4 день

Треккинг по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.

В этот день идём в настоящий поход.

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг.

Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт.

После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.