузи с гидромассажем. Для ценителей активного отдыха есть настольный теннис, оборудована спортивная площадка, летом гости могут арендовать велосипеды, квадроциклы, катамараны, а зимой — снегоходы, лыжи или коньки.
Автомобиль всегда можно оставить на охраняемой парковке возле корпусов, а на всей территории доступна сеть wi-fi.
Для малышей в отеле предоставляются в прокате коньки, тюбинги, предусмотрена детская игровая площадка, зимой заливается ледовая горка.
В паре минут ходьбы от корпусов на берегу озера находится собственный пляж отеля, где можно устроить пикник и принять солнечные ванны в теплое время года. На мелко-галечном побережье установлены навесы, есть лежаки и шезлонги.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание на турбазе
- Экскурсии по программе
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт г. Магнитогорска
- Входные билеты
- Страховка на период тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Магнитогорска/ г. Уфы и обратно
- Экскурсия по Магнитогорску/Уфе - 3000 руб. /чел
- Личные расходы
- Питание (средний чек в кафе: завтрак - 350-700 руб., обед/ужин - 650-1300 руб.)
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
- Сувениры
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт Уфы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Одевайтесь многослойно, чтобы легко надеть/снять слой, например: футболка, кофта (флисовка), куртка. Берите сменную футболку, так как вспотеете на подъемах и наверху будет холодно.
Если есть ветровка – берите. Головной убор обязательно.
Шортам предпочтите штаны – это дополнительная защита от клещей, веток, высокой травы, которая поцарпает кожу, и ноги потом будет щипать.
Носки берите высокие, с надежной резинкой, чтобы в них заправить штаны.
Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.
Обувь – должны быть НЕ КЕДЫ, а треккинговая обувь. Если таковой не имеется, то кроссовки с толстой подошвой (но не платформой) и фиксацией голеностопа. Предгорные тропы полны корней деревьев и камней, встречаются курумники, тропа может стать мокрой от росы или внезапного дождя, а еще на некоторых маршрутах есть броды. И в такой обуви будет комфортно и безопасно. Как вариант подойдут армейские берцы.
Рекомендуем также взять пару сменной обуви, которую можно будет оставить в автобусе на время восхождения и потом переобуться.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).
Трансфер из/до аэропорта г. Уфы оплачивается отдельно.
Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.
Есть ли клещи в Башкирии?
Да, клещи есть.
Берите с собой средство от клещей. Эффективно то, что с альфациперментином в составе не менее 20% (0,2). Можно купить в любом магазине, любой марки. Смотрите состав.
Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.
Укус клеща не покрывается страховкой.