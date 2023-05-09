1 день

Встреча участников, экскурсия по Хаджоху

В 10:00 встречаем участников в г. Армавир.

Также дополнительно организован трансфер из г. Краснодар, Ставрополь, Минеральные Воды.

Приезжаем в п. Каменномостский.

Посещаем древнийХаджохский дольмен, Сад камней идолину Аммонитов.

Отправляемся к невероятной Хадхохской теснине.

Заселяемся в гостиницу-усадьбу, обедаем и отправляемся на прогулку к ущелью Мишоко.

В экстрим-парке можно прокатиться на зиплайне через ущелье и попробовать себя в роли скалолаза (оплачивается отдельно).

Наслаждаемся красотами на берегу озера Красное и исследуем старые печи каменоломни и стоянку древнего человека.

Возвращаемся в гостиницу, купаемся в бассейне.

Принимаем SPA-процедуры, ужинаем и расслабляемся.