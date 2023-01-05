2 день

Гранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

Сегодня посетим Гранитный каньон и музей кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.

Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.

Мы поговорим об истории и загадках кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.

Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.

По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.

Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.

Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).

22:00 Начинаем провожать уходящий год и встречать новый.

Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и конечно Дед Мороз!