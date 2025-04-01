Горнолыжный тур на Алтай
Горнолыжный тур на Алтай охватывает два основных горнолыжных курорта
14 фев в 10:00
2 фев в 10:00
от 58 000 ₽ за человека
-
15%
Цветение маральника
Тур «Цветение маральника» - майская симфония Алтая
7 мая в 10:00
30 апр в 10:00
от 35 615 ₽
41 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку
Самые популярные туры в Манжероке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Манжероке в июле 2025
Сейчас в Манжероке можно забронировать 2 тура от 35 615 до 58 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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