Авторские туры в Магнитогорске

Туры по городам России
Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
🚶 Пешая
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
Россия, Челябинская область, Магнитогорск
12 июля
38 750 за человека
Челябинск - стальное сердце России
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Челябинск - стальное сердце России
Челябинск
9 мая
25 июля
1 ноя
от 28 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску

Самые популярные туры в Магнитогорске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Сплав на байдарках - поход по пещерам. Спелеосплав на Южном Урале
  2. Челябинск - стальное сердце России
Сколько стоит тур в Магнитогорске в апреле 2024
Сейчас в Магнитогорске можно забронировать 2 тура от 28 500 ₽ до 38 750 ₽. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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