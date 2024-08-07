С Соколов Адыгея: Перезагрузка. Активный тур Отличный тур - здесь можно попробовать практически все горные развлечения. Небольшое восхождение, купание в водопадах, конная прогулка, рафтинг, полет над каньоном и много много очень красивой природы, в общем, впечатления самые лучшие, открыл для себя много нового)

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А Александра Адыгея: Перезагрузка. Активный тур читать дальше Прекрасное расположение гостевых домов у реки Белой, каждый день видишь горы с разных ракурсов, ходишь по тропам мало кому доступным, и вообще, узнать Адыгею с новой стороны. После поездки осталось много положительных эмоций и красивых фото. Тур полностью соответствует названию - это была настоящая перезагрузка! Активный отдых с приключениями и волшебными видами! Каждый день был насыщенный!

В Валерия Выходные в Адыгее Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!

Е Екатерина Выходные в Адыгее читать дальше инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться. Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный

И Инга Выходные в Адыгее Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!

И Ирина Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.