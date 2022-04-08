Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар

Скалы Тышлар - удивительное творение природы в горном лесу

Индивидуальная
Скалы Тышлар — удивительное творение природы в горном лесу.

С вершины открываются и потрясающие виды на лазурное море Ласпинской бухты и все окрестные горы.

Насладившись панорамами с высоты 680 метров надо морем, спустимся к Храму Солнца, походим среди его удивительных скальных уступов, обязательно посидим на центральном камне-алтаре и загадаем желание!
Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар
Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар
Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар
Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар
Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар
Путешествие к древнему месту силы: скалам Тышлар

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Солнца (скалы Тышлар)
  • Гора Ильяс-Кая
  • Вершина мыса Деликли-Бурун
  • Панорама Ласпинского побережья с высоты птичьего полета

Храм Солнца или же скалы Тышлар

Удивительное творение природы в горном лесу неподалеку от Ласпинского побережья. Эти образующие красивый круг скалы даже называют «Крымским Стоунхенджем», они издавна известны как особое место силы и служат центром притяжения у любителей духовных практик, йоги и просто желающих полюбоваться красотами горного Крыма.
В поход включено восхождение на вершину Ильяс-Кая, откуда открывается потрясающий вид на бухту Ласпи и окрестные горы.

Программа

Поход начинается от остановки Ласпи на Южнобережном шоссе. Сразу же свернем на лесную тенистую тропинку и дойдем по ней до подножия горы Ильяс-Кая.
Прежде чем посетить сам Храм Солнца, мы поднимемся по горной тропке на вершину Ильяс-Кая и посмотрим на скалы Тышлар сверху: зрелище действительное живописное. С вершины открываются и потрясающие виды на лазурное море Ласпинской бухты и все окрестные горы.
Насладившись панорамами с высоты 680 метров надо морем, спустимся к Храму Солнца, походим среди его удивительных скальных уступов, обязательно посидим на центральном камне-алтаре и загадаем желание!
На обратном пути зайдем на мыс Деликли-Бурун (дырявый мыс), чтобы еще раз окинуть взглядом живописное побережье еще и с этой видовой точки.

Организационные моменты

  • Поход несложный, подходит для людей с средней физической подготовкой и для детей старше 10 лет.
  • Длительность пешего похода — 3-4 часа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Дополнительный трансфер из других городов Крыма (стоимость обсуждается)
  • Перекус во время похода
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, четверг 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Форма одежды — спортивная
  • Удобная обувь (кроссовки)
  • Головной убор. С собой взять рюкзачок с водой и легким перекусом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, четверг 08:30

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