Своей компанией в Медвежьегорск: поездка-конструктор с экскурсиями на выбор

Увидеть места съёмок «Любовь и голуби», посетить древний вулкан Гирвас или остров-музей Кижи
Здесь спит потухший вулкан и высятся мраморные скалы, шумят водопады и уходят за горизонт бескрайние леса.

А ещё жили герои фильма «Любовь и голуби», сохранилась церковь, построенная без единого гвоздя, и
финские укрепления.

Что увидеть в Медвежьегорске и окрестностях — выбираете вы! Осмотрите дом Кузякиных или насладитесь карельскими пейзажами, прогуляетесь по застывшей лаве или полюбуетесь памятниками деревянного зодчества. Многодневная экскурсия проходит в индивидуальном формате только для вашей компании.

Описание экскурсии

Организационные детали

Надевайте удобную для ходьбы обувь.

Программа тура по дням

1 день

Медвежьегорск: экскурсия в городе или на природе

Встретимся в Медвежьегорске. Дальше программа зависит от вашего желания.

Вариант 1. Исследуем город, осмотрим комплекс финских укреплений, посетим места съёмок фильма «Любовь и голуби» и съездим на Беломорканал.

Вариант 2. Отправимся на водопад, сделаем фото у Базальтового карьера и полюбуемся бескрайними лесами.

2 день

Водопад Кивач и вулкан Гирвас или Кижи

Вариант 1. Природа Карелии. Поедем на водопад Кивач, посетим древний вулкан Гирвас, прогуляемся по застывшим лавовым потокам и заглянем в кратер Поор-Порог.

Вариант 2. Деревянное зодчество. Отправимся на остров-музей Кижи на Онежском озере. Вы увидите Кижский погост с 22-главой Преображенской церковью, построенную без гвоздей Покровскую церковь и колокольню.

К вечеру вернёмся в Медвежьегорск.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Медвежьегорска и обратно
  • Проживание
  • Питание - от 300 ₽
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Проезд на Кижи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медвежьегорск, 10:00, точное место встречи обсудим индивидуально
Завершение: Медвежьегорск, 19:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 680 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.

Тур входит в следующие категории Медвежьегорска

