1 день

Первый конный маршрут по Адыгее

09:30 – 10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00 – 12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00 – 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:00 Отправляемся на ранчо Ковбой.

Пожалуй, самый важный момент перед началом тура — это подбор лошади, ведь они совсем как люди, различаются характером, темпераментом и нравом.

В наших конюшнях более 30 лошадей и вместе с инструктором Вы выберете себе верного спутника и помощника на все время тура.

После этого пройдете инструктаж, ознакомитесь с техникой безопасности, поближе познакомитесь с лошадью и конечно же пройдете свой первый конный маршрут по Адыгее.

16:00 Выезд на маршрут.

Сегодня мы сходим на маршрут под названием «Ущелье Мишоко и Дубовая роща».

На маршруте увидим старые Черкесские сады, пройдем ущелье поверху и спустимся в самый низ к ручью Мишоко и прогуляемся верхом по дубовой роще!

Продолжительность маршрута всего 1,5 часа – сегодня разминочный день, нужно оставить силы на следующие дни!

18:30 Ужин в гостевом доме.