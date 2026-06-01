Описание тура
Почему наш тур – комфортный? Рассказываем!
В нашей группе будет до 6-ти участников. Так удобнее, свободнее и веселее: можно подстраивать маршрут под настроение группы и не терять время в больших толпах.
Мы будем жить на турбазах и в отелях в благоустроенных номерах с удобствами
Для тура не нужна специальная физическая подготовка: не нужно быть спортсменом — тур подойдёт даже тем, кто просто хочет отдохнуть и насладиться природой.
Один из дней мы посвятим вашим желаниям: хотите — погрузитесь в релакс и созерцание, хотите — испытайте себя в новых активностях.
За 7 дней мы увидим самые топовые достопримечательности Горного Алтая:
Реку Катунь — царицу и хозяйку Алтая. Жемчужно-изумрудная несёт она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного Ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь.
Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны.
Чуйский тракт и Гейзеровое озеро, поражающее своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне!
Алтайский Марс, пейзажи которого напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно!
Транспорт по маршруту: легковые автомобили или минивены иностранного производства.
Тур состоится от 2 участников. В программе тура возможны изменения в зависимости от погодных и технических условий. Очередность показа локаций может меняться.
По запросу, возможно повышение класса транспорта до Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser и др., повышение уровня отелей, добавление перекусов и снеков по маршруту. Доплата за пакет КОМФОРТ ПЛЮС – от 25000 руб. /чел., рассчитывается в индивидуальном порядке.
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в Горно-Алтайск, музей
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
По запросу, возможно повышение класса транспорта до Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser и др., повышение уровня отелей, добавление перекусов и снеков по маршруту. Доплата за пакет КОМФОРТ ПЛЮС – от 25000 руб. /чел., рассчитывается в индивидуальном порядке.
--
До 10:30 – Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайска. По согласованию возможна встреча в самом Горно-Алтайске. Время встречи может корректироваться на более раннее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Сперва мы посетим музей им. Анохина в Горно-Алтайске.
В музее представлены обширные экспозиции, которые поведают о богатой истории края. Здесь находится множество археологических артефактов, среди которых присутствуют и очень редкие, значимые экспонаты. Например, с сентября 2012 года в новом зале музея хранится мумия «Принцессы Укока», найденная вместе с прекрасно сохранившимся набором предметов, сопровождавшим ее в загробную жизнь.
Среди всех древних находок именно эта женщина, захороненная на Укоке, привлекла наибольшее внимание общественности. Прошло уже более двух десятилетий с момента раскопок, но посмертная судьба «алтайской принцессы», как ее прозвали СМИ, все еще является предметом живого и бурного обсуждения. Эту мистическую историю и не только вам расскажут на экскурсии в музее.
Время на обед в ресторане “Типография” / “Рерих” или в других заведениях города.
Заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.
Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый, 1000 рублей – детский, 6-15 лет (карты принимаются).
Заселяемся в домики на турбазе Путник Алтая или в номера парк-отеля Манжерок, апарт-отеля Алтай, номера с удобствами. Возможны базы аналогичного уровня, размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – например, эко-отель Марсель, отель Манжерок 5*, Шамбала 5*, Гранд Шале Алтай 5*, отель Геометрика, бутик-отель Август, Сказка Алтая 4*, Хвоя в Горах 5*, запрашивайте варианты.
Ужин – самостоятельно.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Телецкое озеро
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию по Телецкому озеру. Дорога в одну сторону займет около 3,5-4 часов.
Путешествие по Телецкому озеру на катере в сборной группе, в котором мы насладимся пейзажами озера и водопадами*. Катер вмещает примерно до 12 человек, прогулка займет 2,5-3,5 часа.
Внимание: решение о выходе катера в рейс принимает капитан судна!
Телецкое озеро поражает масштабами: это один из крупнейших водоёмов Южной Сибири и одно из глубочайших озёр страны. За огромные запасы чистой пресной воды, уступающие в России только Байкалу, его нередко величают «Алтайским Байкалом». Этот водоём издавна почитаем коренными алтайцами, которые дали ему поэтичное имя Алтын‑Кёль — «золотое озеро».
*Для посещения водопадов с собой необходимо взять наличные.
Время на обед в п. Артыбаш (за доп. плату).
При желании и наличии времени, можем посетить смотровую площадку Тилан‑Туу — живописный подъём приведёт нас к вершине (741 м), откуда открывается классический вид на северную часть Телецкого озера и исток Бии. Это отличная возможность сделать фото на фоне воды и гор!
Возвращение в отель.
Ужин – самостоятельно.
Алтайский Марс
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сперва мы отправимся на Марс, Алтайский Марс!
Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
* В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, окрестности с. Акташ, Курайской степи, Каракольской долины.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Обед и ужин – в кафе по маршруту, заказ на месте самостоятельный.
Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Манжерок. Примерный километраж дня: 500 км.
Экскурсии по выбору
Завтракаем
Вы можете распорядится днем по собственному желанию, просто отдохнуть или выбрать активности (стоимость программ запрашивайте):
1. Тавдинские пещеры. Эти пещерные отверстия находятся в отвесных скалах и утесах, в прошлом они служили жильем для человека. Называются они так от названия деревни Тавда (или, по-другому, Талда), которая раньше находилась вблизи пещер. Протяженность скал почти пять километров – это целая система пещер, где они связаны друг с другом, и каждая имеет по несколько входов и выходов. Уникальна Тавдинская карстовая арка – представляет редкую форму – туннель, переходящий в мост. С 1996 арка имеет статус памятника природы краевого значения.
2. Отправимся на гору Чертов палец: с вершины вам откроется великолепная панорама на реку Катунь и Алтайские горы. Гора так называется, так как напоминает торчащий из скалы палец. При подъеме на гору вас будет ждать несложная дорога вверх, а вот если вы захотите оказаться на вершине – ожидайте легкого экстрима!
3. Поездка на квадроциклах. Есть маршруты от 1 часа, есть более продолжительные. Водители квадроциклов должны иметь водительские права.
Пример маршрута на квадроциклах: к Каракольским озерам! Программа на 12 часов.
Озера представляют собой цепочку из семи ступенчатых озер ледникового происхождения, расположенных на различной высоте. Нижние озера лежат в окружении царства кедрового леса, верхнее же – в царстве каменно-моховой тундры. В пути вас ждет преодоление бродов, подъемов, заболоченных участков, подъемов и спусков. В награду вы получите удивительные ощущения от пройденного пути и живописных панорам алтайской природы. На квадроцикле можно ехать как в одиночку, так и вдвоем.
4. Вы можете выбрать конные прогулки. Конная база занимается полным циклом организации конных прогулок: от разведения и выездки лошадей до конструирования специальных мягких сёдел и обучения желающих основам верховой езды в условиях горной местности. С вами будут квалифицированные инструкторы и проводники.
Вы можете выбрать разные варианты: от короткой конной прогулки на 40 минут до маршрута для бывалых – в седле вы проведете 6,5 часов.
5. Белокуриха – это город-курорт, место в Алтайском крае, где нашла свой путь из недр земли живая вода целебных термальных источников. На канатной дороге мы поднимемся на вершину горы Церковка, где насладимся удивительной панорамой Белокурихи, видом живописной Бийской равнины и гор Чергинского хребта. А также узнаем, почему же гора названа именно так. Далее отправимся в кластер Белокуриха-2: мы увидим 12 серпантинных участков с поворотами почти на 180 градусов на протяжении 8 километров, остановимся на обзорных площадках, обязательно сфотографируем установленные здесь арт-объекты.
6. Вы можете отправиться на сплав по Катуни.
Нас будет ждать маршрут “2 порога”: сплав начинается 33 км выше с. Чемал, по маршруту мы пройдем пороги Бийка и Еландинский. Проходить маршруты вы будете на рафтах, которые вмещают 10 или 12 человек. На этот маршрут допускаются дети старше 14 лет и взрослые. Гидрокостюмы включены в стоимость. Инструкторы, которые будут с вами, прошли аттестацию, а многие имеют спортивные разряды.
* Возможны другие маршруты!
7. Вы можете отправится на вертолетные прогулки: например, полетать над долиной реки Катунь, отправится на гору Белуха, облететь Телецкое озеро, полетать над каскадом Каракольских озер.
8. Релакс-день в бане с пармейстером или релакс-массажем!
Погрузитесь в атмосферу неги, блаженства и спокойствия, подарив драгоценное время самому себе!
Варианты и стоимость дополнительных программ дня уточняйте отдельно. Мы можем расширить количество предлагаемых экскурсий и активностей – все зависит от ваших желаний!
Камышлинский водопад - Чемал - Чеч-Кыш
Завтракаем в отеле.
Прогулка на Камышлинский водопад – живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км по тропинке вверх по течению. Камышлинский водопад является частью реки Камышла (буквальный перевод с алтайского языка: «там, где есть камыш»).
По желанию, в обратный путь с Камышлинского водопада мы отправимся по реке Катунь на моторафте (доплата на месте)
Следом сделаем фото-стоп у Зубов дракона – гряды острых скал, которые находятся прямо посередине течения реки Катунь.
Переедем в Чемал. Вы сможете посетить храм Иоанна Богослова на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае. Недалеко здесь находится место слияния рек Чемал и Катунь. Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая – Ворота Сартакпая. При желании, можно прогуляться по “козьей тропке” до бывшей Чемальской ГЭС – первой ГЭС на Алтае, построенной в 1935 году.
Далее посетим пасеку в с. Чемал, где вам проведут экскурсию: вы узнаете, как устроено жилище пчел, какой мёд вкуснее, для чего нужен сон на пчёлах. Также вы сможете приобрести продукцию пасеки.
Обедаем (за доп. плату)
После мы поедем к урочищу Чеч-Кыш – скальному каньону в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
Альтернативной локацией может стать смотровая площадка Толгоек.
Возвращаемся в отель.
Ужин – самостоятельно.
Чуйский тракт до Гейзерового озера
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Ужинаем (включен).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Республика, Зеленый мох, Altay Rest, Майман, Хуторок, Зеленый лес, Душа Алтая, Клевер, Шам Алтай, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул, глемпинге Тайгала.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Примерный километраж дня: 350 км (6 часов в дороге + время на остановки).
Трансфер в аэропорт, вылет домой
Завтракаем, возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов.
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура)
Вылетаем и обещаем непременно вернуться на Алтай еще раз!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в районе Соузга-Манжерок 3 ночи + размещение 1 ночь в Акташе + размещение в районе Соузга-Манжерок на 2 ночи, номера с удобствами. Стоимость дана на одного человека при двухместном размещении. Возможны другие базы аналогичного уровня! Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение категории номера
- Внимание! Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано, но ваши пожелания учитываются при бронировании
- Входные билеты в объекты по маршруту, кроме билетов на канатную дорогу, моторафта на Камышлинском водопаде, билетов на водопады Телецкого озера
- Питание: завтраки, 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель в Дни 1-5
Что не входит в цену
- Дорога до Горно-Алтайска
- Одноместное размещение - от 15000 руб., подселения нет
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Питание, не включенное в программу
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Баня, другие личные расходы
- Входные билеты на водопады Телецкого озера - 250-300 руб/водопад (только наличные!)
- Билеты на канатные дорогу
- Моторафт на Камышлинском водопаде
- Экскурсии, предложенные на выбор, в День 6
- По запросу, возможно повышение класса транспорта до Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, повышение уровня отелей, добавление перекусов и снеков по маршруту. Доплата за пакет КОМФОРТ ПЛЮС - от 25000 руб. /чел., рассчитывается индивидуально
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Важно! Мы за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут. Живём на комфортных базах со всеми удобствами. Тур состоится от 2 участников.
Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.