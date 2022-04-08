Храм Солнца или же скалы Тышлар

Удивительное творение природы в горном лесу неподалеку от Ласпинского побережья. Эти образующие красивый круг скалы даже называют «Крымским Стоунхенджем», они издавна известны как особое место силы и служат центром притяжения у любителей духовных практик, йоги и просто желающих полюбоваться красотами горного Крыма.

В поход включено восхождение на вершину Ильяс-Кая, откуда открывается потрясающий вид на бухту Ласпи и окрестные горы.

Программа

Поход начинается от остановки Ласпи на Южнобережном шоссе. Сразу же свернем на лесную тенистую тропинку и дойдем по ней до подножия горы Ильяс-Кая.

Прежде чем посетить сам Храм Солнца, мы поднимемся по горной тропке на вершину Ильяс-Кая и посмотрим на скалы Тышлар сверху: зрелище действительное живописное. С вершины открываются и потрясающие виды на лазурное море Ласпинской бухты и все окрестные горы.

Насладившись панорамами с высоты 680 метров надо морем, спустимся к Храму Солнца, походим среди его удивительных скальных уступов, обязательно посидим на центральном камне-алтаре и загадаем желание!

На обратном пути зайдем на мыс Деликли-Бурун (дырявый мыс), чтобы еще раз окинуть взглядом живописное побережье еще и с этой видовой точки.

Организационные моменты