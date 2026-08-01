Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета в горах над Ялтой из Мисхора
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 05:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Встреча рассвета на горе Ай-Петри из Мисхора
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 03:00
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поход к Храму Солнца и на вершину г. Ильяс-Кая
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чертова лестница и древние римские тропы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мисхору
Самые популярные экскурсии в Мисхоре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Мисхору в августе 2026
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