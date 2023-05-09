А при желании отдых можно разнообразить дополнительными экскурсиями, рафтингом, джипингом, купанием в термальных источниках, посещением экстрим-парка и другими развлечениями. Возможно проведение тура по индивидуальному запросу. Информацию уточняйте при бронировании.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча участников, экскурсия по Хаджоху
В 10:00 встречаем участников в г. Армавир.
Также дополнительно организован трансфер из г. Краснодар, Ставрополь, Минеральные Воды.
Приезжаем в п. Каменномостский.
Посещаем древнийХаджохский дольмен, Сад камней идолину Аммонитов.
Отправляемся к невероятной Хадхохской теснине.
Заселяемся в гостиницу-усадьбу, обедаем и отправляемся на прогулку к ущелью Мишоко.
В экстрим-парке можно прокатиться на зиплайне через ущелье и попробовать себя в роли скалолаза (оплачивается отдельно).
Наслаждаемся красотами на берегу озера Красное и исследуем старые печи каменоломни и стоянку древнего человека.
Возвращаемся в гостиницу, купаемся в бассейне.
Принимаем SPA-процедуры, ужинаем и расслабляемся.
Плато Лаго-Наки, Азишская пещера
Утром завтракаем и отправляемся на встречу к прекрасному.
По дороге на плато Лаго-Наки, созерцаем необыкновенные панорамы
Посещаем Большую Азишскую пещеру — одну из самых больших пещер Европы. Возраст пещеры более 2 млн лет. Здесь нас ждет сеанс целебной спелео-терапии.
Далее наш путь лежит в Кавказский Биосферный заповедник, который включен во всемирное наследие ЮНЕСКО.
Здесь открываются невообразимые виды на Лаго-Накское нагорье и всевозможные хребты.
Погуляем по снежным склонам. Для любителей снежных склонов — катание на плюшках, лыжах, санках и сноубордах.
Согреемся вкуснейшим горным чаем и национальными деликатесами.
Для тех, кто не устал запланирована конная прогулка по загадочным Черкесским садам и дубовой роще.
Возвращаемся в отель, принимаем SPA-процедуры, купаемся в бассейне, отдыхаем.
Водопады Руфабго, возвращение домой
Утром завтракаем и отправляемся к бодрящим водопадам Руфабго.
После прогулки к водопадам, отправляемся к Свято-Михайловскому мужскому монастырю, где совершаем прогулку к святому источнику и вершине горы Физиабго.
Далее наш путь лежит к невероятному гранитному каньону, где любители экстрима могут попробовать свои силы в сплаве на рафте. Для любителей более спокойного отдыха прогулка по каньону и экскурсия к подвесному мосту через реку Белая.
Для желающих дополнительно совершаем конную прогулку по ущелью Мишоко (оплачивается отдельно).
Наполненные впечатлениями, положительными эмоциями и багажом фотографий, возвращаемся домой.
Проживание
В этом туре Вас ждет отель 4 звезды, SPA-комплекс, оздоровительная баня и хамам, бодрящая купель, спелео-процедуры в "живой пещере", чистейший горный воздух, величественные хребты, ледяные водопады и невообразимые виды.
Проживание в отеле-усадьбе 4 звезды в двухместном или семейном номере со всеми удобствами в номере. В стоимость входит завтрак, бассейн, беседка, мангал, детская площадка. На территории отеля к Вашим услугам вкуснейший ресторан.
Варианты проживания
Терем у реки, Парк Хаджох, Усадьба Парфенова
Проживание в отеле-усадьбе 4* в двухместном или семейном номере со всеми удобствами.
В стоимость входит завтрак, бассейн, беседка, мангал, детская площадка.
На территории отеля к вашим услугам вкуснейший ресторан. Есть SPA-комплекс, оздоровительная баня и хамам, а также бодрящая купель.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из г. Армавир в п. Каменномостский и обратно
- Проживание в 4-звездном отеле-усадьбе (2-местное расселение)
- SPA-процедуры (2 абонемента по 3 часа)
- Групповые переезды на всем протяжении маршрута
- Услуги гида
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Завтраки в отеле, обеды - пикник на маршруте
- Что не входит
- Плохое настроение
- Билеты к месту начала тура и от места окончания
- Трансфер из аэропорта, вокзала из городов кроме Армавира
- Одноместное расселение
- Рафтинг (от 1500 руб.)
- Экстрим-Баня (за 2 часа 3500 руб.)
- Экстрим-парк Мишоко (от 1500 руб.)
- Конные прогулки (1 час 1000 руб.)
- Личные расходы: сувениры, питание в кафе
- Обеды и ужины в кафе
- Место начала и завершения?
- Россия, Краснодарский край, Армавир
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.