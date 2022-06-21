14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором;
15:00 Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (доп.плата входные билеты).
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (2 часа, доп.плата).
Для тех, кто по какой-то причине не желает участвовать в конной прогулке, по взаимной договорённости и учитывая возможности, мы обязательно предложим вам другую экскурсию.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Несложный поход к водопадам Руфабго (доп.плата входные билеты).
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09.00 Завтрак.
10.00 Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь».
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки с набором высоты 1850 метров над уровнем моря, посещение «Большой Азишской» пещеры (доп.плата входные билеты).
Остановки на смотровых площадках с видами горы главного Кавказского хребта.
Обед на свежем горном воздухе.
Берём с собой ланч-боксы.
16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация (по желанию).
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Ужин.
Посиделки у костра.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.
Вручение подарков каждому гостю.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский или в станице Даховской в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|База отдыха «Активация»
|Горная слобода
|ТК “Белая река Даховская” (кроме дат с 1 по 10 мая)
|Отель “Водопады Руфабго”
|номер стандарт
|номер студия
|2-х, 3-хместное размещение
|38 400
|30 000
|41 000
|46 000
|55 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|12 000
|13 000
|18 000
|-
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00 в г. Краснодар.
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.
Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.
Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы - время 12.00 (воскресенье), обратно брать билеты после 17:00.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
пенсионерам и детям до 12 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация"
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.