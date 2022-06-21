За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае. Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной.

Программа тура по дням

1 день Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором; 15:00 Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (доп.плата входные билеты). 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

2 день Конная прогулка, слияние двух рек «Белая» и «Дах». Геотермальные источники

09:00 Завтрак. 10:00 Конная прогулка (2 часа, доп.плата). Для тех, кто по какой-то причине не желает участвовать в конной прогулке, по взаимной договорённости и учитывая возможности, мы обязательно предложим вам другую экскурсию. 14:00 – 15:00 Обед. 15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

3 день Несложный поход к водопадам Руфабго, геотермальные источники

09:00 Завтрак. 10:00 Несложный поход к водопадам Руфабго (доп.плата входные билеты). От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». 14:00 Обед. 15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

4 день Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники

09.00 Завтрак. 10.00 Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь». 14:00 Обед. 15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

5 день Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источников

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки с набором высоты 1850 метров над уровнем моря, посещение «Большой Азишской» пещеры (доп.плата входные билеты). Остановки на смотровых площадках с видами горы главного Кавказского хребта. Обед на свежем горном воздухе. Берём с собой ланч-боксы. 16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация (по желанию). 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники.

6 день поселок Гузерипль, Партизанская поляна

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. 18:00 Возвращаемся на базу. 19:00 Ужин. Посиделки у костра. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени. Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели. Вручение подарков каждому гостю.

7 день Отъезд