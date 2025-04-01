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Авторские туры в Манжероке

Найдено 2 тура в Манжероке, цены от 35 615 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Горнолыжный тур на Алтай
6 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Алтай
Горнолыжный тур на Алтай охватывает два основных горнолыжных курорта
14 фев в 10:00
2 фев в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
Цветение маральника
4 дня
-
15%
1 отзыв
Цветение маральника
Тур «Цветение маральника» - майская симфония Алтая
7 мая в 10:00
30 апр в 10:00
от 35 615 ₽41 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку

Самые популярные туры в Манжероке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Горнолыжный тур на Алтай
  2. Цветение маральника
Сколько стоит тур в Манжероке в июле 2025
Сейчас в Манжероке можно забронировать 2 тура от 35 615 до 58 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Манжероке на 2025 год, 4 ⭐ отзыва, цены от 35615₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь