Рождественский тур в Адыгее

В туре нас ждет знаменитое плато Лаго-Наки, конная прогулка, пещеры, термальные источники, а также вкусная национальная кухня.

Проведем незабываемые 6 новогодних дней и окунемся в историю этого края, проникнемся потрясающими видами на горы, изучим загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады.
5
3 отзыва
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.

11:00-13:30 Встреча в Минеральных Водах в аэропорту — трансфер в гостевой дом.

13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (где проходит обед подробнее указано в разделе «Важно знать»).

14:30-15:00 Отправление туристов, прибывших из Краснодара на геотермальный источник «Водная Ривьера».

17:00 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Минеральных Вод.

Обед по прибытию.

19:00 Ужин в гостевом доме.

19:30 Отправление туристов, прибывших из Минеральных Вод на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Стоимость посещения термальных источников (3-часовое купание) — 1200 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 11 лет).

Туристы, прибывающие из Минеральных Вод обедают в гостевом доме, а также получают с собой в номер ужин в ланч-боксах.

Прибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источникиПрибытие. Термальные источники
2 день

Водопады Руфабго и Хаджохская теснина

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Водопады Руфабго (с собой удобная обувь, рюкзак).

Мы с Вами перейдем через мост каньон реки Белая и отправимся по тропе, вверх по течению реки Руфабго, по пути увидим пять водопадов.

Протяженность маршрута в обе стороны составит около 3 км.

Стоимость экскурсии —700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 12 лет).

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Хаджохская теснина.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый каньон.

Стоимость входных билетов —700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 14 лет).

19:00 Ужин в гостевом доме.

Водопады Руфабго и Хаджохская теснинаВодопады Руфабго и Хаджохская теснинаВодопады Руфабго и Хаджохская теснинаВодопады Руфабго и Хаджохская теснина
3 день

Конная прогулка

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг.

Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

Важно! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

Стоимость конной прогулки — 3 000 руб. /чел.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут (доп. плата).

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулкаКонная прогулка
4 день

Канатная дорога и термальный источник

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Канатная дорога.

На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз.

Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

А с самого хребта Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Стоимость входных билетов — 900 руб. /взрослый, 600 руб. /детский (до 14 лет).

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Стоимость посещения термальных источников (3-часовое купание) — 1200 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 11 лет).

19:00 Ужин в гостевом доме.

Канатная дорога и термальный источникКанатная дорога и термальный источникКанатная дорога и термальный источникКанатная дорога и термальный источник
5 день

Плато Лаго-Наки

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Сегодня вас ждет выезд на весь день.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

Стоимость входных билетов: Азишская пещера — 900 руб. /взр., 600 руб. /детский (до 14 лет). Нежная пещера — 700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 14 лет).

13:00-14:00 Горячий обед в уютном кафе Высота 1512 у Азишской пещеры.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки — уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Плато Лаго-НакиПлато Лаго-НакиПлато Лаго-НакиПлато Лаго-Наки
6 день

Отъезд

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

РазмещениеКатегория03.01.2025 - 08.01.2025
Рябиновые бусы 2-местные номера61500
3-, 4-местные номера 56500
Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать) 41500
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере25000
Скидка для детей до 14 лет10%
Парк Хаджох2-местный номер стандарт63000
2-местный номер комфорт70000
3-местный номер студия82000
4-местный семейный номер 59500
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия39500
Скидка для детей до 14 лет10%
Горная Лаванда2-местный номер стандарт45500
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)34500
Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере17000
Скидка для детей до 14 лет10%
На Аминовской 3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты) 39000
Доплата за 1-местное размещение в 3-местном номере 11000
Стоимость тура для детей до 14 лет 10%
Софья 2-, 3-, 4-местные номера 45500
Доплата за 1-местное размещение 15000
Скидка для детей до 14 лет10%

В ГД Горная Лаванда подселение невозможно.

Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох Усадьба, питаются на территории этого гостевого дома.

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

5 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

5 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «На Аминовской»

5 ночей

Гостевой дом «На Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

5 ночей

Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 2-х категорий (Стандарт, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя как настоящие мастера своего дела!

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Софья»

5 ночей

Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами. Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом. В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.

Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»Гостевой дом «Софья»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - Краснодар / Минеральные Воды
  • Проживание в гостевых домах "Рябиновые бусы", "Горная Лаванда", "Парк Хаджох", "Софья" или "на Аминовской" в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед)
  • Рождественский ужин
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: водопады Руфабго - 700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 12 лет) канатка - 800 руб. Хаджохская теснина - 700 руб. Азишская пещера - 900 руб. /взр., 600 руб. /детск. конная прогулка (1 час) - 3 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг) термальные источники (3 часа) - 1 200 руб. /взр. и дети от 14 лет, 450 руб. /дети до 13 лет
  • Водопады Руфабго - 700 руб. /взр., 400 руб. /детский (до 12 лет)
  • Канатка - 800 руб
  • Хаджохская теснина - 700 руб
  • Азишская пещера - 900 руб. /взр., 600 руб. /детск
  • Конная прогулка (1 час) - 3 000 руб. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Термальные источники (3 часа) - 1 200 руб. /взр. и дети от 14 лет, 450 руб. /дети до 13 лет
  • Алкогольные напитки
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор по сезону;
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • дождевик (можно купить на месте);
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • одежда по сезону;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Есть ли скидки в туре?

Скидка до 14 лет — 10%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

  • Если вы пребываете на ж/д вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке около ж/д вокзала. Трансфер отъезжает от ж/д вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

  • Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Водсбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе).

Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

  • Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.

Важно! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

  • Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Для туристов, имеющих ограничения по продуктам питания, просьба сообщить при бронировании.

Может ли программа быть изменена?

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура, но без уменьшения общего объема и качества предоставляемых услуг.

Как происходит питание в туре?

Гости, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.

Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории этих гостевых домов.

Туристы, прибывающие из Минеральных Вод, в первый день обедают в гостевом доме, а также получают с собой в номер ужин в ланч-боксах.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
1
О
16 янв 2024
Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.Прекрасный отдых, море эмоций! Отличные номера в горной лаванде, продуманные до мелочей, есть все, о чем можно подумать. Питание хорошее по домашнему.
П
16 янв 2024
Отличный тур!
Е
16 янв 2024
Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое спасибо Анне за её оптимизм и всегда хорошее настроение😃
Программа тура тоже достаточно насыщенна и при этом впечатления не перебивают друг друга.
Тур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. БольшоеТур очень понравился! Всё организованно, потеряться просто невозможно, так как тебя везде сопровождает ответственный экскурсовод. Большое

Тур входит в следующие категории Майкопа

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