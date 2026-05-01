Здесь спит потухший вулкан и высятся мраморные скалы, шумят водопады и уходят за горизонт бескрайние леса.
А ещё жили герои фильма «Любовь и голуби», сохранилась церковь, построенная без единого гвоздя, и
Описание экскурсии
Организационные детали
Надевайте удобную для ходьбы обувь.
Программа тура по дням
1 день
Медвежьегорск: экскурсия в городе или на природе
Встретимся в Медвежьегорске. Дальше программа зависит от вашего желания.
Вариант 1. Исследуем город, осмотрим комплекс финских укреплений, посетим места съёмок фильма «Любовь и голуби» и съездим на Беломорканал.
Вариант 2. Отправимся на водопад, сделаем фото у Базальтового карьера и полюбуемся бескрайними лесами.
2 день
Водопад Кивач и вулкан Гирвас или Кижи
Вариант 1. Природа Карелии. Поедем на водопад Кивач, посетим древний вулкан Гирвас, прогуляемся по застывшим лавовым потокам и заглянем в кратер Поор-Порог.
Вариант 2. Деревянное зодчество. Отправимся на остров-музей Кижи на Онежском озере. Вы увидите Кижский погост с 22-главой Преображенской церковью, построенную без гвоздей Покровскую церковь и колокольню.
К вечеру вернёмся в Медвежьегорск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Медвежьегорска и обратно
- Проживание
- Питание - от 300 ₽
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Проезд на Кижи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медвежьегорск, 10:00, точное место встречи обсудим индивидуально
Завершение: Медвежьегорск, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 680 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.
