Проведем незабываемые 6 новогодних дней и окунемся в историю этого края, проникнемся потрясающими видами на горы, изучим загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады.
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники
09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.
11:00-13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (где проходит обед подробнее указано в разделе «Важно знать»).
14:30-15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Водная Ривьера».
17:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.
Обед по прибытию.
19:00 Ужин в гостевом доме.
19:30 Отправление туристов, прибывших из Минеральных Вод на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Стоимость посещения термальных источников (3-часовое купание) — 1200 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 11 лет).
Туристы, прибывающие из Минеральных Вод обедают в гостевом доме, а также получают с собой в номер ужин в ланч-боксах.
Водопады Руфабго и Хаджохская теснина
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Водопады Руфабго (с собой удобная обувь, рюкзак).
Мы с Вами перейдем через мост каньон реки Белая и отправимся по тропе, вверх по течению реки Руфабго, по пути увидим пять водопадов.
Протяженность маршрута в обе стороны составит около 3 км.
Стоимость экскурсии —700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 12 лет).
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Хаджохская теснина.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый каньон.
Стоимость входных билетов —700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 14 лет).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Конная прогулка
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг.
Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
Важно! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
Стоимость конной прогулки — 3 000 руб. /чел.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут (доп. плата).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Канатная дорога и термальный источник
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Канатная дорога.
На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Стоимость входных билетов — 900 руб. /взрослый, 600 руб. /детский (до 14 лет).
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Стоимость посещения термальных источников (3-часовое купание) — 1200 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 11 лет).
19:00 Ужин в гостевом доме.
Плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
Стоимость входных билетов: Азишская пещера — 900 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 14 лет). Нежная пещера — 700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 14 лет).
13:00-14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Размещение
|Категория
|03.01.2025 - 08.01.2025
|Рябиновые бусы
|2-местные номера
|61500
|3-, 4-местные номера
|56500
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|41500
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|25000
|Скидка для детей до 14 лет
|10%
|Парк Хаджох
|2-местный номер стандарт
|63000
|2-местный номер комфорт
|70000
|3-местный номер студия
|82000
|4-местный семейный номер
|59500
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|39500
|Скидка для детей до 14 лет
|10%
|Горная Лаванда
|2-местный номер стандарт
|45500
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|34500
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|17000
|Скидка для детей до 14 лет
|10%
|На Аминовской
|3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|39000
|Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере
|11000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|10%
|Софья
|2-, 3-, 4-местные номера
|45500
|Доплата за 1-местное размещение
|15000
|Скидка для детей до 14 лет
|10%
В ГД Горная Лаванда подселение невозможно.
Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох Усадьба, питаются на территории этого гостевого дома.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «На Аминовской»
Гостевой дом «На Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 2-х категорий (Стандарт, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела!
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами. Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом. В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - Краснодар / Минеральные Воды
- Проживание в гостевых домах "Рябиновые бусы", "Горная Лаванда", "Парк Хаджох", "Софья" или "на Аминовской" в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед)
- Рождественский ужин
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 12 лет) канатка - 800 руб. Хаджохская теснина - 700 руб. Азишская пещера - 900 руб. /взр., 600 руб. /детск. конная прогулка (1 час) - 3 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг) термальные источники (3 часа) - 1 200 руб. /взр. и дети от 14 лет, 450 руб. /дети до 13 лет
- Водопады Руфабго - 700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 12 лет)
- Канатка - 800 руб
- Хаджохская теснина - 700 руб
- Азишская пещера - 900 руб. /взр., 600 руб. /детск
- Конная прогулка (1 час) - 3 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Термальные источники (3 часа) - 1 200 руб. /взр. и дети от 14 лет, 450 руб. /дети до 13 лет
- Алкогольные напитки
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- дождевик (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- одежда по сезону;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Есть ли скидки в туре?
Скидка до 14 лет — 10%.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы пребываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).
Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
- Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
Важно! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.
Может ли программа быть изменена?
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, но без уменьшения общего объема и качества предоставляемых услуг.
Как происходит питание в туре?
Гости, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории этих гостевых домов.
Туристы, прибывающие из Минеральных Вод, в первый день обедают в гостевом доме, а также получают с собой в номер ужин в ланч-боксах.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.