3 день

Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг.

Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

Важно! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

Стоимость конной прогулки — 3 000 руб. /чел.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут (доп. плата).

19:00 Ужин в гостевом доме.