Мы поговорим об истории и загадках кавказских дольменов,
Программа тура по дням
Прибытие. Горячие источники
Вы можете самостоятельно добраться до места размещения (заезд во второй половине дня с 14:00), либо воспользоваться услугами объединенного трансфера (оплачивается дополнительно).
Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед.
После обеда отправляемся на горячие источники.
Возвращение на базу, ужин.
Гранитный каньон. Музей кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и музей кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное море — это цунами, преломляющееся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг – сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
22:00 Начинаем провожать уходящий год и встречать новый.
Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и конечно Дед Мороз!
Радиальный поход к урочищу Курджипс. Катание на санках. Прогулка по сосновому бору
После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.
Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках!
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку!
Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
Спелеомаршрут
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
О диких пещерах можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент — «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Вечером возвращаемся на базу, где нас ждет ужин.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Маршрут в ущелье реки Мешоко. Чёрный шум. Конная прогулка
В этот день ваш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки, по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Следующий объект для посещения — пляж Черном шум.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу (ограничение по весу туристов 100 кг).
Возвращение на базу.
Вечером соберемся у камина с гитарой – отличное завершение новогоднего отпуска!
Отъезд
Завтрак.
Сборы, отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Заявки принимаются от 2-х человек.
Одноместное размещение и подселение не предусмотрено.
Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.
Варианты проживания
Формула активного отдыха
База находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м. над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м., что создает ощущение уединенности, но вместе с тем подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный) с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- 3-разовое комплексное питание: 1-й день - обед, ужин, 2-й-5-й дни - 3-разовое комплексное, 6-й день - завтрак
- Новогодний банкет
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Услуги инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Рафтинг по горной реке - 2 000 руб. /чел
- Объединенный трансфер: Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 5 000 руб. /чел. Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел
- Минеральные Воды - база размещения / база размещения - Минеральные Воды - 5 000 руб. /чел
- Краснодар - база размещения / база размещения - Краснодар - 4 000 руб. /чел
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
- первая пара – высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение – резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее;
- вторая пара – зимняя или демо-сезонная обувь с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру;
Для холодной погоды:
- куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям;
- штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям;
- пуховик (до -10°С);
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка теплая (флисовая идеальное решение);
- перчатки теплые (флисовые лучше);
- руковицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт., с длинным и коротким рукавом.;
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны). Обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер не входит в стоимость тура.
Объединенный трансфер 30 декабря:
- сбор группы в 12:00 в аэропорту г. Минеральные Воды;
- сбор группы в 12:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер 4 января:
- в 10:00 – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16:00);
- в 10:00 – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
Возможна организация индивидуального трансфера ко времени прибытия/отправления.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршруты сложные?
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок 8-ми лет.
Сколько человек в группе?
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).
Есть ли ограничение по весу для конной прогулки?
Для конной прогулки есть ограничение по весу туристов — 100 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.