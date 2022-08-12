Пешие экскурсии-прогулки в Мисхоре с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Мисхоре, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.
По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 2 чел.
Чертова лестница и древние римские тропы
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Чертова лестница и древние римские тропы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    12 августа 2022
    Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
    Экскурсия понравилась, ездили с мамой (68 лет). Поднялись на Ильяс-Кая, виды потрясающие. Нина нам все показала и рассказала, а также
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    нас фотографировала для истории пока мы поднимались. Фото супер! На спуске немного скорректировала планы погода-начался дождь (ливень). Спускались сложно, но весело. У мамы обувь была не подходящая-очень скользкая. Нина нас страховала, спасибо ей большое. Совет всем: в горы надевайте треккинговую обувь и вперёд к приключениям!

  • Ю
    Юлия
    8 апреля 2022
    Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
    Экскурсия проходила в мой день рождения, всем довольна)

Ответы на вопросы от путешественников по Мисхору в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
  2. По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
  3. Чертова лестница и древние римские тропы
Сколько стоит экскурсия по Мисхору в июне 2024
Сейчас в Мисхоре в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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