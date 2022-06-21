Лето на термальных источниках в Адыгее

За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе

4.7
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Вас ожидает: активный отдых в Адыгее, море позитивных эмоций, экскурсии по необычайно красивым местам нашего края наполненные легендами, историей и все различными приданиями. Во второй половине каждого дня релакс в термальных источниках. Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной.
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Лето на термальных источниках в Адыгее
Ближайшие даты:
26
июн
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июл
10
июл
17
июл
24
июл
31
июл
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даты

Программа тура по дням

1 день
Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, обед, знакомство с инструктором;

15:00 Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (доп.плата входные билеты).

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
2 день
Конная прогулка, слияние двух рек «Белая» и «Дах». Геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка (2 часа, доп.плата).

Для тех, кто по какой-то причине не желает участвовать в конной прогулке, по взаимной договорённости и учитывая возможности, мы обязательно предложим вам другую экскурсию.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Конная прогулка, слияние двух рек «Белая» и «Дах». Геотермальные источникиКонная прогулка, слияние двух рек «Белая» и «Дах». Геотермальные источникиКонная прогулка, слияние двух рек «Белая» и «Дах». Геотермальные источникиКонная прогулка, слияние двух рек «Белая» и «Дах». Геотермальные источники
3 день
Несложный поход к водопадам Руфабго, геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Несложный поход к водопадам Руфабго (доп.плата входные билеты).

От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». 

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем, фотографируемся

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Несложный поход к водопадам Руфабго, геотермальные источникиНесложный поход к водопадам Руфабго, геотермальные источникиНесложный поход к водопадам Руфабго, геотермальные источникиНесложный поход к водопадам Руфабго, геотермальные источники
4 день
Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники

09.00 Завтрак.

10.00 Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь».

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источникиЭкскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источникиЭкскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источникиЭкскурсия в «Свято-Михайло-Афонскую Пустынь», геотермальные источники
5 день
Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источников

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки с набором высоты 1850 метров над уровнем моря, посещение «Большой Азишской» пещеры (доп.плата входные билеты).

Остановки на смотровых площадках с видами горы главного Кавказского хребта.

Обед на свежем горном воздухе.

Берём с собой ланч-боксы.

16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация (по желанию).

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники. 

Экскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источниковЭкскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источниковЭкскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источниковЭкскурсия на высоко горное плато Лаго-Наки, посещение геотермальных источников
6 день
поселок Гузерипль, Партизанская поляна

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Ужин.

Посиделки у костра.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Конечно же строим планы на следующий приезд, ведь в Адыгее так много уникальных мест, которые вы еще не видели.

Вручение подарков каждому гостю.

7 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский или в станице Даховской в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеБаза отдыха «Активация»Горная слободаТК “Белая река Даховская” (кроме дат с 1 по 10 мая)Отель “Водопады Руфабго”
номер стандартномер студия
2-х, 3-хместное размещение38 40030 00041 00046 00055 000
доплата за одноместное размещение12 00012 00013 00018 000-

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню нашей базы будут присутствовать блюда как классической Европейской кухни, так и народов Кавказа
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа-, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детскиймузей «Сад камней» – 100 руб. музей «Паноптикум» – 150 руб. монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детскийпещера «Азишская»: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. – взрослый, 150 руб. – детскийпосещение термальных источников сверх программы: от 400 руб / час, 200 руб. дети 6-13 лет и пенсионеры. Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Паноптикум» – 150 руб.
  • Монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детский
  • Пещера «Азишская»: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. – взрослый, 150 руб. – детский
  • Посещение термальных источников сверх программы: от 400 руб / час, 200 руб. дети 6-13 лет и пенсионеры. Трансфер к источникам и обратно бесплатный.
  • Конная прогулка:2-хчасовая – 1 500 руб. 5-тичасовая – 3 500 руб.
  • 2-хчасовая – 1 500 руб.
  • 5-тичасовая – 3 500 руб.
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • налобный фонарик;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.

Как организован трансфер до базы и обратно?

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11:00, от аэропорта в 12:00 в г. Краснодар.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы - время 12.00 (воскресенье), обратно брать билеты после 17:00.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 3 500 руб. с/до Аэропорта Краснодара;
  • 4 000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 12 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация"

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
21 июня 2022
Добрый вечер, отдыхала по программе термальные источники, если что источник это обычный бассейн с термальной водой, правда сам бассейн новый, открыт в этом году. Сам тур мне понравился, спасибо Артуру и Александру за интересные экскурсии, водителям за все наши поездки. Но есть один большой минус это конная "прогулка", которая обернулась трагедией для одного человека и стрессом для всей группы, тк. во время прогулки ее лошадь подскользнулась и упала вместе с ней. Теперь у нее перелом со смешением и предстоит операция."Прогулка" заключалась в преодолении леса, болот и гор, а заявлялась как прогулка на лошадях по красивой местности. Для людей не подготовленных это реально опасно. Поэтому хочу предупредить всех конную прогулку не берите, а в Адыгею обезательно приезжайте там очень красиво и есть на что посмотреть.
В
17 июня 2022
Тур - термальные источники Адыгеи.
Термальный источник был один, но цивилизованный, обустроенный, с очень комфортной температурой.
Кроме того были другие мероприятия, и все нам понравились. На турбазе "активация" Очень радушные хозяева. Гиды внимательные, за неделю ни одной травмы. Ещё всё, кто с нами работал влюблены в свой край, в его историю, культуру, традиции и природу, и это чувствуется. Спасибо всём!
О
6 окт 2021
Мы с женой пенсионеры (72, 68 лет) отдыхали на «Базе Активация» с 22 по 28 августа 21года.
Жили в домике (точнее спали, почти целыми днями путешествовали) очень просторном, уютном. Жильем довольны, правда раковина для умывания очень развеселила, интересно есть ли меньше размеры, мы не видели. Если набрать в ладони воду, то вытащить из-под крана не получиться. Но рядом была ванна, пришлось умываться там.
Отдых оказался очень интересным и насыщенным. Обычно возвращались уставшими, но счастливыми, а ванны с водой от термальных источников (по нашей программе нас отвозили к ним каждый вечер) усталость снимали как рукой.
Природа очень красива, водопады, теснины, плато прекрасные впечатления и отличные фотоснимки. Интересные посещения музеев, прогулка на лошадях. Очень понравился рафтинг. При этом он не такой уж тихий. Были и пороги, правда небольшие в это время. Даже детей брали и никаких проблем. Инструкторы по всем направление весьма профессиональны. Большое им спасибо.
Питание не шведский стол, но готовили вкусно и легко откликались на пожелания. Мы с женой вегетарианцы не испытывали никаких проблем, повар уточнил все наши пожелания и четко выполнял их. Но и к запросам по «нормальному» питанию относились также внимательно - быстро учитывали запросы других. Мы были свидетелями тому.

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