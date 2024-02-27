А Андрей Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

И Ирина Челябинск - стальное сердце России Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Челябинск - стальное сердце России быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Челябинск - стальное сердце России Все четко, и по времени.

Ю Юлия Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!