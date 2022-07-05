Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие

Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях

5
3 отзыва
Откройте и исследуйте Адыгею верхом на лошадях. Вас ждет 5 увлекательных радиальных маршрута в сопровождении опытных инструкторов.

Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный отдых в одном туре, ведь Вы будете проживать в комфортных и современных номерах гостевого дома, а весь день проводить в компании прекрасных лошадей, знакомясь с чарующей природой Адыгеи.
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
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Программа тура по дням

1 день

Первый конный маршрут по Адыгее

09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00 Отправляемся на ранчо Ковбой.

Пожалуй, самый важный момент перед началом тура — это подбор лошади, ведь они совсем как люди, различаются характером, темпераментом и нравом.

В наших конюшнях более 30 лошадей и вместе с инструктором Вы выберете себе верного спутника и помощника на все время тура.

После этого пройдете инструктаж, ознакомитесь с техникой безопасности, поближе познакомитесь с лошадью и конечно же пройдете свой первый конный маршрут по Адыгее.

16:00 Выезд на маршрут.

Сегодня мы сходим на маршрут под названием «Ущелье Мишоко и Дубовая роща».

На маршруте увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко и прогуляемся верхом по дубовой роще!

Продолжительность маршрута всего 1,5 часа – сегодня разминочный день, нужно оставить силы на следующие дни!

18:30 Ужин в гостевом доме.

2 день

Скала желаний и Хаджохский водопад

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Выход на маршрут Скала желаний и Хаджохский водопад – в седле 5 часов.

Проедем через Черкесские сады, лес и ручей, возле водопада Хаджохский привал на 30 минут.

Водопад необычайно живописен, его «цирковая» чаша наполнена прохладой.

По жаркой погоде и при желании можно освежиться в водопаде – вода там чистая, но прохладная.

Далее выдвигаемся к Скале желаний и Черепахе.

14:00 Привал на обед прямо на скале.

Ежедневно наши повара будут собирать вам сытные и вкусные ланч-боксы, чтобы пополнять силы во время насыщенных конных маршрутов.

Обедаем с шикарным видом на ущелье и горы!

После обеда не спеша возвращаемся на ранчо.

16:30 Возвращение в гостевой дом.

В этот день у вас есть свободное время и его можно потратить с пользой – сплавиться по Белой, самостоятельно сходить в Хаджохскую теснину или поехать на термальные источники.

19:00 Ужин в гостевом доме.

3 день

Гроты и Чёртов палец

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Выход на маршрут Гроты и Чёртов палец.

Через ущелье Мишоко, Черкесские сады и ручей проедем к хребту Уна-Коз.

Это самый красивый и длинный хребет на Кавказе!

Его протяжённость более 100 км!

Проедем по хребту по самым красивым панорамным смотровым!

Сам маршрут рассчитан на 7 часов и это того стоит!

Маршрут по праву считается одним из самых ярких и запоминающихся, так что не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

14:00 К этому времени мы уже должны будем добраться до Гротов и сделать небольшой привал.

Немного отдохнув, выходим к скале Чёртов палец.

Это самая красивая точка на хребте Уна-Коз.

Отдыхаем, любуемся видами и обедаем с потрясающим видом на Нагорье Лаго-Наки, горы Большой и Малый Тхач, Оштен, Тыбгу, Джугу, Чугуш, Джемарук, Асбестную и Уруштен!

Обед с видом на горные цепи – что может быть лучше…

Пополнив силы, можем смело выдвигаться на базу, Вас вновь ждет интересный маршрут до ранчо.

18:00 Возвращение в гостевой дом.

18:30 Ужин в гостевом доме

4 день

Гора Батарейная, геотермальный источник

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Выход на маршрут к горе Батарейной.

В этот день проедем через Старый заброшенный Турецкий базар.

Когда-то здесь можно было купить и продать практически всё (древесину, специи, ткани), но самое главное, чем славился этот базар – на нем можно было купить или продать людей!

Купить жену, продать раба, поменять жену на коня или коня на жену.

Через горы все это отправляли к Чёрному морю, затем в Турцию, отсюда и название – «Турецкий базар».

Мы так делать не будем и пойдём дальше, к вершине.

С горы открывается классный вид на долину, посёлок Каменномостский и реку Белую.

Свое название гора получила из-за батареи пушек, что обороняли столицу Черкесского военачальника Мухаммеда Амина – Хаджох (он же Каменномостский).

Здесь же остались остатки крепости!

Немного отдохнув, спускаемся к базе, после стольких дней верхом нужно немного отдохнуть и расслабиться.

14:20 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день

Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

09:30 Выезд на конную базу.

10:00 Наш самый продолжительный маршрут – Смотровая Азиш-Тау и ресторан национальной кухни Даур, в седле 7-8 часов.

Практически весь маршрут проходит по лесу.

Это очень спасает в жаркий день!

Приехав на хребет Азиш-Тау, что в переводе означает "путеводный" или "горная тропа" мы отпускаем лошадей лакомиться альпийской травкой, а сами заходим в Даур – блюда настоящей адыгской кухни пока не так известны широкой публике, но по праву займут свое место в вашем списке любимых яств.

Здесь готовят просто вкуснейшие хычины, халюжи, сыр, шашлык, кояж, щипс, лилибж, пастэ, нэкуль, курамбий, калмыцкий и травяной чай!

16:00 Наше путешествие по горной Адыгее заканчивается, седлаем коней и не спеша возвращаемся на базу.

18:30 Ужин в гостевом доме.

6 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

Гостевой дом20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
Рябиновые бусы
Двухместный номер комфорт45 300
Трехместный номер комфорт45 300
Четырехместный однокомнатный номер комфорт45 300
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином45 300
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт45 300
Четырехместный двухкомнатный номер люкс45 300
Двухместный номер стандарт-мини45 300
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)40 200
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11 000
Парк Хаджох
Двухместный номер стандарт45 300
Двухместный номер улучшенный46 300
Двухместный номер комфорт47 800
Трехместный номер студия45 300
Четырехместный семейный номер43 800
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)40 200
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)47 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный14 000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16 000
Горная Лаванда
Двухместный номер стандарт42 500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)38 700
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт42 500
Двухместный номер стандарт (мини)42 500
Трехместный номер стандарт42 500
Четырехместный номер стандарт42 500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)38 700
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
На Аминовской
Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)39 400
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6000
Барская Усадьба
Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями43 800
Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью45 700
Трехместный номер студия43 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере12 000

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

В 4-х местных номерах гостевого дома «Рябиновые бусы» по согласованию возможно размещение 3-х человек без доплаты.

В 3-х местных номерах гостевого дома «на Аминовской» по согласованию возможно размещение 2-х человек без доплаты.

В ГД "Горная Лаванда" и "Отдых у реки" подселение невозможно.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

5 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «на Аминовской»

5 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

5 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Барская усадьба»

5 ночей

Гостевой дом «Барская усадьба» - это комплекс современных деревянных рубленых коттеджей в традиционном русском стиле. Уникальная локация делает отдых не только приятным, но и удобным. Номерной фонд составляют двухместные и трехместные номера со всеми удобствами. В каждом номере также есть холодильник, телевизор, сплит-система. Чайник, термопот в холле гостиницы. Коттеджи и интерьер выдержаны в едином стилистическом решении. В качестве досуга внутри комплекса гостевой дом «Барская усадьба» предлагает услуги бани на дровах и подогреваемого (в холодное время года) бассейна. Для детей оборудована безопасная современная детская площадка и детский участок бассейна. К услугам туристов: пользование бассейном, зоной барбекю и кухней, крытые беседки и парковка. Свое кафе на территории – домашняя кухня.

Номерной фонд для размещения туристов представлен:

  1. Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 16 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки. а также телевизор, сплит-система, холодильник. Удобства в номере.
  2. Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор, сплит-система, холодильник. Удобства в номере.
  3. Трехместный номер студия – общая площадь номера 57 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, диван, шкаф, стол, стулья, тумбочки, кухонный гарнитур. А также есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновая печь. Удобства в номере.
Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»Гостевой дом «Барская усадьба»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • Аренда лошади и амуниции на все маршруты тура
  • Проживание в гостевых домах Рябиновые Бусы, Парк Хаджох, Отдых у реки, Горная Лаванда или На Аминовской в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар –Каменномостский –Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Обед в ресторане адыгейской кухни Даур по меню в 5-й день тура. ВАЖНО! В этот день, как и в другие дни повара гостевого дома собирают для туристов ланч-бокс на обед – кто не хочет кушать в кафе, можно просто заказать травяной чай и покушать наш обед
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
  • Термальные источники (3 часа): в выходные дни: взрослый – 600 руб. детский 5-12 лет – 300 руб. будние дни: взрослый – 550 руб. детский 5-12 лет – 250 руб. в праздничные дни: взрослый – 1 000 руб. детский 5-12 лет – 500 руб.
  • В выходные дни: взрослый – 600 руб. детский 5-12 лет – 300 руб.
  • Взрослый – 600 руб.
  • Детский 5-12 лет – 300 руб.
  • Будние дни: взрослый – 550 руб. детский 5-12 лет – 250 руб.
  • Взрослый – 550 руб.
  • Детский 5-12 лет – 250 руб.
  • В праздничные дни: взрослый – 1 000 руб. детский 5-12 лет – 500 руб.
  • Взрослый – 1 000 руб.
  • Детский 5-12 лет – 500 руб.
  • Рафтинг (по желанию) – 1 500 руб.
  • Экстрим-парк (по желанию) – 1 500 – 2 500 руб. (в зависимости от маршрута)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);

- Страховой медицинский полис;

- Медицинские препараты для собственных нужд;

- Головной убор по сезону;

- Солнцезащитные очки;

- Фото или видеоаппаратура;

- Небольшой рюкзак;

- Туристический коврик для сидения (можно купить на месте);

- Удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;

- Одежда по сезону;

- Непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;

- Дождевик (можно купить на месте);

- Плавки / купальник;

- Средства личной гигиены;

- Наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов за вход на экскурсионные объекты и за активности.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

В Краснодаре две точки сбора для туристов – ж/д вокзал и аэропорт. Отъезд от ж/д вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00. Обратный трансфер из гостевого дома не позднее 10:00;

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Какие скидки есть в туре?

Для детей от 7 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Для детей от 12 до 18 летпредоставляется скидка 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
5 июля 2022
Замечательный тур! Хочется особенно отметить прекрасную организацию экскурсий. Все четко, без опозданий, с доброжелательным и заботливым сопровождением экскурсовода Анны. Большое спасибо ей за профессионализм! Скромность номерного фонда отеля Хаджок парка компенсируется вниманием персонала и готовностью персонала помочь в случае поломки унитаза, организации сауны или заказа такси. Кормят не вкусно, но голодным не останешься. Это единственный минус. Но в целом отличный тур! Очень рекомендуем!
С
4 июля 2022
Огромное спасибо организаторам тура, моя глубокая благодарность. Я просто в восторге! Отличная организация, прекрасно разработанная программа, все продумано до мелочей: трансфер, размещение, питание, сами поездки - все на высшем уровне и работало четко, как часы.)) Замечательный отель, не хуже заграничного (а мне есть, с чем сравнить), природа, от которой захватывает дух. Ранчо "Ковбой" поразило тем, что все продумано до мелочей: рюкзачки, которые крепятся к седлу, головные уборы при необходимости, чембур с карабином, чтобы привязать лошадь. Вот казалось бы мелочи, но их так часто не хватает! Хорошо продуманные маршруты, отличные инструктора. Видела все: и водопады потрясающей красоты, гроты и пещеры, буйство зелени (дубы, вязы, грушевые деревья, много цветов), прокатилась по канатной дороге, обедала в ресторане с потрясающим видом на горы. Марина - хозяюшка ранчо, инструктора Яна и Дмитрий - настоящие профессионалы своего дела, находят подход к каждому приезжающему. На ранчо живут не только лошади, но и косуля, еноты, кролики, нарядный петушок и курочки, ласковые собаки. А утром и вечером - до и после поездки - купание в круглосуточном подогреваемом бассейне в отеле. Красота! Часть моего сердца и души осталась в Адыгее."Большая Страна", спасибо вам огромное за мой отличный отдых, всем рекомендую доверить вам свой отдых и думаю, что никому не придется об этом пожалеть.
А
4 июля 2022
Всё идеально!

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