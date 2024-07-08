Каждый день Вас ждёт новое приключение: увлекательный сплав, конная прогулка, заброска на внедорожнике ГАЗ-66, восхождение на вершину. Ну и конечно же — пешие прогулки и романтика палаток в природном парке «Большой Тхач».
Программа тура по дням
Прибытие
- 11:00-12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.
15:00 Прибытие в объект размещения.
15:00-16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
- 15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00-20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Поздний ужин.
Хаджохская теснина
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 12 км.
На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.
14:00 Обед на маршруте.
Посещение четырех водопадов Руфабго.
19:00 Праздничный ужин знакомств.
Сплав, конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Выезд на сплав по реке Белая.
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструктора.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
В этот день активности за доп. плату.
Экстрим парк Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на экскурсию.
В этот день наш путь начинается в экстрим парке Мишоко, где нам выдадут снаряжение для перелета по троллею на другую сторону ущелья.
После чего, мы пройдем около 10 км. в сторону Чертового пальца.
Со скалы Чертов Палец открывается шикарная панорама гор Адыгеи.
Как на ладони видны: передовой хребет и его самые знаменитые вершины Большой и Малый Тхач, горы Главного Кавказского хребта — перевал Чертовы ворота (Ачешбоки), Тыбга, Бамбак, Джуга, Чугуш, Джемарук, Асбестная и Уруштен.
Отлично видно величественное Лагонакское нагорье — плато Лаго-Наки и венчающий его Фишт-Оштенский массив с горами Оштен и Фишт.
Внизу, на слиянии рек Белая и Дах, раскинулась станица Даховская, а вдалеке среди лесов виден поселок Усть-Сахрай, откуда начинается маршрут на Сахрайские водопады
14:00 Обед на маршруте.
После обеда мы посетим гроты и канатную дорогу.
18;00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Заброска на ГАЗ-66. Сахрайские водопады, восхождение на приют
05:00 Завтрак.
06:30 Трансфер до пос. Сахрай.
Далее вы поедете на внедорожнике ГАЗ-66 к месту слияния рек Большой и Малый Сахрай – Тайвань.
Маршрут Сахрайские водопады — позволит Вам побывать на одном из малодоступных водопадов у Лаго-Нагского нагорья.
Продолжительность маршрута около четырех часов.
Вы посетите две катловины, каньон реки Сахрай и три водопада — Раскол, девичьи косы и Манькин шум, в кристальных водах которых, Вам наверняка захочется искупаться
Восхождение на приют Балаган ветренный.
Протяжённость маршрута 12 км.
Балаган «Ветреный» — это общедоступный деревянный домик с печкой, в котором можно укрыться от непогоды, находится у подножия Большого Тхача, с левой стороны.
Туристы часто останавливаются в балагане или устанавливают палатки рядом с ним, потому что погода в горах переменчива и за короткое время может испортиться, а также в близи есть два ручья, из которых можно брать воду для приготовления пищи.
С этого места открывается интересный вид на скальную стену Большого Тхача и гору Малый Тхач.
Разворачиваем палаточный лагерь и готовим ужин, наслаждаясь закатом.
Восхождение на Большой Тхач
06:00 Совместное приготовление завтрака.
Подготовка к восхождению.
Восхождение на вершину горы Большой Тхач.
Встречаем рассвет.
Сегодня начнется восхождение.
По еле заметной тропе поднимаемся от подножья на первый зубец Большого Тхача.
Отсюда открываются панорамы на весь Большой Кавказский Хребет, в хорошую погоду видно Эльбрус, Лаго-Накское нагорье, Фишт, Оштен, плато «Бамбаки» и горы Джемарук, Чугуш, Джуга, Тыбга.
Чем выше, тем сильнее впечатление от Чёртовых ворот.
Их громада всё мрачнее нависает над пейзажем, производя сильное впечатление, а если быть точнее это Левый и Правый Ачешбоки.
Именно с них начинается территория Кавказского заповедника.
Далее следуем по зубцам выше и выше, пока не достигаем самого высокого.
Это и есть вершина Тхача.
Здесь захватывающее зрелище, внизу скалы 300 м и «весь мир на ладони».
Спуск вниз занимает около 1 часа, ночевка на перевале в палатке или в балагане «Ветреном» — домике, специально построенном для туристов.
14:00 Возвращение в палаточный лагерь.
15:00 Обед в лагере.
16:00 Восхождение на гору Малый Тхач.
Возвращение в палаточный лагерь.
Совместное приготовление ужина с потрясающим закатом и звездным небом.
Обед и ужин в походных условиях.
Возвращение на базу
08:00 Совместное приготовление завтрака.
09:00 Сворачиваем палаточный лагерь и возвращение на базу.
Протяжённость маршрута 12 км.
Дойдём до тайваня, где нас ждет внедорожник ГАЗ 66, который отвезет нас в объект размещения.
15:00 Обед.
16:00 Свободное время.
19:00 Праздничный ужин с представителем адыгской культуры.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
8:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в п. Каменномостский на базе и в палатках на маршруте.
Доплата за 1-местное размещение — 20 000 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Палаточный лагерь на маршруте.
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
БО «Горная»
Турбаза «Горная» располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
БО «Белая река»
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Сытное 3-разовое питание
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Ж/д-, авиа билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Купание в бассейне на территории размещения
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
- Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — трекинговая обувь);
Палатки, рюкзаки женские 65 л, мужские 75 л., треккинговые палки, фонарь, посуда походная, спальник, коврики.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Каждое воскресенье:
- трансфер ж/д Краснодар с 10:00 до 11:00;
- трансфер Минеральные Воды встреча с 11:00 до 13:00;
- трансфер встреча Ставрополь с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Индивидуальный трансфер:
- ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше —8 000 руб., 6 человек —10 000 руб.;
- аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 6 человек —13 000 руб.;
- аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше —10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
- ж/д Майкоп, 4 человека и меньше —3 000 руб., 6 человек —5 000 руб.;
На какую температуру необходимо взять спальный мешок?
+ 5 и выше.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие требования к участникам маршрута?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию горным туризмом.
На маршрут допускаются дети с 8 лет, только в сопровождении взрослых.