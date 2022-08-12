Индивидуальная
4 часа
Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
По тропе Биюк-Исар к Гроту Татьяны
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чертова лестница и древние римские тропы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена12 августа 2022Экскурсия понравилась, ездили с мамой (68 лет). Поднялись на Ильяс-Кая, виды потрясающие. Нина нам все показала и рассказала, а также
- ЮЮлия8 апреля 2022Экскурсия проходила в мой день рождения, всем довольна)
Ответы на вопросы от путешественников по Мисхору в категории «Пешеходные»
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