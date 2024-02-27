Сплав на байдарках - поход по пещерам
Тур для физически и морально готовых активно двигаться — идти, грести, плыть, лезть, ползти и карабкаться, взахлеб наслаждаться приключениями! Но даже в таком активном туре у Вас найдется возможность спокойно отдохнуть на берегу живописной Белой и порыбачить.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и старт маршрута
07:30 Встреча на ж/д вокзале города Магнитогорска у памятника Сталевару (время может измениться в зависимости от прилётов).
Загружаем в автобус личные и общественные вещи.
Заезжаем в Белорецк за теми, кто едет на поезде, ориентировочно в 09:00.
Переезд до места стапеля (площадка для сбора флота) рядом с деревней Новомунасипово, ориентировочно дорога занимает 3 часа.
Планируем прибыть на место в районе 12:00.
По дороге санитарная остановка у святого источника Сажелка в селе Кага.
Кстати, если заранее приготовить купальные принадлежности, в источнике можно взбодриться окунувшись в + 5 градусов.
По приезде на место – информационный общий сбор, чай с перекусом.
Информация по технике безопасности (ТБ), создание договоренностей о комфортном проживании и совместном участии в создании программы.
Сбор судов, спуск флота на воду.
Герметичная упаковка снаряжения, продуктов и личных вещей.
Мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.
Обед.
Старт водного маршрута.
По плану в первый день нам предстоит пройти примерно 10 км до стоянки «пещера Калкаман Тишек» (Бол. Тимировская).
Останавливаемся на стоянку около 19:00 часов.
Ставим лагерь, ужинаем.
Общий сбор.
У вечернего костра делимся первыми впечатлениями и планами.
Днёвка. Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Б. Тимировская)
Сегодня стоим на одном месте – адаптируемся и идём в первую пещеру!
Прохождение пещеры Калкаман Тишек (Бол. Тимировская) 2А к. с., пещера горизонтальная, проходится практически без использования специального оборудования.
Проходим пещеру несколькими группами (отделениями), по очереди.
Знакомимся с морфологией пещер, с азами спелеологии, техникой безопасности в пещерах.
Возможна параллельная работа группы на скалах: знакомство со спелеотехникой – SRT – спуск и подъем по верёвке при помощи специального оборудования (при размере группы более 16 человек).
При необходимости мастер-класс по управлению байдаркой и/или катамараном.
А также рыбалка, отдых и купание.
Вечерние посиделки у костра, планирование следующего дня.
Сплав до стоянки «Пионерский лагерь»
Сплав до стоянки «Пионерский лагерь», идём по реке около 18-20 км.
Любуемся незабываемыми скальными пейзажами, катаемся на перекатах, наслаждаемся видами башкирских деревень.
В жару купаемся прямо "на ходу".
Длинный сплавной день через дер. Старосубхангулово
Сплав до пещеры Верхняя Миндигуловская.
По дороге заходим в деревню Старосубхангулово.
Здесь есть магазины, почта, больница.
Сколько здесь местного колорита!
Идём по реке около 25-27 км.
Прохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские. Дер. Киекбаево
Прохождение пещер Верхняя и Нижняя Миндигуловские.
Это не категорийные пещеры, но интересны наличием так называемых "шкурников".
Сухие, местами узкие, местами плоские, но однозначно темные и прохладные.
Кстати температура воздуха в пещерах, которые мы с вами посетим, колеблется от +4 до +9 градусов С.
За исключением пещеры "Медвежий колодец", там от +2 до легкого минуса. Внизу пещеры ледяная пробка, но это через пару дней, если в группе будут участники с навыками и желанием.
Вход в Нижнюю Миндигуловскую прям с воды, бывают года, когда он полностью под водой и тогда пещера отдыхает от антропогенной нагрузки.
Сплав до пещеры Голубая (2А к. с.), деревня Киекбаево.
Идём по реке около 6 км.
Вечером готовимся к прохождению пещеры.
И душевно сидим у костра.
Прохождение пещеры Голубая, сплав до устья реки Таравал
Радиальный (туда-обратно) выход в пещеру Голубая (2А к. с.), примерно 1,5 км до пещеры.
Изучаем и проходим пещеру небольшими группами.
Те, кто не в пещере, будут тренироваться рядом на скалах со вторым инструктором (знакомство со спелеотехникой подъема и спуска по вертикальной веревке (SRT-техника).
Или дежурить в лагере готовить еду, ловить рыбу и пр.
Поменяемся по заранее обговоренной схеме дежурства.
На этой стоянке растёт много вкусной земляники, ароматные и целебные травы – душица, зверобой, тысячелистник, дикая смородина.
Немного воды после обеда: сплав до устья реки Таравал (ориентировочно 3 км).
Установка лагеря.
Ужин, песни под гитару, сон.
В этот день возможны изменения маршрута. Если у группы будет интерес, достаточный уровень навыков и физическая готовность (решает инструктор) – прохождение вертикальной пещеры "Медвежий колодец" (3А к. с.).
Радиальный выход в урочище Травал
Радиальный выход-прогулка на плато, карстовый мост Таравал.
Это не просто выход, это практически подъем на "крышу мира".
Мы с вами увидим вершины самых древних гор на этой планете – вершины Седого Урала.
Возможно проведение одного из мастер-классов и/или организация походной бани, зависит от погоды.
Вечерний сбор у костра, ужин, разбор дня, планирование следующего.
Прохождение пещеры Сказка
Это ещё один день с уникальной возможностью. Оказавшись в мире темноты, тишины и прохлады мы с вами сегодня можем побывать в "шкуре" настоящих спелеологов и остаться в пещере на ночёвку.
Полная темнота, и практически полная тишина создают условия для самого качественного сна.
Выключив фонарики и расслабившись в тёплом спальнике, мозг отдыхает от привычных "эфирных" нагрузок. Нигде на планете человек не испытывает таких интересных ощущений, как в пещере!
Сплав до пещеры Сказка (5 км).
Прохождение пещеры Сказка (2А к. с.).
Ночевка в пещере (по желанию участников и решению инструктора).
Возможно мастер-класс по топосъемке пещер.
Топосъемка входной галереи пещеры Сказка.
Посещение пещеры Капова (Шульган-Таш), конец маршрута
Сплав до пещеры Капова (Шульган-Таш) – ориентировочно 5 км.
Экскурсия в пещеру Капова (Шульган-Таш).
Пещера оборудована дорожками и лесенками, рядом музей «Башкирского мёда», кафе, магазины.
Обед.
Сбор и упаковка судов, общественного снаряжения, упаковка личных вещей.
Переезд до г. Магнитогорска через г. Белорецк (примерно 260 км), зависит от билетов на поезд или самолет.
Обратные билеты нужно брать из Магнитогорска с выездом не раньше 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в 3-4-местных палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Необходимые переезды по району
- Проживание на территории национального парка «Башкирия», использование платных стоянок
- Экскурсия в заповедник Шульган-Таш (Капова пещера и музей башкирского мёда)
- Проживание в 3-4-местных палатках
- 3-разовое питание на программе + перекусы (участники готовят самостоятельно при поддержке инструкторов)
- Использование лагерного снаряжения (палатки, тенты, костровое и кухонное оборудование и пр.)
- Использование специального снаряжения (сплавное - спас. жилет, байдарка/катамаран, весла и др., спелеологическое - каски, веревки, карабины, индивидуальные страховочные системы и пр.)
- Участие опытных инструкторов и высококвалифицированных специалистов - спелеологов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Магнитогорска/Белорецка и обратно
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять со скидкой 20% в нашем прокате
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранное оборудование - залог вашего хорошего настроения и кофморта на маршруте.
В этот поход необходимо взять с собой спелеокомплект:
- Крепкий комбинезон или костюм для пещер (прочный капрон, кардура) - 1 компл.
- Тёплое термобельё или изотермик - 1 компл.
- Теплая бандана или не массивная шапка - 1 шт.
- Сапоги резиновые высокие (на шерст. носок) - 1 шт.
- Перчатки длинные резиновые плотные (типа диэлектрики) - 1 пара.
- Фонарик налобный - 2 шт. (запасные батарейки 3-4 компл.).
Рекомендуем взять с собой комплект для сплава:
- Обувь сплавная (кеды, сандалии с закрытой пяткой).
- Водоотталкивающий костюм.
- Кепку или бандана с козырьком.
Снаряжение:
- Рюкзак для похода выходного дня (60-80 литров).
- Накидка на рюкзак.
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
- Спальник летний (температура комфорта +5-(+15)).
- Перчатки рабочие.
- Накидка от дождя с капюшоном.
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая).
- Фонарик налобный светодиодный.
- Гермомешок.
Одежда:
- Одежда для сна.
- Нижнее бельё.
- Плавательный костюм (купальник, плавки).
- Термобельё.
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые).
- Шорты.
- Носки или термоноски.
- Шерстяные носки.
- Футболка.
- Рубашка с длинным рукавом.
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана).
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Удобные штаны.
- Треккинговые кроссовки.
Личные вещи:
- Паспорт.
- Деньги.
- Часы наручные.
- Фотоаппарат.
- Телефон.
- Блокнот и ручка.
Рекомендуем добавить:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
- Хоба (сидушка туристическая).
- Набор посуды (КЛМН).
- Многоразовая бутылка.
- Туалетная бумага.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Спички.
- Очки солнцезащитные.
- Средство от комаров.
- Средство от клещей.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка 3 500 рублей – “со своим снаряжением для воды”.
Скидка, для тех, кто берёт свое водное снаряжение - байдарку с насосом, весло, спасжилет, гермомешок.
Стоимость тура для детей– 31 700 рублей.
Детям от 3 до 12 лет. Не суммируется с другими скидками.
Будет связь на маршруте?
Связь на маршруте есть эпизодически. На самой реке иногда ловит МегаФон, но чаще всего для того, чтобы "поймать" связь, нужно подняться на возвышенность или дождаться когда будем проплывать через деревню.
Связь в основном только голосовая, интернет совсем непросто поймать.
Сложен ли данный маршрут для ребенка?
Этот маршрут удобен тем, что в рамках одного похода можно регулировать нагрузку. Можно активно ходить во все пещеры, можно подниматься на окрестные вершини. Можно отдыхать на берегу.
Из обязательной нагрузки - сам сплав. Водный маршрут небольшой и очень сложный, взрослый здоровый человек может грести в 1 весло, если ребенок сидит на носу и иногда подгребает в своё удовольствие.
Есть пару дней с относительно большим километражем, есть пару дней совсем простых. Разные по нагрузке водные перегоны связаны с пещерами, которые мы хотим посетить.
Можно взять ребенка младше 10 лет? Справится ли он? Будет ли ему интересно?
Маршрут этот интересен и красив. И выгодно отличается тем, что в рамках одного и того же похода, можно регулировать нагрузку и степень участия в активностях, исходя из своего желания, физической готовности и настроя.
Да, ребёнку более младшего возраста безусловно будет интересно, ему можно обеспечить в рамках похода нужный уровень нагрузки и занятий. Возможно родителю нужно будет быть включенным в деятельность ребёнка чуть больше, чем при заявленном возрасте +10.
Можно ли взять с собой собаку?
Да, можно, но есть несколько условий, на которые надо обратить внимание:
1. Вы едете со своей палаткой или организуете место ночевки вашей собаки вне.
2. Если собака большая и занимает полноценное место в байдарке, а не сидит у вас на коленях, возможно потребуется доплата.
Либо вы можете взять свою байдарку и получить дополнительную скидку.
3. Возможно у некоторых участников аллергия на животных, поэтому мы можем дать окончательный ответ об участии вашего четвероногого друга только после опроса группы, за неделю до похода.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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