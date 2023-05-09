SPA-релакс в Адыгее

Групповой тур в Майкопе
4.5
2 отзыва
Представляем вам тур-конструктор, основная идея которого устроить вам такой отдых, который точно придётся по душе! Мы будем наслаждаться SPA-процедурами в 4* гостинице-усадьбе, вдыхать пьянящий чистый воздух в заповеднике и практиковать спелео-терапию в красивейшей пещере Европы. SPA-процедуры, экскурсии, проживание и трансфер уже включены в стоимость.

А при желании отдых можно разнообразить дополнительными экскурсиями, рафтингом, джипингом, купанием в термальных источниках, посещением экстрим-парка и другими развлечениями. Возможно проведение тура по индивидуальному запросу. Информацию уточняйте при бронировании.
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
SPA-релакс в Адыгее
Ближайшие даты:
15
дек
22
дек

Что вас ожидает:

Настоящий SPA-relax
Настоящий SPA-relax
Расслабляющие процедуры и купание в термальных источниках зарядят энергией на целый год!
Азишская пещера
Азишская пещера
Побываем в одной из самых больших и красивых пещер Европы
Плато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки
Посетим Большой Кавказский заповедник, вошедший в список наследия ЮНЕСКО
Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Увидим своими глазами, что представляет собой теснина, о которой все говорят
Высокогорный монастырь
Высокогорный монастырь
Полюбуемся на Свято-Михайловский монастырь, проникаясь атмосферой тишины и спокойствия
Ущелье Мишоко
Ущелье Мишоко
Отправимся в Медвежью долину и к впечатляющему Красному озеру

Программа тура по дням

1 день

Встреча участников, экскурсия по Хаджоху

В 10:00 встречаем участников в г. Армавир.

Также дополнительно организован трансфер из г. Краснодар, Ставрополь, Минеральные Воды.

Приезжаем в п. Каменномостский.

Посещаем древнийХаджохский дольмен, Сад камней идолину Аммонитов.

Отправляемся к невероятной Хадхохской теснине.

Заселяемся в гостиницу-усадьбу, обедаем и отправляемся на прогулку к ущелью Мишоко.

В экстрим-парке можно прокатиться на зиплайне через ущелье и попробовать себя в роли скалолаза (оплачивается отдельно).

Наслаждаемся красотами на берегу озера Красное и исследуем старые печи каменоломни и стоянку древнего человека.

Возвращаемся в гостиницу, купаемся в бассейне.

Принимаем SPA-процедуры, ужинаем и расслабляемся.

Встреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по ХаджохуВстреча участников, экскурсия по Хаджоху
2 день

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера

Утром завтракаем и отправляемся на встречу к прекрасному.

По дороге на плато Лаго-Наки, созерцаем необыкновенные панорамы

Посещаем Большую Азишскую пещеру — одну из самых больших пещер Европы. Возраст пещеры более 2 млн лет. Здесь нас ждет сеанс целебной спелео-терапии.

Далее наш путь лежит в Кавказский Биосферный заповедник, который включен во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Здесь открываются невообразимые виды на Лаго-Накское нагорье и всевозможные хребты.

Погуляем по снежным склонам. Для любителей снежных склонов — катание на плюшках, лыжах, санках и сноубордах.

Согреемся вкуснейшим горным чаем и национальными деликатесами.

Для тех, кто не устал запланирована конная прогулка по загадочным Черкесским садам и дубовой роще.

Возвращаемся в отель, принимаем SPA-процедуры, купаемся в бассейне, отдыхаем.

Плато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Азишская пещера
3 день

Водопады Руфабго, возвращение домой

Утром завтракаем и отправляемся к бодрящим водопадам Руфабго.

После прогулки к водопадам, отправляемся к Свято-Михайловскому мужскому монастырю, где совершаем прогулку к святому источнику и вершине горы Физиабго.

Далее наш путь лежит к невероятному гранитному каньону, где любители экстрима могут попробовать свои силы в сплаве на рафте. Для любителей более спокойного отдыха прогулка по каньону и экскурсия к подвесному мосту через реку Белая.

Для желающих дополнительно совершаем конную прогулку по ущелью Мишоко (оплачивается отдельно).

Наполненные впечатлениями, положительными эмоциями и багажом фотографий, возвращаемся домой.

Водопады Руфабго, возвращение домойВодопады Руфабго, возвращение домойВодопады Руфабго, возвращение домойВодопады Руфабго, возвращение домойВодопады Руфабго, возвращение домойВодопады Руфабго, возвращение домойВодопады Руфабго, возвращение домой

Проживание

В этом туре Вас ждет отель 4 звезды, SPA-комплекс, оздоровительная баня и хамам, бодрящая купель, спелео-процедуры в "живой пещере", чистейший горный воздух, величественные хребты, ледяные водопады и невообразимые виды.

Проживание в отеле-усадьбе 4 звезды в двухместном или семейном номере со всеми удобствами в номере. В стоимость входит завтрак, бассейн, беседка, мангал, детская площадка. На территории отеля к Вашим услугам вкуснейший ресторан.

Варианты проживания

Терем у реки, Парк Хаджох, Усадьба Парфенова

2 ночи

Проживание в отеле-усадьбе 4* в двухместном или семейном номере со всеми удобствами.

В стоимость входит завтрак, бассейн, беседка, мангал, детская площадка.

На территории отеля к вашим услугам вкуснейший ресторан. Есть SPA-комплекс, оздоровительная баня и хамам, а также бодрящая купель.

Терем у реки, Парк Хаджох, Усадьба ПарфеноваТерем у реки, Парк Хаджох, Усадьба ПарфеноваТерем у реки, Парк Хаджох, Усадьба ПарфеноваТерем у реки, Парк Хаджох, Усадьба ПарфеноваТерем у реки, Парк Хаджох, Усадьба ПарфеноваТерем у реки, Парк Хаджох, Усадьба Парфенова

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из г. Армавир в п. Каменномостский и обратно
  • Проживание в 4-звездном отеле-усадьбе (2-местное расселение)
  • SPA-процедуры (2 абонемента по 3 часа)
  • Групповые переезды на всем протяжении маршрута
  • Услуги гида
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Завтраки в отеле, обеды - пикник на маршруте
Что не входит
  • Плохое настроение
  • Билеты к месту начала тура и от места окончания
  • Трансфер из аэропорта, вокзала из городов кроме Армавира
  • Одноместное расселение
  • Рафтинг (от 1500 руб.)
  • Экстрим-Баня (за 2 часа 3500 руб.)
  • Экстрим-парк Мишоко (от 1500 руб.)
  • Конные прогулки (1 час 1000 руб.)
  • Личные расходы: сувениры, питание в кафе
  • Обеды и ужины в кафе
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Армавир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
В
9 мая 2023
Хороший семейный тур. Несмотря на горную местность, больших переходов нет, так, что с детьми и пожилыми не напрягает. Сама Адыгея неожиданно интересная: много неожиданных и интересных мест, красивые виды, интересные обычаи.
В
9 мая 2023
Ирина очень приятный гид: встретила, везде повозила, всё показала и проводила в аэропорт. В общем хорошо отдохнули. Спасибо, Ирина!

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