Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии

Курорт в самом центре России – озеро Банное. Зимой – мекка для сноубордистов, а летом – отличное место для отдыха всей семьей.

Пройти все окрестные горы, пообщаться с животными и позагорать на одном из самых красивых озер России – вот рецепт отличного уик-энда!
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в БашкирииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в БашкирииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
23
апр21
мая18
июн16
июл13
авг

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Переезд на озеро Банное

Трансфер из аэропорта.

Рекомендуемое время прибытия в Уфу – до 10:00 (трансфер за доп. плату), в Магнитогорск – до 13:00 (трансфер входит в стоимость).

Размещение на турбазе. Самостоятельный обед.

16:00-19:00 Пеший поход по горному ущелью.

Горное ущелье расположено в окрестностях озера Банное и сверху напоминает шрам от удара огромного меча, разрубившего скалы. Хребет носит название Крыкты-Тау – рассеченные, разрубленные горы (тюрк. яз.).

В Уральских горах в районе озера Банное на скале Слоник найден петроглиф в виде птицы Кондор, которому около 5 000 лет.

Подъем наверх – на фуникулере ГЛК Банное (входит в стоимость).

19:00 Возвращение на базу. Ужин (за свой счет).

Встреча. Переезд на озеро Банное
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Конный тур, прогулка на яхте

Завтрак самостоятельный (за свой счет).

Время по согласованию с вами.

Прогулка на конях по окрестностям курорта.

Прогулка на яхте по озеру (1 час).

Конный тур, прогулка на яхте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день

Свободный день, питание самостоятельное.

Варианты досуга: ГЛЦ Банное или ГЛЦ Абзаково, Хаски-центр, зоопарк, аквапарк, снегоходы/квадроциклы.

Стоимость по запросу.

Свободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Собачий питомник «Белый лекарь»

Завтрак самостоятельный (за свой счет).

11:30 Выселение, выезд в питомник.

12:00 Посещение питомника «Белый лекарь».

Вас ждет незабываемая встреча с собаками пород тибетский мастиф, среднеазиатская и кавказская овчарки, японский шпиц, вельш корги пемброк и кардиган, а также с кошками породы мейн кун.

13:30 Трансфер в аэропорт Магнитогорска.

Рекомендуемое время вылета в день окончания тура в Уфе – не ранее 21:00, в Магнитогорске – не ранее 17:00.

Собачий питомник «Белый лекарь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Отель «Евразия»56 90073 100
Экоотель «Санрайз» 4*61 40079 400

Стоимость дополнительных ночей в г. Уфа при необходимости, руб. /номер:

гостиница2-местное1-местное
Иремель 3*5 8505 100
Азимут 4*7 5009 000
Hilton 3*8 8008 100
Корона 3*5 0005 600
Форум 4*5 3504 400

Варианты проживания

Отель «Евразия»

3 ночи

Находится в живописном уголке Республики Башкортостан, в окружении гор, лесов, рек и озёр. Благодаря близости к горнолыжному центру отдых может быть интересным в любое время года. На территории гостевого комплекса есть охраняемая парковка, сауна, крытый бассейн, бильярд и высокоскоростная сеть Wi-Fi. Номерной фонд включает себя 17 уютных и комфортабельных для проживания номеров. Каждый из которых оснащён местом для хранения вещей, звукоизоляцией, телевизором и эргономичной мебелью. В собственной ванной комнате есть всё необходимое. Столовая "Тарелка" в 2 мин. ходьбы от гостевого комплекса. Рядом с гостиницей размещены популярные сети магазинов и супермаркетов.

Отель «Евразия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Эко-отель «Санрайз»

3 ночи

Эко-отель расположен в живописной местности Башкирии в предгорьях Южного Урала на берегу озера Банное.

Территория вокруг облагорожена: проложены аллеи, установлены фонтанчики, в темное врем суток включается красивая подсветка.

В номерах стильный дизайн, есть просторный санузел с ванной или душем, кондиционер, и вся необходимая бытовая техника.

На территории комплекса работает ресторанный комплекс Salvador с европейской кухней, есть двухэтажный банкетный зал с камином и сценой, желающие могут отдохнуть в кальянной или караоке-баре.

К услугам гостей банный комплекс с парной, инфракрасной сауной и крытым бассейном, оснащенным противотоком и джакузи с гидромассажем. Для ценителей активного отдыха есть настольный теннис, оборудована спортивная площадка, летом гости могут арендовать велосипеды, квадроциклы, катамараны, а зимой — снегоходы, лыжи или коньки.

Автомобиль всегда можно оставить на охраняемой парковке возле корпусов, а на всей территории доступна сеть wi-fi.

Для малышей в отеле предоставляются в прокате коньки, тюбинги, предусмотрена детская игровая площадка, зимой заливается ледовая горка.

В паре минут ходьбы от корпусов на берегу озера находится собственный пляж отеля, где можно устроить пикник и принять солнечные ванны в теплое время года. На мелко-галечном побережье установлены навесы, есть лежаки и шезлонги.

Эко-отель «Санрайз»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Проживание на турбазе
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из аэропорта/в аэропорт г. Магнитогорска
  • Входные билеты
  • Страховка на период тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Магнитогорска/ г. Уфы и обратно
  • Экскурсия по Магнитогорску/Уфе - 3000 руб. /чел
  • Личные расходы
  • Питание (средний чек в кафе: завтрак - 350-700 руб., обед/ужин - 650-1300 руб.)
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, бани)
  • Сувениры
  • Трансфер из аэропорта/в аэропорт Уфы
Место начала и завершения?
Челябинская область, Магнитогорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой – шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи – штаны, удлиненные носки, захватите кофту – при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы – берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.

Одевайтесь многослойно, чтобы легко надеть/снять слой, например: футболка, кофта (флисовка), куртка. Берите сменную футболку, так как вспотеете на подъемах и наверху будет холодно.

Если есть ветровка – берите. Головной убор обязательно.

Шортам предпочтите штаны – это дополнительная защита от клещей, веток, высокой травы, которая поцарпает кожу, и ноги потом будет щипать.

Носки берите высокие, с надежной резинкой, чтобы в них заправить штаны.

Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.

Обувь – должны быть НЕ КЕДЫ, а треккинговая обувь. Если таковой не имеется, то кроссовки с толстой подошвой (но не платформой) и фиксацией голеностопа. Предгорные тропы полны корней деревьев и камней, встречаются курумники, тропа может стать мокрой от росы или внезапного дождя, а еще на некоторых маршрутах есть броды. И в такой обуви будет комфортно и безопасно. Как вариант подойдут армейские берцы.

Рекомендуем также взять пару сменной обуви, которую можно будет оставить в автобусе на время восхождения и потом переобуться.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Трансфер из/до аэропорта г. Уфы оплачивается отдельно.

Возможны ли изменения в программе?

Программа может быть перестроена с учетом дат прилета/вылета, погодных условий, закрытия объектов посещения и других обстоятельств, а также по желанию индивидуальных туристов.

Есть ли клещи в Башкирии?

Да, клещи есть.

Берите с собой средство от клещей. Эффективно то, что с альфациперментином в составе не менее 20% (0,2). Можно купить в любом магазине, любой марки. Смотрите состав.

Рекомендуем вам надевать светлую одежду, так как на ней видно клещей.

Укус клеща не покрывается страховкой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

