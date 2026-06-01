1 день

Встреча, трансфер в Горно-Алтайск, музей

По запросу, возможно повышение класса транспорта до Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser и др., повышение уровня отелей, добавление перекусов и снеков по маршруту. Доплата за пакет КОМФОРТ ПЛЮС – от 25000 руб. /чел., рассчитывается в индивидуальном порядке.

До 10:30 – Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска. По согласованию возможна встреча в самом Горно-Алтайске. Время встречи может корректироваться на более раннее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Сперва мы посетим музей им. Анохина в Горно-Алтайске.

В музее представлены обширные экспозиции, которые поведают о богатой истории края. Здесь находится множество археологических артефактов, среди которых присутствуют и очень редкие, значимые экспонаты. Например, с сентября 2012 года в новом зале музея хранится мумия «Принцессы Укока», найденная вместе с прекрасно сохранившимся набором предметов, сопровождавшим ее в загробную жизнь.

Среди всех древних находок именно эта женщина, захороненная на Укоке, привлекла наибольшее внимание общественности. Прошло уже более двух десятилетий с момента раскопок, но посмертная судьба «алтайской принцессы», как ее прозвали СМИ, все еще является предметом живого и бурного обсуждения. Эту мистическую историю и не только вам расскажут на экскурсии в музее.

Время на обед в ресторане “Типография” / “Рерих” или в других заведениях города.

Заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.

Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый, 1000 рублей – детский, 6-15 лет (карты принимаются).

Заселяемся в домики на турбазе Путник Алтая или в номера парк-отеля Манжерок, апарт-отеля Алтай, номера с удобствами. Возможны базы аналогичного уровня, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – например, эко-отель Марсель, отель Манжерок 5*, Шамбала 5*, Гранд Шале Алтай 5*, отель Геометрика, бутик-отель Август, Сказка Алтая 4*, Хвоя в Горах 5*, запрашивайте варианты.

Ужин – самостоятельно.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

